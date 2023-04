Huub Oosterhuis (1933-2023), invloedrijk vernieuwer én buitenstaander tegen wil en dank

Meer dan zevenhonderd liedteksten heeft hij geschreven, vol bijbelse beelden als ‘de steppe zal bloeien’. Persoonlijke psalmen vol diep doorleefde emoties, die hij verwerkte in refreinen als ‘Ken je mij’. Zijn werk wordt gezongen in theaters door kleinkunstenaars en door zijn dochter Trijntje.

Huub Oosterhuis bood inspiratie aan hele volksstammen. Vanwege zijn invloed in zowel katholieke als protestantse erediensten kan hij een van de grootste liturgische vernieuwers van de voorbije eeuw worden genoemd.

Toch gaf zijn eigen rooms-katholieke moederkerk hem nooit enige officiële erkenning. Het was de protestantse Vrije Universiteit die hem in 2002 een eredoctoraat verleende vanwege zijn verdiensten voor de vernieuwing van de liturgie.

Zijn succes hing niet van dergelijke onderscheidingen af. Nadat bisschop Wiertz van Roermond zich in Trouw kritisch over zijn werk had uitgelaten, reageerde Oosterhuis scherp: “Niet een van de huidige bisschoppen ontving zijn wijding zonder een liedje van mij”.

Priestertje spelen achter het kinderaltaar

Huub Oosterhuis werd in 1933 geboren in Amsterdam. Hij groeide daar op in de Rivierenbuurt, als tweede zoon in een gezin van vier. Met zijn vader, die boekhouder was, ging hij bijna dagelijks naar de mis, waar hij als kind zijn eerste gedichtjes schreef. Thuis speelde hij, zoals velen in die tijd, priestertje achter een kinderaltaar. Zijn twee zusjes moesten dan braaf meedoen en naar zijn ‘preken’ luisteren.

De familie Oosterhuis met de kleine Huub linksvoor.

Aan zijn moeder vroeg hij, met een theemuts op zijn hoofd, hoe oud je moest zijn om priester te worden. “Vierentwintig”, antwoordde ze. Waarop de kleine Oosterhuis, in zijn eigen herinnering, antwoordde: “Vierentwintig priester, vijfentwintig pastoor, zesentwintig deken, zevenentwintig bisschop, achtentwintig paus”.

Zijn moeder vond dat haar zoon zich heel wat verbeeldde, maar op het door jezuïeten gerunde Ignatiuscollege herkende de charismatische godsdienstleraar Jan van Kilsdonk al snel zijn ambitie én talent. Mede door Van Kilsdonks begeesterende invloed besloot Oosterhuis na zijn eindexamen in te treden in de jezuïetenorde.

Wat volgde, was een leerweg van ruim twaalf jaar in Nijmegen, Groningen en Maastricht. In de zomer van 1964 werd Oosterhuis tot priester gewijd, in 1965 keerde hij terug naar Amsterdam, nu als collega van dezelfde pater Van Kilsdonk.

Die had intussen de Amsterdamse Studentenekklesia opgericht en er persoonlijk voor geijverd dat zijn getalenteerde oud-leerling en een aantal van zijn vrienden een aanstelling in Amsterdam kregen. Toen dat eenmaal gelukt was, ontstond een nieuw team van studentenpastores, waarin Oosterhuis onmiddellijk de leiding nam.

Gregoriaanse invloeden en popmuziek

Het waren voor de jonge jezuïet en op dat moment al tweemaal bekroonde dichter de ideale omstandigheden om te werken aan de opdracht die hij zichzelf gegeven had: het schrijven van een Nederlandstalige liturgie. Componist, dirigent en artistieke evenknie Bernard Huijbers, die gregoriaanse invloeden combineerde met popmuziek, woonde in hetzelfde jezuïetencomplex als Oosterhuis en zijn collega-pastores.

Wekelijks was er een nieuwsgierig publiek; studenten die geen genoegen meer namen met vrome moralistische praatjes of onbegrijpelijk Latijn. De kerken liepen leeg, en de jongeren die bleven wilden iets nieuws, verstaanbaars horen, zeker in het progressieve Amsterdam. De culturele revoluties van de jaren zestig stonden op uitbreken. De preken werden langer en interessanter; priesterlijke gewaden werden vervangen door pak en stropdas.

Er werd een drukwerkplaats ingericht en alleen al van de eerste Nederlandstalige paasliturgie van Oosterhuis en Huijbers werden in 1965 meer dan 15.000 exemplaren door Nederland verspreid. Aanvankelijk hadden de Amsterdamse vernieuwers de wind mee. Oosterhuis kreeg van de Nederlandse bisschoppen de opdracht het Latijnse tafelgebed, onveranderd sinds de middeleeuwen, te vertalen.

De tijd veranderde iets te snel voor de kerk

Paus Johannes XXIII riep alle bisschoppen naar Rome voor het Tweede Vaticaans Concilie [meerjarige vergadering in Rome, 1962-1965, red.] om te praten over het ‘bij de tijd brengen van de kerk’. Maar al tijdens het concilie bleek dat de tijd iets te snel veranderde voor de kerk.

Toen bekend werd dat Oosterhuis’ collega-pastor Jos Vrijburg wilde trouwen, ontstond een hoogoplopend conflict over het verplichte celibaat. In een strijd van vier jaar groeide Oosterhuis uit tot het nationale boegbeeld van de vele priesters die wilden trouwen én in functie blijven.

Amsterdam, 1969. Huub Oosterhuis spreekt de Amsterdamse Studentenekklesia toe. Beeld ANP

In 1969 hield hij voor het oog van tv-camera’s en journalisten uit binnen- en buitenland een toespraak waarin hij de afschaffing van het verplichte celibaat bepleitte. In felle bewoordingen klaagde hij bovendien ‘de officiële kerk’ aan, ‘die zegt dat zij de enig ware is (…) en absolute gehoorzaamheid eist’, met bisschoppen ‘die zich telkens weer compromitteren met politieke dictaturen’.

Pedro Arrupe, destijds de generaal van de jezuïetenorde, liet weten dat Oosterhuis zijn woorden diende te herroepen, ook al waardeerde hij het vernieuwende werk van de Amsterdammers. Oosterhuis weigerde en reisde zonder afspraak naar Rome, om persoonlijk verhaal te halen. “Der Papst hat geweint” (de paus heeft gehuild), zou Arrupe hem in zijn werkkamer hebben toevertrouwd. Waarna Oosterhuis en zijn collega’s uit de orde werden verwijderd.

Uiteindelijk kondigde ook Oosterhuis zelf aan te gaan trouwen, met Josefien Melief, de latere moeder van Tjeerd en Trijntje. Pas door zijn eigen huwelijk werd hij in 1970 als studentenpastor ontslagen.

‘Copywriter van de firma Christus & Co’

Op deze halve kerkelijke verkettering volgde een verbanning met pek en veren uit de literaire wereld. In 1974 publiceerde dichter en criticus Gerrit Komrij een vernietigend artikel over Oosterhuis in Vrij Nederland. Oosterhuis was in amper vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een van de meest gelezen dichters van Nederland, zijn eerste bundel, Bid om vrede, (1966) had inmiddels zijn dertiende druk beleefd en was in tien talen vertaald. Ook zijn volgende bundels liepen buitengewoon goed. Komrij gruwde van dit succes en noemde Oosterhuis ‘de copywriter van de firma Christus & Co’.

Dit oordeel galmde lang na; Oosterhuis kreeg nauwelijks meer literaire waardering, behalve dan van recensenten met een christelijke signatuur. Het heeft hem gekrenkt. Toch beweerde hij zelf dat hij erboven stond, omdat hij niet voor critici schreef, maar voor de mensen die wekelijks bij hem in de kerk zaten. Hij wilde ‘het grote bijbelse verhaal van uittocht en bevrijding’ dicht bij hen brengen.

Vanaf het moment dat Oosterhuis en de zijnen geen verantwoording meer hoefden af te leggen aan de bisschoppen kwam er ruimte voor nog radicalere vernieuwing. Er was in die jaren een diepgaande theologische herbezinning gaande: wat betekende het om in God te geloven na Auschwitz? De Holocaust was mede mogelijk gemaakt door eeuwenoud kerkelijk antisemitisme, daar raakte Oosterhuis van overtuigd.

Als negenjarige had hij in 1943 met eigen ogen gezien hoe de Joden uit zijn buurt in alle vroegte werden weggevoerd, tijdens een van de laatste grote razzia’s in Amsterdam. Het heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt.

Steeds politieker van toon

In de jaren zeventig groeide zijn fascinatie voor de joodse wortels van het christendom en begon hij intensieve gesprekken met de Joodse schrijver Abel Herzberg en rabbijn Yehuda Aschkenasy. Theologisch verschoof het accent van Jezus als ‘Zoon van God’ naar Jezus als joodse profeet, uitlegger en verkondiger van de Thora. Oosterhuis schreef een lied dat bestaat uit ‘Negenentwintig namen voor Jezus van Nazaret’, die hij verzamelde uit evangelieteksten, om de benaming ‘Christus’ te vernieuwen (‘Naaste. Vreemde. Jood. Zaad. / Boom aan de bron. Bruidegom. Weg’).

Amsterdam, 1976. Met een demonstratieve optocht wordt gememoreerd dat drie jaar eerder de regering Allende in Chili ten val werd gebracht. V.l.n.r. achter het spandoek PvdA-Kamerlid Jaap van der Doef (PvdA), NVV-voorzitter Wim Kok, PvdA-fractie-voorzitter Ed van Thijn, de Chileense auteur Luis Sepulveda en Huub Oosterhuis. Beeld ANP / ANP

En de naam van God? Ook die veranderde. Oosterhuis’ werk werd steeds politieker van toon. Betrokkenheid bij mensen in verdrukking, waar ook ter wereld, werd de kern van zijn theologie. Hij bespeurde een ‘oerverwantschap’ tussen het Bijbelse visioen van een rechtvaardige wereld en het socialisme. Hij steunde linkse revoluties en werd voorzitter van de Chili-beweging Nederland, die vluchtelingenopvang organiseerde en demonstraties tegen de door de VS in het zadel geholpen legerleider en dictator Pinochet. Duizenden Nederlanders gingen er in die dagen de straten voor op.

De werking van aandachtige taal

Oosterhuis wist steevast mensen bij elkaar te brengen voor ‘hartversterkende’ uitwisseling van gedachten, visioenen en inspiratie. Bernard Huijbers sloeg spiritueel een andere richting in, maar andere componisten, zoals Antoine Oomen en Tom Löwenthal, dienden zich aan. Met hen bouwde Oosterhuis een imposant oeuvre.

Hij wist in zijn geboortestad ook vier culturele centra op te richten waar gelijkgestemden elkaar konden vinden: de Populier, de Balie, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. Politiek debat werd er geprogrammeerd naast poëzie. Als het niet precies was geworden wat hij wilde, of de onderlinge meningsverschillen te groot werden, begon hij weer iets nieuws.

Ook voor degenen aan wie zelfs het meest actuele godsbeeld niet besteed was, wilde hij steeds de mogelijkheid creëren om opnieuw ‘gevoelig’ te worden voor de wereld, tegen het cynisme en de verkilling. Hij had een rotsvast geloof in de werking van aandachtige taal.

Tjeerd en Trijntje

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, had hij flinke financiële middelen nodig. Ook die wist hij altijd te vinden, of het nu bij kloosterordes was of bij welgestelde particuliere sympathisanten. Hetzelfde kapitaal dat wekelijks berispt werd vanaf de kansel financierde de kerkruimte.

Amsterdam, oktober 2006. SP-lijstduwer Oosterhuis bij het partijcongres in het Muziekgebouw aan het IJ. Beeld ANP

Oosterhuis was lijstduwer voor de anti-monarchistische SP, maar sinds de ‘tijdgeestbijeenkomsten’ met prinses Beatrix en prins Claus op Kasteel Drakensteyn, tussen 1968 en 1975, was hij ook een persoonlijke vriend van de koninklijke familie.

Hij kon maatschappelijke en kerkelijke tegenstellingen in zich verenigen én wist ze te overstijgen. In 2002 verraste hij vriend en vijand met zijn ontroerende en diepzinnige overweging tijdens de uitvaart van prins Claus, die hij omschreef als een ‘geboren vreemdeling’.

Van vrijbuiter tot pater familias

In zijn persoonlijke leven groeide Oosterhuis geleidelijk aan uit tot een pater familias, van een ooit geforceerd celibatair levende vrijbuiter tot een vader en grootvader. Hij genoot van de muzikaliteit van zijn kinderen Tjeerd en Trijntje, en werkte de laatste jaren veelvuldig met ze samen. Nadat zijn eerste huwelijk was gestrand hertrouwde hij uiteindelijk met Colet van der Ven.

Huub Oosterhuis was een ongekend invloedrijke vernieuwer én een buitenstaander tegen wil en dank, een progressieve pionier die zich altijd tot de geest en de taal van de traditie wilde blijven verhouden. Misschien had hij de kerkelijke afkeuring en literaire tegenwind wel nodig om te worden wie hij was en te doen wat hij gedaan heeft.

Al waren er de laatste jaren pogingen tot toenadering, de breuk met de katholieke kerk kon niet worden geheeld. Het doet nu denken aan zijn eigen dichtregels: ‘Wat onverzoend bleef, wat ongezegd bleef’.

Zijn werk zal voortleven zonder hem. Weinig dichters kunnen sterven in het besef dat ze overal en nergens uitgesproken en gezongen worden, in meerdere talen.

Huub Oosterhuis werd geboren op 1 november 1933 en overleed op 9 april 2023, heeft de familie laten weten.

Marc van Dijk is journalist en schreef De paus van Amsterdam. Biografie van Huub Oosterhuis (Atlas Contact).

