Hoofddoek en keppel bij politie nu ook bij wet verboden. ‘Dieptriest dat we zo zijn afgegleden’

Het stond al in de gedragscode voor de politie en nu komt het ook in de wet: agenten die contact hebben met het publiek, mogen geen hoofddoek, keppeltje of kruisje dragen.

Minister van justitie Dilan Yesilgöz vindt dat zichtbare religieuze uitingen afbreuk doen aan de neutraliteit die het politiewerk vereist. “Dit zijn mensen die de overheid vertegenwoordigen en die gemandateerd zijn om geweld te mogen gebruiken”, zei ze daarover woensdag in De Telegraaf.

Het verbod stond al sinds 2011 in de gedragscode lifestyle-neutraliteit voor de politie. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg de minister niettemin om een wettelijk verbod. Het kabinet hoeft een motie niet uit te voeren, maar Yesilgöz doet dat wel: de VVD-minister is zelf principieel voor een verbod.

Op de vingers getikt

“Ik ben diep teleurgesteld”, reageert Sarah Izat, tot voor kort werkzaam bij de Nationale Politie. “Het recht op zelfbeschikking is een fundamenteel principe dat vrouwen in staat stelt om autonome beslissingen te nemen over hun eigen lichaam en geloofsuitingen.”

Izat heeft er zelf ervaring mee: haar leidinggevenden vonden dat zij op kantoor geen hoofddoek meer kon dragen toen zij aangiftes ging opnemen via een beeldverbinding met slachtoffers. Ze diende een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat stelde haar in het gelijk, maar uitspraken van dit college zijn niet bindend.

De Rotterdamse is bang dat een verbod islamitische vrouwen afschrikt te solliciteren bij de politie. Mede vanuit dat oogpunt pleitte ook de coördinator racismebestrijding bij de politie, Johan van Renswoude, ervoor hoofddoeken en andere religieuze symbolen toe te staan. Eerder zei de toenmalige Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg in NRC dat dit zou helpen bij de werving van nieuwe politiemensen.

“Neutraliteit zit in de uitvoering van het werk, en niet in het uiterlijk”, vindt Muhsin Köktas, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). “Neutraliteit wordt soms misbruikt door politiek en media. Wat betekent neutraliteit dan voor de één miljoen moslims?”

De discussie achter ons laten

Het CMO wil erover in gesprek met de minister, maar zij gaat ervan uit dat de discussie stopt nu zij een verbod vastlegt in de wet. “Dat geeft rust en dan kunnen we de discussie achter ons laten.” Haar woordvoerder laat weten dat de ministeriële regeling binnen een paar weken van kracht wordt.

De orthodox-joodse rabbijn Soetendorp begrijpt de minister wel, maar blij is hij niet. “Ik betreur het dat kleding kennelijk een dusdanige uitstraling heeft gekregen dat die bij de burger niet overkomt als neutraal. De minister kan niet om dat gevoel heen. Het is dieptriest dat de samenleving zo is afgegleden.”

De weerzin geldt meer voor de hoofddoek dan de keppel, zegt de rabbijn en in de praktijk gaat het verbod meer moslims dan joden aan. Er is ‘nog geen handvol’ agenten dat een keppel wil dragen, veronderstelt de rabbijn.

Hij zegt ook dat het verbod op de keppel makkelijk te omzeilen is met bijvoorbeeld een petje, zoals een gelovige zijn of haar kettinkje met kruis makkelijk onder het uniform kan dragen. Dat de minister toch keppeltjes en kruisjes meeneemt, snapt Jacobs. “Een keppel mag wel en een hoofddoek niet, dat kan de minister natuurlijk niet zeggen.”

