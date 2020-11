Homoseksualiteit op een reformatorische school in Rotterdam: ‘Niemand gelooft meer dat het weggaat als je maar veel bidt’

’s Morgens vroeg kun je op het fietspad langs de vierbaansweg bij Rotterdam Alexanderpolder aan de kleding van leerlingen zien dat je Het Revius nadert. Louter rokjes komen voorbij. Zoals op alle reformatorische scholen mogen meisjes hier geen broeken dragen. Conform het schoolreglement hebben de leerlingen dagelijks een exemplaar van de Bijbel bij zich. Ook de visie op homoseksualiteit is ‘bijbels’, wat hier betekent dat de school liefdesrelaties tussen mensen van hetzelfde geslacht afkeurt.

De inmiddels ingetrokken uitspraak van minister van onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) afgelopen week, dat scholen een veilig leefklimaat moeten bieden, maar ook homoseksualiteit moeten kunnen afkeuren, zorgde alom voor verbazing. Maar op reformatorische scholen gelooft men niet dat die twee elkaar uitsluiten. Hoe kan dat? Vijf leerlingen en twee docenten vertellen.

Liefde

Ze zitten om een smetteloze blanken, eiken tafel. Elke leerling heeft zo zijn reden om mee te willen werken aan een krantenartikel. Esther, 5-havo, heeft een broer die homo is en zij hoopt dat mensen die van mening verschillen over homoseksualiteit elkaar beter gaan begrijpen. Jasper, 4-vwo, is hier omdat de directeur het vroeg, maar houdt zich niet zo met het onderwerp bezig. “Het gaat gewoon om liefde”, zegt hij. “Je naaste liefhebben. Dus je moet homo’s niet op een andere plek zetten.” Olivia, 6-vwo, zwarte Vans-sneakers onder haar rokje, wil graag dat men weet dat er op de school geen totalitair denken heerst. “Ik vind homoseksuele relaties zelf niet zondig. Je kunt homo én christen zijn. En het is niet dat ik dat niet mag zeggen of zo.”

Jan Jaap Snijders (docent Engels), Jonard Roukens (docent filosofie), Marijn van der Heijden (directeur) en leerlingen Jasper, Josephine, Esther, Olivia en Sarah. Beeld Arie Kievit

Filosofiedocent Jonard Roukens (31) hoort ‘zijn’ leerlinge aan met iets van bezorgdheid en trots op zijn gezicht. Olivia: “Ook over thema’s als abortus en euthanasie denk ik anders”. Ja, zegt Roukens, zij brengt regelmatig leven in de discussies op school.

‘Strijdige begeerten’

Een door ouders te tekenen identiteitsverklaring waarin homoseksualiteit wordt afgekeurd, zoals sommige andere reformatorische scholen hanteren, kent Het Revius niet. In een visiedocument dat de directie aanreikt, is te lezen welke houding de school voor homo’s voorschrijft. Die luidt: ‘Ik ben christen en heb met Gods normen strijdige begeerten’. Doel is elkaar te steunen ‘in de strijd tegen het verkeerde’. Docenten die homo zijn mogen dan ook geen relatie hebben. Maar over de telefoon licht Richard Toes, voorzitter van het College van Bestuur van het overkoepelende Wartburg College, toe dat de school, mocht het erop aankomen, ‘geen botte bijl’ zal hanteren. Ook niet als een leerling homo is en een relatie heeft, zegt hij. “Dan gaan we zeker niet tot verwijdering over.”

Op school komen er de laatste jaren met enige regelmaat leerlingen uit de kast, vertelt Roukens. “Dat gaat goed. Er zijn geen mensen die het persoonlijk gaan maken of die veroordelend doen. Pesten, of ‘homo’ als scheldwoord gebruiken, daar ben ik heel fel op.” Docent Engels Jan Jaap Snijders knikt. “Een coming-out is weleens moeilijk, en het begrip ‘zonde’ is natuurlijk niet iets moois. Maar het is geen ergere zonde dan roddelen, of niet genoeg uit de Bijbel lezen.” Roukens verbetert zijn collega snel: “Laat ik even verhelderen dat je met ‘het’ nu doelt op het hebben van een relatie. Homoseksualiteit op zich is geen zonde.”

By the way, ik ben bi

Het reformatorische school Het Revius in Rotterdam-Noord. Beeld Arie Kievit

Twee jaar geleden had een docent zijn coming-out op het Revius. Hij wijdde er een hele les aan, herinnert Sarah uit 3-vwo zich: “Echt respect voor die man. Het lijkt me niet makkelijk om zoiets te zeggen.” Volgens leraar Jan Jaap Snijders is er de afgelopen decennia heel wat ten goede veranderd. “Ik weet nog dat er werd gezegd: ‘als je maar veel bidt, gaat het wel weg’. Dat gelooft echt helemaal niemand meer. Laatst bij de debatclub zei een leerlinge nog terloops: ‘Oh by the way, ik ben bi’. Niemand die er ingewikkeld over deed.”

Bij Esther thuis was het wel “lastig”, zegt ze, toen haar broer een relatie kreeg. “Mijn ouders keuren het niet goed. Maar we blijven er voor hem en houden van hem.” Gevraagd of ze zelf ook niet achter de relatie van haar broer staat, slikt ze even. Het is niet dat ze dat standpunt graag deelt. “Ik ga niet tegen hem zeggen dat ik het goedkeur: als broer en zus moet je eerlijk kunnen zijn tegen elkaar. Maar ik zie ook wat sommige woorden met hem doen. Dat maakt het moeilijker om te zeggen wat ik geloof.”

