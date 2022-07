‘Homogenezing’ verbieden, hoe zinvol is dat?

Vanuit de Tweede Kamer komen plannen ‘homogenezing’ te verbieden. Ook volgens de initiatiefnemers, D66 en VVD, wordt handhaving ‘een uitdaging'. Is een wettelijk verbod daarom zinloos?

Heleen de Boer moet er niet aan denken: een politieagent die gaat bepalen waar een dominee precies voor bidt. Vraagt hij om steun voor een homoseksueel die moeite heeft met zijn gevoelens, of is zijn gebed er eigenlijk voor bedoeld om hem van zijn geaardheid af te helpen? Ze heeft daarom twijfels gehad of een verbod op ‘homogenezing’ zinvol is. Toch vindt ze van wel: “Je stelt een norm.”

De Boer is voorzitter van de LKP, de koepelorganisatie van de christelijke lhbti+-beweging. Haar organisatie, die christelijke lhbti+-ers een stem wil geven in kerk en samenleving, heeft een pittige discussie achter de rug over een mogelijk verbod op zogenoemde conversietherapie.

Want waar ligt precies de grens van wat wel en niet kan? De Boer: “Ook al kun je het nog zo oneens zijn over het afkeuren van homoseksualiteit, we willen geen verbod op een pastoraal gesprek of gebed voor iemand die zich eenzaam voelt vanwege zijn geaardheid. Maar als de voorganger bidt om die persoon naar het goede pad te leiden omdat dat het enige goede is, dan laat je iemand niet zijn eigen weg gaan. Móeten veranderen, dat kan niet.”

Uiteindelijk is deze christelijke emancipatiebeweging toch voor een verbod. De schade die conversietherapie toebrengt aan mensen weegt voor haar zwaarder dan mogelijke problemen met het omschrijven en handhaven van een verbod. En ook al zou het in de praktijk vooral symbolische wetgeving zijn, dan nog is de LKP voor: “Het is te hopen dat het alleen symbolisch is, als dat betekent dat mensen begrijpen dat dit niet kan in Nederland.”

Initiatiefwet D66 en VVD

Ook het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is tegen conversiepraktijken, zo herhaalde het begin juli nog eens in een brief aan de Tweede Kamer. Het spreekt welwillend over een verbod, maar komt er niet zelf mee. Het kabinet kijkt ‘met interesse’ naar initiatieven vanuit de Tweede Kamer.

Daar wordt al een aantal jaren gepleit voor een verbod, maar het parlement vond geen gehoor bij het kabinet. Omdat de vorige coalitie (van dezelfde samenstelling als het huidige) niet overtuigd was van het nut van een verbod, hebben coalitiepartijen D66 en VVD in de Tweede Kamer het heft nu in eigen hand genomen. Ze hebben een initiatiefwet gemaakt voor het strafbaar stellen van conversiehandelingen. Daaronder verstaan ze activiteiten die ‘gericht zijn op het veranderen of onderdrukken van de seksuele gerichtheid, genderidentiteit of genderexpressie.’

Het gaat de opstellers van de initiatiefwet nadrukkelijk om de intentie, om de bedoelingen van de handelingen. Afkeuren van homoseksualiteit behoort tot het terrein van de vrijheid van meningsuiting, vinden deze liberale partijen.

Op het aanbieden van conversiehandelingen – wat ruimer is dan therapie – moet wat hen betreft een boete komen te staan van 22.500 euro, en maximaal een jaar celstraf. De wet kan vermoedelijk op een meerderheid in het parlement rekenen.

De partijen zien zelf, net als de christelijke lhbti+-beweging, ook wel problemen bij het handhaven van zo’n verbod. Maar die zijn te overkomen: ze noemen dat ‘praktische uitdagingen”, ‘maar niet in sterkere mate dan bij reeds bestaande misdrijven’.

Gesloten gemeenschappen

De initiatiefnemers van de wet weten niet precies hoe vaak conversietherapieën in Nederland worden aangeboden. Het is voor onderzoekers lastig er een vinger achter te krijgen. Niet alleen omdat er sprake is van een grijs gebied, wat wel en wat geen ‘homogenezing’ is. Maar ook omdat het gebeurt in gesloten gemeenschappen. Die weten wel dat conversietherapie controversieel is en lopen daarom voor de buitenwereld vaak niet te koop met hun therapie.

Bureau Beke in Arnhem heeft vorig jaar een onderzoek gedaan, waarin het onderscheid maakt tussen gesprekken, gebedssessies en duiveluitdrijving binnen geloofsgemeenschappen, en seminars, bijbelscholen en individuele therapie daarbuiten.

De studie is ‘exploratief’: harde conclusies staan er niet in. De onderzoekers houden het erop dat vijftien organisaties zich schuldig maken aan doelbewuste pogingen mensen van homo in hetero te veranderen. “Maar dat is vermoedelijk een onderschatting”, schrijven ze zelf. Zekerder zijn ze over de gevolgen: depressie, suïcidale gevoelens, eenzaamheid, verlies van een gemeenschap.

Ook gelet op dit rapport, heeft de Groningse hoogleraar recht en religie Paul van Sasse van IJsselt grote bedenkingen bij een verbod. “Ik zou het niet groter maken dan het is”, zegt hij. “Het fenomeen is verwerpelijk, maar je moet wel oppassen dat je alle religieuze en andere levensbeschouwelijke organisaties onnodig in een kwaad daglicht stelt.”

Dat een verbod een steun in de rug zou kunnen zijn voor lhbti+-ers, vindt hij een ‘te gering motief om een verbod te introduceren’: “Zo’n verbod is alleen een steun in de rug als dat handhaafbaar en uitvoerbaar is. Als dat niet zo is, dan is de kans groot dat de toepassing voor de rechter geen stand houdt.”

Hoe dan ook vindt hij dat heel duidelijk moet worden omschreven wát er dan precies verboden gaat worden. Dwang is bijvoorbeeld al strafbaar. “Agenten kunnen niet gaan meeluisteren in kerken of bij gebedsbijeenkomsten. Toezicht op inhoud van preken en van gebedsbijeenkomsten, dat moeten we niet willen. Je komt dan bij de scheiding van kerk en staat. De overheid gaat niet over de inhoud van religie, en het voedt wantrouwen van grote delen van de bevolking richting de overheid.”

Evangelische en pinkstergemeenten

Volgens de onderzoekers van Bureau Beke komt conversietherapie het meest voor in evangelische gemeenten en in pinkster- en baptistenkerken. Machiel Jonker, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), weet dat dat zo is, maar op welke schaal, kan ook hij niet zeggen. Bij de kerken die zijn aangesloten bij zijn organisatie gebeurt het in elk geval niet, zegt hij.

Conversietherapie wijst de VPE af. “Maar als iemand pastorale hulp wil omdat die ongelukkig is met zijn homoseksuele gevoelens, en als hij vraagt of de voorganger voor hem wil bidden, dan gaat die dat nooit weigeren. Natuurlijk mag je bidden dat iemand heterogevoelens mag krijgen.”

Jonker tekent wel aan dat ‘eigen autonomie’ doorslaggevend moet zijn. Druk van geestelijke leiders is onacceptabel: “Het mag daarom nooit opleggend zijn, dat er wordt gezegd: je moet veranderen. Dat is verkeerd, iedereen behoort geaccepteerd te worden bij Jezus.”

Jonker noemt een verbod ‘geen goede zaak’. Niet omdat hij bang is dat de politie op de kerk afkomt, maar omdat hij vindt dat de vrijheid van godsdienst dan op de tocht komt te staan. En ook hij hamert op een nauwkeurige definiëring: “Wij geloven in het primaat van het huwelijk tussen man en vrouw. Dat willen we kunnen blijven zeggen, maar daar staat wel druk op.

“Het is prima dat er toegezien wordt op grensoverschrijdend gedrag”, concludeert Jonker. “Dat kan ook conversietherapie zijn. Als dat onder dwang gebeurt, dan is het foute boel, dat mag je verbieden. Maar als er geen religieuze dwang is maar er een verzoek om hulp bij conversie ligt vanuit autonomie, dan zie ik geen reden voor een verbod.”

Ondergronds

Leon van den Broeke, een van de opstellers van de juridische en beleidsmatige verkenning die de Vrije Universiteit en Regioplan op verzoek van het kabinet uitvoerden, vindt dat er oog moet blijven voor het perspectief van religieuze minderheden, ook of juist in een geseculariseerd land. “Bij maatschappelijk-religieuze kwesties is er de neiging naar een verbod te grijpen. Dat zie je ook bij het boerka-verbod. In de praktijk blijkt dat lastig na te leven”, zegt de theoloog, die verbonden is aan het centrum voor religie en recht van de VU.

Hij waarschuwt voor een ‘lege huls’ vanwege de problemen met de handhaving. Hij houdt ook rekening met een averechts effect, in die zin dat de conversiepraktijken nog meer ‘ondergronds’ gaan.

Ondanks al die mitsen en maren, is Van den Broeke toch voorstander van een verbod: “Ik kan me voorstellen dat de schade die wordt toegebracht aan mensen zwaarwegend moet zijn. Je wilt leed voorkomen. Met een wettelijk verbod geef je het signaal af dat je zorg draagt voor mensen, en dat je wil voorkomen dat dit gebeurt. De kracht van dat signaal moet je niet onderschatten.”

Maar, vindt de theoloog, een verbod alleen is nooit genoeg. “Je wilt ook dat mensen op andere ideeën komen.” Daarin ziet hij een rol voor kerken: “Het is zeker een optie dat kerken elkaar aanspreken, bijvoorbeeld in hun overkoepelende organisatie, de Raad van Kerken.”

In de verkenning wordt ook verwezen naar het belang van andere maatregelen, zoals een veilig schoolklimaat en intrekken van subsidie van organisaties of mensen die conversie aanbieden. “Een wettelijk verbod zou een krachtig symbool zijn dat conversietherapie niet wordt getolereerd”, zegt Van den Broeke. “Maar we moeten ons er niet op blindstaren. Als er wel een verbod komt maar geen andere interventies, dan heeft een verbod geen zin.”

Hoe staat het met een verbod op homogenezing in andere Europese landen? Op Malta is in 2016 in de wet vastgelegd dat seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie nooit een aandoening, ziekte, afwijking, handicap of tekortkoming is. Alle praktijken die gericht zijn op het veranderen, onderdrukken of wegnemen van deze elementen van iemands identiteit zijn derhalve verboden. Er is sinds de invoering nog niemand vervolgd. In de Autonome Gemeenschap Madrid is sinds 2016 het aanbieden of uitvoeren van ‘conversie- of aversietherapie’ verboden, ook voor interventies die vrijwillig worden ondergaan. In 2019 is een coach die zich schuldig maakte aan conversiepraktijken veroordeeld tot een boete van 20.000 euro. Het hof zette daar een streep door vanwege vormfouten. Er zijn nog acht andere aanklachten ingediend. Er kwam geen vervolging, onder andere vanwege gebrek aan bewijs of omdat de bewuste activiteit viel onder de vrijheid van meningsuiting. In Duitsland is in 2020 de Wet bescherming tegen conversietherapie ingevoerd. Behandelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van seksuele geaardheid en zelf gepercipieerde genderidentiteit zijn (deels) strafbaar gesteld. Er is nog niemand vervolgd. Het parlement van het Verenigd Koninkrijk heeft in februari een wet aangenomen waarin activiteiten om iemands seksuele of genderidentiteit te veranderen of te onderdrukken, worden verboden. Bron: Verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van ‘conversietherapie’, onderzoek van de VU en Regioplan.

