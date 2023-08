Een zinvol leven, dat wil iedereen wel. Maar hoe? De zinzoeker geeft antwoord. Vandaag: Hoe weet ik wat ik écht wil?

Uw vraag – ‘hoe weet ik wat ik écht wil?’ – is kort. En in uw mail aan de redactie geeft u ook geen enkele context, waardoor de vraag nog pregnanter wordt. Het belangrijkste woord in uw vraag is ‘ik’, het komt twee keer voor, en krijgt ook nog de nadruk door het geaccentueerde woordje ‘écht’. Misschien is uw gedachte: ik kan nog wel formuleren wat ik wil studeren, of wat voor beroep ik wil, maar dat wil ik omdat mijn ouders denken dat een bepaalde studie goed voor mij is, dat een bepaald beroep bij mij past. Maar dat is niet wat ik écht wil, dat ben ik gaan willen door of voor de buitenwereld. Hoe weet ik nou wat ik écht wil? Of: hoe zorg ik ervoor dat ik mij niet laat bepalen door wat de buitenwereld wil?

De een gaat dat makkelijker af dan de ander. Mijn oudste zoon liep altijd vanaf april op sandalen, en het maakte hem niets uit of hij uitgelachen werd. Volgens mijn jongste zoon – nooit zonder Nikes te zien – is dat flauwekul en had zijn broer gewoon niet door dat hij werd uitgelachen. Hoe dan ook, voor sommigen is de buitenwereld aanweziger dan voor anderen.

Een paar jaar geleden las ik een interview met de oud-politica en feministe Hedy d’Ancona, toen 83. Zij spreekt daarin over de voordelen van het ouder worden: ‘Je hebt geen last meer van de blik van de ander. Dan vinden ze je maar raar en afkeurenswaardig, het kan je minder schelen.’ Zelfs iemand die haar hele leven tegen de stroom in durfde te zwemmen, moest 83 worden om geen last meer te hebben van de blik van de ander. Zo moeilijk is uw vraag.

Een van de hipste begrippen van nu

‘Hoe weet ik wat ik echt wil?’ draait om het begrip ‘authenticiteit’, een van de hipste begrippen van dit moment. Google het en je krijgt talloze cursussen aangeboden: ‘authenticiteit – wees lekker jezelf (met stappenplan)’, ‘authentiek zijn maakt vrij en geeft zelfvertrouwen’. Maar hoe je die authenticiteit bereikt, daarover hoor je deze cursussen niet. Ja, door je niet te laten leiden door de mening van anderen. Maar hoe doe je dat?

Authentiek komt van het Griekse: authentikos, dat ‘de eerste oorzaak betreffend’ betekent of ‘uit de eerste hand’, ‘niet vervalst’. Als u iets teweegbrengt, moet niet de buitenwereld daarvan de oorzaak zijn, maar u moet zelf de eerste oorzaak zijn. Wat u wil, dient echt uit uw binnenste te komen, anders is het vervalst.

Deze zoektocht naar wat we écht willen, is relatief nieuw. In de negentiende eeuw zochten intellectuele en kunstzinnige elitegroepen naar een ‘authentieke levenswijze’ of naar ‘zelfexpressie’, maar pas recent is dit een massaal verschijnsel geworden. Ons moderne zelfbeeld wordt gevormd door een bepaald besef van innerlijkheid. Als we ons een beeld vormen van wie we echt zijn, dan speelt de tegenstelling tussen binnen en buiten daarin een grote rol. Neem gedachten, gevoelens of ideeën: daarvan denken we dat ze zich ‘binnen’ in ons afspelen. De dingen of gebeurtenissen waarop deze mentale toestanden betrekking hebben, spelen zich ‘buiten’ ons af. Hoewel we deze tegenstelling allemaal voelen, ervoeren de middeleeuwers deze scheiding veel minder. De scheiding tussen binnen en buitenwereld was voor hen minder hard. Uw vraag is echt een vraag voor de moderne mens.

Zelfkennis uit pelgrimage is vaak bedrog

Als ‘écht’ is wat binnen in u zit, dan lijkt het voor de hand liggende advies: doe aan introspectie, ga in uw binnenste op zoek naar wat u wilt, bijvoorbeeld door een pelgrimage te maken. Zo’n pelgrimage ondernemen lijkt me zinnig, maar niet met dit doel: de zelfkennis die je zo opdoet is vaak zelfbedrog. We vinden onszelf intelligenter, grappiger, gezelliger, socialer dan iedereen om ons heen ons vindt. Door introspectie ontdekt u zelden wat u echt wilt.

Om keuzes te maken waarvan we kunnen zeggen dat het onze eigen keuzes zijn, moeten we beter naar onze vermoedens leren luisteren. Ik denk dat we daar het beste naar leren luisteren in gesprekken met anderen. Doe niet aan introspectie maar aan uitrospectie – een term van de hedendaagse filosoof Roman Krznaric. Stel de vraag ‘hoe weet ik wat ik écht wil’ niet aan uzelf, maar aan anderen, bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin. Hij of zij zal vast even met de wenkbrauwen fronsen, maar daarna volgen er mogelijk prachtige gesprekken. ‘Ik denk dat jij eigenlijk docent had willen worden.’ ‘Ik denk dat jij eigenlijk…’

Deze gesprekken hebben twee voordelen op een pelgrimage: ten eerste blijken anderen ons vaak beter te kennen dan wijzelf, waardoor we op verrassende inzichten over onszelf stuiten die we al pelgrimerend niet hadden bedacht. Bij het ene inzicht weten we aanvankelijk zeker dat het flauwekul is, maar bij nader inzien zit er misschien toch wel wat in. Ten tweede richten we ons op de buitenwereld. En die is minstens zo belangrijk als onze binnenwereld. Bedenk eens wat u doet of bent zonder de buitenwereld. Ik garandeer u: vrij weinig. Stel dat u die eerste vraag – hoe weet ik wat ik écht wil? – aan een ander gesteld heeft, misschien is het een idee om daarna deze vervolgvraag aan die ander te stellen: ‘hoe weet jij eigenlijk wat jij écht wil?’ Die tweede vraag lijkt me nog belangrijker dan de eerste.

