Hoe overleven de kerken, zonder collectegeld en opbrengst van verhuur?

De twee ton die de Protestantse Gemeente van Borculo jaarlijks krijgt van haar ongeveer 1300 leden, kan ze absoluut niet missen. Maar toch gaan de honderd lopers voor de Actie Kerkbalans dit jaar niet op pad met enveloppen en formulieren waarop de mensen aangeven hoeveel de kerk van hen kan verwachten. Vanwege corona vindt de kerkenraad het te gevaarlijk om langs de deuren te gaan, zegt Arend Boerman, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

“We durven het niet aan”, zegt Boerman. “Stel je voor dat iemand wordt besmet door een van onze lopers, of omgekeerd. De kerk krijgt al genoeg om de oren, daar willen wij niet bij genoemd worden.”

De Actie Kerkbalans is de jaarlijkse geldinzamelingsactie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de rooms-katholieke kerk en nog vier kleine kerkgenootschappen. Het is de belangrijkste inkomstenbron voor de PKN-gemeenten, die gezamenlijk zo’n miljard aan reserve hebben. De ruim anderhalf miljoen PKN-leden brachten vorig jaar zo’n 170 miljoen euro bij elkaar.

De kerkenraad in Borculo heeft de actie niet afgelast, maar uitgesteld tot nader order. Ook de vierhonderd mensen die geen enveloppe ontvangen maar hun gift digitaal zouden aanmelden, is gevraagd die overboeking nog even te bewaren. “Anders wordt het een chaos.” De kerkrentmeester gaat ervan uit dat de gemeenteleden op een later moment de gewenste twee ton wel weer bij elkaar krijgen.

Of Borculo een uitzondering is, dat kan Bert van Rijssen noch de woordvoerder van de Protestantse Kerk in Nederland zeggen. Van Rijssen is projectmanager bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, een organisatie die op het gebied van kerkbeheer en financiën samenwerkt met de PKN.

Van Rijssen heeft geen idee of dat dit jaar, met corona, zo blijft. Een onderzoekje onder kerkrentmeesters wees uit dat er zorgen zijn over de inkomsten uit collectes.

Nu diensten vrijwel allemaal online zijn ­gegaan, wordt er in de diensten geen geld meer opgehaald. Maar Van Rijssen kan zich ook indenken dat mensen thuis juist wat meer overmaken dan ze in de collectezak zouden stoppen.

Uit dat onderzoek bleken geen zorgen over de vaste bijdragen via Kerkbalans. “Maar ik weet niet hoe dat nu is”, zegt Van Rijssen. “Ik durf er geen speculaties over te doen.”

Wel weet hij dat de inkomsten op andere punten onder druk staan. Veel gemeenten missen de opbrengsten uit verhuur en catering van kerkzalen voor bruiloften, partijen en andere evenementen. Ook grootschalige fondsenwerving gaat niet door, zodat bijvoorbeeld renovaties moeten worden uitgesteld.

Bij het begin van de coronacrisis heeft de PKN een noodfonds ingesteld. Daar heeft tot nu toe geen van de 1500 PKN-gemeenten een beroep op gedaan. Zo’n tien gemeenten hebben gebruikgemaakt van geld uit de overheidsregeling NOW. Zij gebruikten dat geld bijvoorbeeld om de kosten van de koster door te kunnen betalen ook al had hij of zij geen werk.

Beeld Hollandse Hoogte/Gerhard van Roon

Migrantenkerken - Waar betalen ze nu de huur van?

Snel nadat corona vorig jaar maart het openbare en het kerkelijk leven platlegde, was duidelijk dat migrantenkerken hier veel last van zouden krijgen. Hun leden – een miljoen in totaal – zijn vaak armlastig, de coronacrisis treft hen onevenredig en ze zijn ook nog eens meer gewend in de kerkdienst geld te geven dan thuis iets over te maken.

Een noodfonds, opgericht door een christelijke gelegenheidscoalitie, moest hen door de eerste fase heen helpen. Het fonds bestaat nog steeds: corona is nog niet over, de problemen voor migrantenkerken ook niet.

Vorig jaar is er zo’n 180.000 euro binnengekomen aan donaties. Meer dan verwacht, zegt Madelon Grant, coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN) en bestuurslid van Sofak, de club die het noodfonds beheert.

Rond de 110 van de duizend internationale kerken hebben bij het noodfonds aangeklopt. Sommige hadden alleen advies nodig, een aantal is doorverwezen. Zo’n zestig kerken zijn geholpen met geld, gemiddeld zo’n paar duizend euro per gemeente. De meeste hadden moeite de hypotheek of huur te betalen. Migrantenkerken die inwonen bij andere kerken konden vaak wel wat regelen, maar commerciële partijen en gemeenten zijn sinds de zomer minder coulant. Kerken mochten meer bezoekers toelaten en de verhuurders of de bank verwachten sindsdien het volle pond. “Dat is soms heel problematisch.”

Ook omdat de coronacrisis zo lang duurt, is de strategie nu veranderd. Kerken die in de problemen zijn, wordt nu gevraagd wat zij nodig hebben om in contact te blijven met hun gemeenteleden. Als ze daarvoor niet zonder een gebouw kunnen, dan kijkt het fonds of er geld is om dat mogelijk te blijven maken. Het kan ook zijn dat zij nu online diensten houden, en geld nodig hebben voor apparatuur. Of dat ze leden willen helpen met voedselpakketten, of met iets leuks voor de kinderen.

Juist vanwege de sociale rol, vindt Grant dat ook de overheid wel wat toeschietelijker zou kunnen zijn. “Het kabinet trekt miljarden uit de kast, maar kerken zien er niks van terug. We vragen geen geld voor religieuze dingen. Maar gelovigen zien om naar elkaar en daar zou best wat tegenover kunnen staan.”

Rooms-katholieke kerk - Parochie is zelf verantwoordelijk

Of en hoe de coronacrisis de rooms-katholieke parochies zal raken, is eigenlijk nog niet te zeggen. Maar zorgen zijn er wel, zegt Anna Kruse, woordvoerder van de Nederlandse bisschoppen. “We zien grote verschillen tussen parochies: sommige lukt het om goede online vieringen te houden, en daarbij ook de optie in te bouwen om digitaal te collecteren. Daarmee weten ze nog wat geld op te halen. Andere krijgen dat niet voor elkaar. Omdat ze bijvoorbeeld niet de technische middelen hebben, of omdat er geen parochianen zijn die daar de handigheid voor hebben.”

Collectes zijn, naast de Actie Kerkbalans, een belangrijke bron van inkomsten voor de parochies. De giften die via Kerkbalans binnen komen, maken ongeveer een derde uit van de totale inkomsten. Daarnaast weten de parochies inkomsten te generen uit bezittingen en beleggingen. “De collecte-opbrengsten zijn ook belangrijk. Die worden gebruikt voor diaconale doeleinden, voor onderhoud aan kerkgebouw, maar ook voor salarissen, en om mensen pastoraal nabij te kunnen zijn. Voor al die zaken zijn de kleine giften die kerkgangers in de vieringen doen van belang. Als er hooguit een handjevol mensen naar de vieringen mag komen, droogt die stroom natuurlijk snel op. Terwijl ook het houden van online vieringen geld kost.”

Om die reden deed de organisatie van de Actie Kerkbalans afgelopen zomer een oproep aan kerkleden om extra giften te doen. Kruse kan nog niet zeggen hoeveel dat heeft opgeleverd: “De cijfers over 2020 zijn nog niet binnen. Dat moeten we afwachten.”

Elke parochie is verantwoordelijk voor de eigen financiën. “Ze moeten zelf hun broek zien op te houden. Als de coronacrisis ervoor zorgt dat er tekorten ontstaan, ja, dan moeten manieren gevonden worden om toch meer geld binnen te krijgen, of er moet worden bezuinigd.”

Moskeeën - Tikkies en online benefietacties

Je hoeft maar één stap in de moskee te zetten en je merkt dat het financieel nog zware tijden voor gebedshuizen, zegt directeur Mohamed Bouimj van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). Hij komt vanwege zijn werk nog geregeld in moskeeën. “Het is echt koud. De verwarming staat uit, wijselijk, om de kosten te drukken.”

Afgelopen zomer klonken moskeebestuurders bezorgd over de inkomsten die ze mislopen nu er vanwege corona veel minder bezoekers kwamen. Ze startten acties om toch de benodigde donaties van thuiszittende moskeebezoekers binnen te krijgen. De ene moskee begon een belronde langs de moskeebezoekers om hen te herinneren aan de donaties, de andere moskee organiseerde een online gestreamde benefietactie.

Die acties hebben voldoende succes gehad, zegt Bouimj. “Op het laatste moment beseften mensen dat het menens was, en zijn de moskeeën gered. Van sommige mensen weet ik dat ze het echt uit hun mond gespaard hebben. Tegenwoordig gaan we ook met de elektronische pet rond, jongeren sturen dan een Tikkie met een alarmerende boodschap erbij. Dat werkte ook. De moskee wordt gezien als iets heiligs dat je niet in de steek kunt laten.”

Ook bij de Ulumoskee in Utrecht, een van de grootste moskeeën van het land, schrokken ze afgelopen zomer van de effecten van corona op de financiële gezondheid van het gebedshuis. Intussen zijn de grootste zorgen geweken, onder meer door een aantal belrondes langs de leden, zegt voorzitter Yücel Aydemir. “Maar we zijn nog niet heel gezond. Het kostte best wat moeite om mensen uit te leggen dat we de donaties echt nodig hadden. Het is een onzekere periode voor mensen: er staan heel wat banen op de tocht. De voorzichtigheid is groter, de gulheid wat minder.”

De Ulumoskee loopt veel inkomsten mis die ze normaal gesproken verdient met een kermis op het moskee­plein, de verhuur van zalen en de onderste verdieping. De kosten van het pand lopen door, vertelt Aydemir. “Voor projecten als onderhoud en speciale ­activiteiten zullen de komende jaren amper middelen zijn. We gaan een hele karige periode tegemoet.”

