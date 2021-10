Hoe kunst onze blik op de stedelijke ruimte vernieuwt

In de Maarten Harpertszoon Trompstraat in Amsterdam-West is de gevel van nummer 25 met carwrapfolie bekleed. Het gifgroene, reflecterende materiaal weerkaatst de omgeving en zo ontstaat er een nieuwe, kunstmatige werkelijkheid. De structuur van de bakstenen van het huis dringt door de folie heen, wat zorgt voor een subtiele, onwerkelijke schittering.

Verder is dit een doodgewone straat, waar je anders gedachteloos doorheen zou fietsen. Dat zich op een van de huizen plots een opvallend groen vlak aftekent, zorgt ervoor dat je welhaast moet stoppen. Uit je dagelijkse mijmeringen getild, staar je omhoog naar het huis van Esther Tielemans, één van de vier Amsterdamse kunstenaars die voor het initiatief Welcome Stranger een kunstwerk maakte. Het hangt op de gevel van haar eigen huis.

Naast Tielemans, doen ook Lily van der Stokker, Radna Rumping en Kévin Bray mee aan Welcome Stranger. En cultuurfilosoof Thijs Lijster schreef er een essay voor, waarin hij nadenkt over de wijze waarop kunst onze blik op de stedelijke ruimte kan vernieuwen.

“De kunstwerken lijken zich te bevinden in de publieke ruimte, net zoals legio andere kunst op pleinen en rotondes,” zegt hij. “Maar omdat ze verbonden zijn aan de huizen van de makers, zitten we hen tegelijkertijd dicht op de huid. Het heeft iets intiems. Deze kunstwerken manifesteren zich in een ruimte tussen de private en publieke ruimte in.”

Tussenruimte

Het idee dat er naast een private en een publieke ruimte een derde ‘tussenruimte’ is, komt van de Duitse filosoof Walter Benjamin. Tijdens een bezoek aan Napels in 1925 beschreef hij het leven in die stad. De scheidslijn tussen publiek en privé was er net zo poreus als het lavagesteente waarop Napels werd gebouwd, meende hij.

“Zo is het huis veel minder het toevluchtsoord waar mensen naar binnengaan, dan het onuitputtelijke reservoir van waaruit ze naar buiten stromen”, schrijft Benjamin. “Niet alleen uit deuren breekt leven naar buiten. Niet alleen naar het pleintje voor het huis waar mensen op stoelen hun werk doen (want ze bezitten de vaardigheid om van hun lichaam een tafel te maken). Hele huishoudens hangen vanaf balkons naar beneden als potplanten. Zoals de woonkamer op straat wederkeert, met stoelen, fornuis en altaar, zo rukt de straat, maar dan veel luidruchtiger, de woonkamer binnen.”

In het oor

Lijster trekt een parallel met de kunstwerken die voor Welcome Stranger zijn gemaakt, waarin de scheidslijn tussen de publieke en private ruimte op verschillende manieren wordt bevraagd.

Zoals dat van Radna Rumping, die er als enige voor koos om een verhaal in te spreken. De bezoeker luistert naar haar stem terwijl hij of zij langs de Hoofdweg wandelt. In Rumpings werk is de grens tussen publiek en privé bijna verdwenen: ze zit in het oor van de bezoeker.

“Sommige kunstwerken zijn uitstulpingen van het huis naar de straat, een andere keer wordt de publieke ruimte gereflecteerd op het huis,” zegt Lijster. De ene keer is die reflectie letterlijk, de andere keer figuurlijk.

Lily van der Stokker, Dakterras met Bubbelbad, Valeriusstraat Beeld Gert Jan van Rooij

Verwijzing naar vercommercialisering

“Zo bracht Lily van der Stokker grote letters op de gevel van haar huis aan, die samen de zin ‘Dakterras met bubbelbad’ vormen. Ze reflecteert op de bouwwoede in haar buurt en tegelijkertijd doen de roze letters denken aan reclameborden in de publieke ruimte en de vercommercialisering van woningen, die op Airbnb aangeprezen worden.”

Volgens Lijster zijn we vaak geneigd een strikt onderscheid te maken tussen publieke en private ruimte. De publieke ruimte is in bezit van de staat of de lokale overheid, de privé-ruimte is van een persoon of onderneming. Afgezien van een gezamenlijk moestuintje, bestaan er in steden in juridische zin nauwelijks gemeenschappelijke ruimtes, of meenten, zoals Lijster ze noemt: delen die niet het bezit van een individu zijn, noch van de staat, en waar alle betrokkenen aan bijdragen.

Een grote meent

We zouden de hele stad als één grote meent kunnen beschouwen, zegt hij. “Want wat geeft een industrieel pand in Amsterdam-Noord zijn waarde? Niet de bakstenen of het cement. Het is wat daar en daaromheen gebeurt dat van waarde is, wat de mensen er samen maken.”

De speelruimte in steden is de afgelopen jaren eerder af- dan toegenomen, ziet Lijster. Zowel de publieke als de private stedelijke ruimte staan in het teken van efficiëntie, doelmatigheid en rationele controle. “Een belangrijke ontwikkeling kennen we als gentrificatie. Doordat de huizenprijzen in veel steden omhoog zijn geschoten, wordt een bepaald deel van de populatie uitgefilterd. Zij krijgen geen plek meer in de binnenstad, die steeds homogener wordt.”

Disneyficatie

Daarnaast speelt disneyficatie een rol, zegt Lijster. Onder druk van de toerisme-industrie zijn steden in beton gegoten. Het moet eruitzien zoals in de toeristenboekjes, brochures en films. Steden worden ingericht om grote mensenstromen via vooraf bepaalde routes door de stad te leiden, het liefste langs plekken waar bezoekers geld kunnen spenderen. Daardoor is er steeds minder ruimte voor het onverwachte.

En kunstenaars spelen in dit alles een dubbelrol, meent hij. Ze waren, vaak onbedoeld, aanjager van de gentrificatie. “In de jaren zeventig, toen de industrie de stad verliet, betrokken kunstenaars oude industriële panden, omdat die goedkoop waren. Die plekken werden hip, waardoor ook andere groepen zich er vestigden. De kunstenaars zelf moesten de stad weer verlaten toen die onbetaalbaar werd. In het New Yorkse stadsdeel Brooklyn zie je dat heel duidelijk, maar ook in Berlijn of in Amsterdam-Noord.”

Ambigue positie

Hoewel kunstenaars een ambigue positie hebben, ziet Lijster een belangrijke functie voor hen: ze moeten weerstand bieden tegen homogenisering en rigiditeit.

Hij verwijst naar het boek Designing Disorder (2020) van socioloog Richard Sennett en stadsontwerper Pablo Sendra. Die betogen dat steden gebaat zijn bij openheid, incompleetheid, porositeit en een mate van wanorde. Alleen zo kan de stad van iedereen zijn. “Stadsontwerpers en planologen moeten hun plannen nooit dichttimmeren. Ze moeten de voorwaarden scheppen voor open speelruimte,” meent Lijster.

Onzichtbare hand

Op eenzelfde manier scheppen de kunstwerken van Welcome Stranger ruimte voor het onverwachte, zegt hij, omdat ze onze blik op de stad kantelen en weerstand bieden tegen de ‘onzichtbare hand’ van stadsplanners en vastgoedondernemers.

“Zo kunnen er vormen van strijd ontstaan tussen publieke en private belangen, waarvan de uitkomst allerminst vanzelfsprekend is”, zegt Lijster. “De betekenis van de kunstwerken is poreus en ontstaat in dialoog met een achteloze voorbijganger die daarmee bezoeker of deelnemer wordt en zelfs de stad mee herontwerpt.”

De curator van Welcome Stranger is Marianna van der Zwaag. De kunstwerken zijn tot 1 december 2021 te zien in Amsterdam.

Lees ook:

Kunst is niet essentieel, en juist daarom belangrijk

In de geleidelijke heropening van de samenleving staan kunst en cultuur achteraan in de rij. Hoe komt dat? En is het erg?