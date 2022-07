Hoe het Leger des Heils van gedachten veranderde over homoseksualiteit

Hij had er eigenlijk niet meer op gerekend. ​Maar toch is Ben Dragstra, een heilsoldaat die op mannen valt, blij dat het Leger des Heils homoseksualiteit nu officieel aanvaardt.

Ben Dragstra (57) is missionair werker op de Wallen, waar hij ook voorganger is van het Amsterdamse Korps van het Leger des Heils. Ondanks die belangrijke functies en 32 dienstjaren heeft hij een ongebruikelijk bescheiden rang. De laagste: soldaat. Ooit was hij hard op weg om officier te worden. “Maar ja, homo. Dus ik bleef heilsoldaat.”

Een loyale soldaat, die zijn orthodox-protestantse kerkgenootschap lange jaren vergeefs probeerde te bewegen tot acceptatie van homo’s. Hij raakte er murw van. “Het Leger marcheert. Ik struikel achter Jezus aan.”

Geen zonde

Eén keer heeft Dragstra ​serieus over desertie gedacht, toen ​de Nederlandse legerleiding hem verbood aan een gaypride mee te doen. Dat behoort tot het verleden. De kerktop heeft afgelopen week aan heilsoldaten, kerkleden en medewerkers ​​geschreven dat het Leger diversiteit en inclusiviteit​ omarmt​.​ ​Dragstra is blij verrast. Homoseksualiteit is ​officieel ​geen zonde meer. ​

Ook godsdiensthistoricus en socioloog David Bos, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, vindt het een bijzonder moment. “Het is mooi dat zo’n denominatie die de hakken in het zand had gezet, is bijgedraaid.”

Fundamentalistische boodschap

Volgens hem werd geaardheid een heikele kwestie in 1972. “De gereformeerde kerken – nu de Protestantse Kerk in Nederland – besloten toen homoseksualiteit en zelfs het homohuwelijk te accepteren. Het was het jaar waarin de jonge Evangelische Omroep daar lijnrecht tegen inging en er een geloofszaak van maakte. Toen de EO meer zendtijd kreeg, benutte de omroep die om te verkondigen: God verandert homo’s in hetero’s. Dat was een keerpunt in het denken over homoseksualiteit, de juistheid van je geloof werd er sindsdien aan afgemeten. Het evangelische Leger des Heils kwam in die stroom terecht.”

“De EO van toen maakte homoseksualiteit heel lelijk”, herinnert Dragstra zich. Het contrast met 2022 is groot. “De huidige EO-top steunt de nieuwe, progressieve legerhouding voluit.”

Afkeurende geluiden hoort hij nog wel, in het behoudende deel van de achterban – onder pinkstergelovigen en reformatorische christenen. Dragstra vermoedt dat een aantal van hen minder gaat doneren aan het Leger. “Dat moet dan maar, het gaat om principes. We zitten trouwens in een luxepositie, internationaal gezien: wij krijgen ook subsidie van de overheid.”

Publieke opinie

Volgens Bos speelde de overheidsfinanciering van het Leger – niet van het kerkgenootschap, maar van de hulpverleningspoot – een belangrijke rol bij de acceptatie van lhbti+’ers. “Het Leger is afhankelijk van de overheid. Dan is het lastig als je zegt ‘we discrimineren heus niet’, terwijl je als kerk homo’s toch zondaars noemt. De publieke opinie pikt dat niet.”

​Dragstra denkt dat financiën geen rol speelden. Toch herkent hij het beeld van die twee gezichten wel. “We lopen eind juli mee tijdens Pride Walk op de Gay Parade in Amsterdam. En kent u de opvang voor lhbti+-vluchtelingen uit Oekraïne? Die wordt helemaal door het Leger gerund, dat weet bijna niemand.​ Maar ik snap dat mensen bij het Leger nog steeds aan homofobie denken. Daar hebben sommigen uit mijn geloofsfamilie het wel naar gemaakt.”

Mettertijd werd Dragstra zelf wel volledig geaccepteerd​. In 1995 stond hij, samen met majoor Bosshardt, pontificaal op de voorpagina van de Gaykrant, voor de homo-emancipatie. De beroemde majoor, overleden in 2007, was zelf hevig verliefd geweest op een vrouw, daar deed ze niet geheimzinnig over. Dragstra kon zich in 1999 onbekommerd verloven met zijn vriend.

Genadebrood eten

Maar de ​internationale ​legertop bleef onverbiddelijk: ‘homo’s onder onze geestelijken’ moesten ‘celibatair’ leven, want ‘homoseksualiteit is in het licht van de Bijbel onaanvaardbaar’. Dat zei generaal Shaw Clifton in 2007, en het Leger is een hiërarchische organisatie.

Dragstra: “Het Leger was ooit emancipatorisch: vrouwen in het ambt, arbeiders gelijke rechten, heel vooruitstrevend allemaal, maar bij lhbt+’ers bleef het hangen. Als homo werd ik gedoogd, het was genadebrood eten​. Kwetsend was dat, het heeft me beschadigd.”

Met de verklaring die de Nederlandse legerleiding over homoseksuelen heeft uitgegeven, is hun gedoogstatus omgezet in een volwaardig verblijf. David Bos relativeert het belang ervan. “Zo’n verklaring dat het nu officieel geen zonde meer is, dat klinkt als een grote stap, maar het is het bijtrekken van het been.”

Dat beaamt Dragstra. “Het is niet meer dan een formele bezegeling van de bestaande situatie.” Toch heeft de tekst hem geraakt, vooral het deel waarin de legerleiding spijt betuigt: ze heeft niet altijd naar de beleden inclusiviteit gehandeld en vraagt vergeving aan hen die daaronder hebben geleden. Mensen zoals Dragstra. “Dat ontroerde me, meer dan ik had verwacht. Het werkt helend, ik voel me nu veiliger. Voor sommigen is het best ingewikkeld, die verklaring, maar velen zijn opgelucht.” Met een zucht: “Éindelijk”.

Het majoor Bosshardt-effect

Vaak ​trok Dragstra op met majoor Bosshardt. “Ik reed haar het hele land door naar lezingen en ze steunde me volledig. Ze had veel geleerd van theatermaker en predikant Jos Brink​ en Ikon-pastor ​Alje Klamer ​​en was zo het ​Leger theologisch ontgroeid. Moslims konden naar de hemel en homo’s, daar zat ze niet mee. Ze was aanwezig bij kerkelijke homohuwelijken.”

Haar optreden in de media, zegt Bos, “veroorzaakte het majoor Bosshardt-effect, het Leger kreeg een progressiever imago in de buitenwereld”. Dragstra bevestigt dat. “Ze was het onbetwiste boegbeeld van het Leger, maar een theologisch breekijzer was ze niet. Nederland vond haar een held, en terecht, maar ze had veel meer invloed op de hulpverlening dan op de kerk. De majoor was een éénpersoonsleger. Ze liep voor de troepen uit.”

Zoals de Nederlandse tak van het Leger des Heils dat nu doet? “Internationaal is het wel erg vooruitstrevend”, stelt Dragstra. “Maar de eerste zijn we niet, Nieuw-Zeeland ging ons voor met excuses maken. Australië is in beweging. ​Maar in landen als, zeg, Oeganda, ​verdragen ze dit niet.”

Dus zullen ze in het Londense commandocentrum van de generaal van The Salvation Army wel zenuwachtig zijn​, verwacht Dragstra​. ​Want internationaal kan de homokwestie tot een scheuring ​leiden. “Maar ze weten ook dat dit overal in het Westen speelt.”

