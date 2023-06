Hoe geef ik zin aan mijn bestaan nu ik met pensioen ben?

Een zinvol leven, dat wil iedereen wel. Maar wat is dat? De zinzoeker verkent antwoorden op alle mogelijke vragen over zingeving. Deze aflevering: hoe geef ik zin aan mijn pensioen?

De vraag:

Ik ben met pensioen gegaan, en vraag me nu af wat ik met m’n derde levensfase moet. Tot mijn pensioen was ik niet vrij te kiezen wat ik zou doen. Nu wel. Maar dat maakt het juist moeilijk. Drie keer per jaar met de caravan door Europa? Ik merk dat ik de taal en de vaardigheid mis om zelfrealisatie in te vullen buiten de werkcontext.

Doelloze gepensioneerde

U bent niet de enige die het lastig vindt om na te denken over zingeving na uw pensioen. Een paar jaar geleden concludeerde de Raad van Ouderen dat ouderen weinig weten over wat zij willen na hun pensionering. Driekwart van hen wil van betekenis blijven, dat wel. Maar wat betekent dat en hoe doe je dat?

Dat wij de taal en de vaardigheden missen hierover na te denken komt door onze opvatting over succes, die sterk gerelateerd is aan carrière, presteren en werk. Praten we over succes in ons leven, dan bedoelen we doorgaans maatschappelijk succes – als we bijvoorbeeld opsommen welke opleidingen we hebben afgerond; sportief succes – als we ergens in weten te winnen; artistiek succes – als we applaus weten uit te lokken; financieel succes – als we goed boeren. De maatstaf voor dit succes is de meetlat: hogere cijfers, langer applaus, snellere tijden, meer geld in het laatje.

Meetlatsucces is een beperkte opvatting van succes

Gaan we met pensioen dan komt dat meetlatsucces onder druk te staan. Ik ken mannen die na hun pensionering rondom de wereld marathons zijn gaan lopen, en ik ken vrouwen die puike boeken publiceerden, maar voor de meesten van ons komt deze lat toch wat lager te liggen. Hoe gaan we daarmee om? Allereerst is het zinnig anders te leren aankijken tegen succes. Dat is te doen: ‘succes’ stamt af van het Latijnse werkwoord succedere, dat ‘lukken, slagen’ betekent, en ‘vervolgen’. Meetlatsucces is maar een beperkte opvatting van succes.

U zegt dat u de taal mist om te spreken over zelfrealisatie buiten de werkcontext. Mijn advies is daarom simpel: ontwikkel eenvoudige, concrete taal om te leren spreken over hoe u uw weg wilt vervolgen, waar u nog in wil slagen in een levensfase die minder in het teken staat van meetlatsucces.

Pas als u deze taal beheerst, bent u in staat een eigen visie op succes te ontwikkelen en zicht te krijgen op wat belangrijk is om te slagen in het leven. Voor de duidelijkheid: ik vat succes nu niet op als meetlatsucces, maar breder, in de betekenis van ‘slagen in’. Wat moet ik doen om het gevoel te krijgen dat ik ook slaag in mijn leven buiten de werkcontext?

Onze levensweg vervolgen

Hoe doet u dat? Ik vergelijk ons bestaan weleens met een wiel. Succes is de as van dat wiel. Daar draait alles om, we zijn strevende wezens, we willen allemaal iets – zelfs als we zeggen dat we niets willen, willen we nog iets, namelijk niets. Maar met alleen een as kun je niet zoveel, die kun je in de hand ronddraaien, er wat naar kijken, maar een as op zich zet weinig in gang. Je hebt spaken nodig, een velg en een band. De spaken geven kracht en stevigheid aan het wiel. Die spaken moet je op gezette tijden wat stellen, soms vervangen. Doen we dat goed, dan kunnen we op de band onze levensweg vervolgen.

Die spaken zijn woorden die met succes te maken hebben, ze verschillen voor ons allemaal. Als we het hebben over ons werk denk ik aan woorden als: prestatie, waardering, concurrentie, selectie, stress, perfectie, vervulling, druk, competitie, carrière, loopbaan, flexibiliteit, roeping, autonomie, rust. En vele anderen. Willen we nadenken over succes in ons werk, dan zullen we tijdens onze loopbaan moeten leren nadenken over dit soort begrippen.

In mijn eigen ‘wiel van succes’ was het woord ‘flexibiliteit’ een belangrijke spaak. Rond mijn dertigste werd ik gevraagd mee te solliciteren naar een hoge functie in het bedrijfsleven. Maar toen was mijn vrouw net zwanger van ons eerste kind en wij hadden afgesproken de opvoeding half-half te doen. Daarvoor diende ik flexibel werk te houden, wat niet bij deze functie paste. Ik heb niet gesolliciteerd, mijn leven heeft daardoor mogelijk een andere loop gekregen. In mijn taal om te spreken over zelfrealisatie speelt dat woord ‘flexibiliteit’ een belangrijke rol. Voor een ander kan het een compleet loze term zijn.

Geestelijke ontwikkeling

Mijn advies om een eenvoudige, concrete taal te ontwikkelen, betekent: ontwikkel uw eigen wiel van succes. Dat is niet moeilijk: u tekent een as en u tekent een velg. U tekent vervolgens, laten we zeggen, zeven spaken – een mooi getal dat symbool staat voor geestelijke ontwikkeling.

U begint met het tekenen van een wiel van succes tijdens uw werkzame leven: wat waren de belangrijkste woorden die uw carrière kenschetsen? Dan maakt u een wiel voor uw leven ná uw werk: welke spaken blijven en welke verdwijnen; welke woorden blijven en welke verdwijnen? En wat zouden nieuwe spaken kunnen worden? Speelt ‘ambitie’ nog een rol? Wordt ‘rust’ belangrijker? ‘Kleinkinderen’, ‘lezen’, ‘reizen’, ‘vrijwilligerswerk’?

Dit wiel van succes is het begin van de ontwikkeling van een nieuwe taal. Met die woorden kunt u aan de slag: waarom verdwijnt deze spaak, wat betekent deze nieuwe spaak, hoe geef ik invulling aan die spaak? Zo wordt u een fietsenmaker van het dagelijks leven die weet hoe zij haar weg wil vervolgen.

Heeft u ook een kwestie voor De zinzoeker? Stuur deze, voorzien van een korte toelichting, naar: dezinzoeker@trouw.nl.

Lees ook:

Ben ik in een bulsshitbaan beland? En hoe kom ik hier weer uit?

Eerder kreeg De zinzoeker de vraag of iemand die een reorganisatie meemaakte, en steeds meer aan marges moest gaan denken, in een bullshitbaan was beland. Lees hier het antwoord.