Hoe gaat het nu verder met de kerkdiensten?

De regels zijn aangescherpt, ook kerken mogen geen religieuze bijeenkomsten meer houden. Tot nu toe ging een aantal vieringen nog gewoon door, zij het met minder dan 100 gelovigen en met minstens anderhalve meter tussen de aanwezigen.

Er heerst nog veel verwarring over de vraag of de nieuwe maatregelen ook voor religieuze vieringen gelden: op de website van het ministerie was gisteravond te lezen dat religieuze bijeenkomsten tot 30 personen door mochten gaan. De uitzondering voor religieuze vieringen is inmiddels van de website van de Rijksoverheid gehaald. Het ministerie van Justitie en Veiligheid was niet bereikbaar voor uitleg.

Het Humanistisch Verbond heeft een brief gestuurd aan minister Grapperhaus, waarin de organisatie uitzonderingen voor religieuze vieringen ‘onbegrijpelijk’ noemt: “Het coronavirus is immers voor iedereen net zo gevaarlijk, godsdienstig of niet-godsdienstig. Het virus vraagt van eenieder dezelfde offers.”

Verreweg de meeste kerken hebben alle reguliere vieringen opgeschort. Protestantse Kerk in Nederland adviseert haar gemeenten om alleen nog online kerkdiensten te verzorgen, met alleen die mensen die daarvoor absoluut noodzakelijk zijn. De Nederlandse bisschoppen hebben alle vieringen tot 1 juni afgelast: tot gisteren mochten doordeweekse vieringen met minder dan 100 mensen nog gewoon doorgaan. Ook is nog niet bekend of een online viering met alleen een predikant, enkele ouderlingen en een organist ook als ‘bijeenkomst’ wordt gezien.

Door de nieuwe maatregelen kunnen ook de vieringen rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren niet doorgaan. Ook de vijftigste editie van de Pinksterconferentie van Opwekking, de grootste christelijke bijeenkomst in Nederland, is afgelast. The Passion, het televisiespektakel dat op 9 april zou plaatsvinden in Roermond, gaat vooralsnog gewoon door: de organisatie denkt nog na over de vorm. In ieder geval zal er geen publiek bij aanwezig zijn.

De kerk is leeg, de gelovige zit thuis: wat nu?

Nu de zondagse vieringen in kerken door het coronavirus niet meer op normale wijze kunnen doorgaan, moeten geloofsgemeenschappen improviseren. Gelovigen moeten intussen wennen aan onlinevieringen. ‘Zet een kaars bij je laptop om het gemeenschapsgevoel op te roepen.’