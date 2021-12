Hoe corona van de mis onderhand een religieuze tennisclub maakt

Geen nachtmis op de 24ste december, voor de viering op eerste kerstdag moest je je aanmelden, en die zat al vol. Zo gaat dat onder het covidregime, en je kan alleen maar instemmen met de kerkleiding, die haar breekbare, want snel verouderende kudde wil beschermen.

Het zal vanaf 2 januari 2022 weer zo zijn, dat je eerst moet mailen of bellen om je aanwezigheid in de kerk te melden, en bij nummer vijftig sluiten de deuren: dan is het maximum bereikt. Vol is vol, kerk is vol.

Dat zijn omineuze woorden, waar we twee jaar geleden alleen maar van konden dromen, want de leegloop hield aan, en een kerk kan niet leven bij de kerstnacht alleen.

Ongeregeld zootje

Hoe begrijpelijk ook, het aanmeldingssysteem zorgt ervoor dat ik ander kerkvolk te zien krijg dan ik voor de lockdowns tegenkwam. Het is minder een ongeregeld zootje. En eerlijk gezegd is dat wat ik mis: de toeristen die op de bonnefooi, net afkomstig uit het Centraal Station in Amsterdam, de oversteek wagen naar de Nicolaasbasiliek.

Ook al spreken ze jouw volkstaal niet, de katholieke rituelen zijn hetzelfde, en zo’n Agnus Dei in het Latijn neurie je zo mee. Vóór het zingen de kerk uit, dat gebeurt ook. Dan zijn er nog de daklozen en de zwervers, die met hun tassen en benodigdheden de kerk aandoen: even beschut tegen de wind, daarna gratis koffie. Vaak zag ik een oude man met een kroon op zijn hoofd: een goudkleurige kroon, die extra opvalt tussen al die andere, mannelijke hoofden die onbedekt blijven. En vergeet ook niet de mensen die zich vervelen, en de kerk binnenlopen, omdat ze niets beters te doen hebben en de drank of de joint op is.

Dat is de kerk zoals paus Franciscus die omschrijft: als ‘veldhospitaal, waar eerst de zwaarste kwetsuren worden behandeld, met toenadering en nabijheid’.

Al die mensen zijn er niet meer, want de registratie maakt er onderhand een religieuze tennisclub van.

Rechtsomkeert

Een vriend van me, een zeer geregeld kerkganger, vertelde me dat hij hangt aan het idee altijd rechtsomkeert te kunnen maken, vlak voordat hij de kerk binnenloopt. Hij doet dat bijna nooit, maar ik snap zijn impuls: de vrije wil die de mens is gegeven moet zich soms laten gelden, al was het maar om niet gedachteloos de routine te volgen.

Je gaat naar de kerk, niet omdat je vindt dat het hoort, maar omdat je vindt dat jij daar hoort, op dat moment.

Een paar jaar geleden, het was op een doordeweekse 15de augustus, bleek mij in de loop van die dag dat het feest van Maria-Tenhemelopneming werd gevierd. Ik had tijd, ik had zin en sprong op de fiets om naar de kerk te gaan. Het was een viering in de middag, de mensen lagen nog lekker op Franse en Spaanse stranden en ook zonder enige coviddreiging was de kerk nog niet eens halfvol. Na afloop trof ik iemand die ik eerder had gesproken: Vaticaankenner Christian van der Heijden, ook bekend van deze krant.

Die arme Maria

Hij noemde toen tussen neus en lippen door een van de meest ontroerende redenen die ik ooit hoorde om tot kerkgang over te gaan: ‘Ik kan die arme Maria toch niet in haar eentje ten hemel laten opnemen?’

Dramatische verschuiving van perspectief: niet voor jezelf, maar voor de Ander.