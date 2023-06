Hoe boos mag een baas worden?

Hoe ver mag een leidinggevende gaan in het tonen of botvieren van wrevel jegens ondergeschikten? Twee theologen onderzoeken de relatie tussen woede en gezag.

Trouw-columnist Sylvain Ephimenco schreef zaterdag dat er steeds minder tolerantie is voor leiders met ‘driftbuien’ en ‘autoritair gedrag’. Meerdere prominenten moesten recent door zulk ‘grensoverschrijdend gedrag’ het veld ruimen. Voorlopig laatste uit die reeks is onderwijsminister Dennis Wiersma, na ophef over woede-uitbarstingen en horkerig gedrag. Is het goed dat leiders niet meer wegkomen met opvliegend gedrag? Of zijn ondergeschikten te teerhartig?

“Kleineren, schelden, in woede uitbarsten: dat zijn geen tekenen van goed leiderschap”, zegt Hanneke Ouwerkerk, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland te Schoonhoven. “Met woede krijg je geen gezag, maar creëer je angst. Elke ouder of leerkracht weet dat.”

“Wat ik fascinerend vind, is dat woede ook in de andere richting steeds vaker lijkt voor te komen: gezagsdragers worden met veel woede bejegend, zoals zorgpersoneel, leerkrachten en politici. Misschien is er dus meer in het algemeen een probleem met woede: dat we ons minder intomen.”

Boos over een computer

Matthias Smalbrugge, hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, vindt woede ‘op zich een normale emotie’. “Het gaat vaak om een diepe teleurstelling die een heftige reactie teweegbrengt. Ik kan heel boos raken over een computer die het niet doet en kijk dan verbaasd naar mijzelf: ik heb het over een apparaat!”

“Woede als emotie van het moment mag best getoond worden, vind ik; je hoeft het niet meteen inacceptabel te vinden als iemand boos is. Pas als iemand de communicatie verbreekt en er agressie in het spel is, of machtsmisbruik – ja, dan wordt het een ander verhaal.”

Sommige volwassenen zijn grote kinderen

Ouwerkerk: “Als anderen van jou afhankelijk zijn, moet je je des te meer bewust zijn van wat jouw woorden en emoties teweeg kunnen brengen. Ondergeschikten hebben niet altijd genoeg kracht of vrijheid om ertegenin te gaan – het kan ze hun baan en bestaanszekerheid kosten. Het is helaas de realiteit dat sommige volwassenen grote kinderen zijn, zichzelf niet beheersen. Bot zijn, in woede uitbarsten, grensoverschrijdend zijn. Geen protocol zal dat uit de wereld helpen. Zo iemand is niet geschikt voor een positie met macht, vind ik.”

Smalbrugge beaamt: “Leidinggevenden zouden op dit soort eigenschappen moeten worden geselecteerd. Zelfbeheersing verliezen met een ander als slachtoffer: dat kán niet. Al helemaal niet als dat structureel is en er een onveilige cultuur ontstaat.”

“Als je getuige bent van iemands woede voel je die golf van emotie en vraag je je onwillekeurig af of deze woede nog beheersbaar is. Telkens staat dat op het spel: gaat het over een emotie die je nog in de hand hebt of brengt hij je buiten jezelf? Bij dat laatste is schrik begrijpelijk. Je hebt geen toegang meer tot degene die woedend is, elke communicatie schijnt afgesneden. Daar zitten reële gevaren aan. Er zit een bedreigend, zelfs levensbedreigend aspect aan woede, zoals bij een man die zijn vrouw slaat.”

Een diep irrationele en bedreigende emotie

Hij vervolgt: “Dat buiten-jezelf-treden werd in de Oudheid extase genoemd: een daimon nam bezit van je. Zo komt het bij Homerus voor, als Achilles het lijk van Hector achter zijn kar rondsleept. En ook in het Oude Testament: als Saul woedend is, dan is het een ‘kwade geest’ die hem bezielt. Dus ja, woede hoort bij het bestaan, maar is ook een diep irrationele en bedreigende emotie. Dat betekent niet dat woede geen plaats heeft in het menselijk verkeer, maar de sociale veiligheid mag niet worden aangetast. Er moet een cultuur zijn waarin je voor elkaar aanspreekbaar blijft.”

Ouwerkerk: “Die cultuur is belangrijk. Vaak hangt autoritair gedrag niet alleen met iemands karakter of positie samen, maar ook met een bepaalde sfeer en context. Dus we moeten ons ook afvragen: wat zijn dat voor sferen en kringen die ruimte geven aan autoritair leiderschap? Bij Wiersma vroeg ik me af: was er dan niemand die tegengas gaf? Deugt de cultuur in zijn ministerie wel? Er moeten voldoende factoren zijn die macht beperken, inbedden. Een leidinggevende heeft mensen nodig die kritiek leveren, eerlijk durven zijn.”

Ze denkt na: “Wat deze kwestie zo ingewikkeld maakt, is dat we als samenleving niet alleen met woede een probleem hebben, maar ook met gezag. Gezag is heel problematisch geworden. Je ziet op veel plekken dat gezagsverhoudingen ingewikkeld zijn geworden. Mensen vinden het moeilijk zich te voegen, gezag te aanvaarden. Er is op de werkvloer een sfeer van vertrouwen nodig, maar ook een besef van verhoudingen: wat is mijn plek?”

“Die kant is moeilijk te benoemen, omdat hij geenszins grensoverschrijdend gedrag minder erg maakt. Maar soms denk ik: we verwachten vaak ook wel iets paradoxaals van leiders en politici. Ze moeten visionair zijn, knopen doorhakken, resultaten leveren – maar wel gewoon en gelijk blijven als de rest, coöperatief zijn en niet directief en autoritair.”

Smalbrugge: “In de cases waaraan Ephimenco refereert – zoals Matthijs van Nieuwkerk en Tom Egbers – zijn de klagers meestal anoniem. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen, net zo min als je zelfbeheersing verliezen als leidinggevende. Een leidinggevende anoniem slachtofferen is net zo goed de communicatie verbreken, gerichte agressie met als doel de ander uit te schakelen.”

“Mensen mogen teleurgesteld zijn in het gedrag en de prestatie van een ander en hem of haar daarop aanspreken. Maar dan gaat het om openlijk aanspreken, met als doel dat je de band wil behouden. Dat is ook de kern van de verhouding met God in de Bijbel: hoeveel woede er ook is, mens en God moeten aanspreekbaar blijven. God niet minder dan de mens: God is soms redeloos boos, maar is dan aanspreekbaar door bijvoorbeeld Mozes.”

“Toch”, voegt hij daar meteen aan toe, “moet anoniem klagen soms kunnen, als bijvoorbeeld hiërarchische verhoudingen sterk tellen. Dan kan elke klacht met een naam erop op die persoon worden afgerekend.”

Ouwerkerk: “Ik vraag me af: op hoeveel plekken blijft woede en intimidatie op de werkvloer onzichtbaar? Het is treurig dat een minister opstapt, of dat een carrière van een televisiemaker kapotgaat. Maar laten we het eens hebben over al die andere sectoren – waar werknemers niet de weg weten naar journalisten om hun beklag te doen, of waar de casus niet zo mediageniek is omdat het om een bekende Nederlander gaat.”

“Ik ken mensen die een nare baas hebben en daar erg onder lijden; ze zijn financieel kwetsbaar en sterk afhankelijk van hun werkgever. Vaak zijn het niet de chefs die uiteindelijk vertrekken, maar de ondergeschikten.”

Goede woede Woede hoeft niet alleen maar negatief en destructief te zijn, vindt theoloog en dominee Rikko Voorberg (1980). Hij breekt in zijn boek De dominee leert vloeken uit 2016 een lans voor een goed soort woede. Dat ‘vloeken’ uit de titel staat voor: uiten dat je iets schandalig vindt, onrecht je raakt. “Verdriet aanvaardt, vreugde omarmt, angst vlucht, maar woede verzet zich”, schrijft hij. “Ik wil geen zenachtige distantie, ik wil niet zweven. Lijfelijkheid, adrenaline, snot en zweet zijn belangrijk, niet om de romantiek ervan maar omdat ze de wereld ten goede kunnen veranderen. Emotionele onverstoorbaarheid is armoede.” Vaak is woede uit op vergelding en wraak, maar dat is volgens Voorberg niet de enige manier om ermee om te gaan. Je kan woede productief maken, omzetten in actie tegen maatschappelijke misstanden. Hij heeft het over ‘creatieve woede’. In de Bijbel ziet Voorberg daar voorbeelden van. Zo jaagt Jezus handelaars met een zweep de tempel uit, uit woede over hoe ze volgens hem van een heilige plek een markthal maken. Woede, zei Voorberg in een interview met het magazine Onderweg, “draagt in zich dat je vindt dat iets niet mag of kan. Daarmee is het de enige basisemotie die een objectieve kant in zich heeft. Ze verhoudt zich tot je normen- en waardenstelsel. Het is dus niet bij voorbaat irrationeel.”