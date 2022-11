Hoe beveilig je een gebedshuis? Daar is een Europese training voor

Een brandbom door de kerkramen, een varkenshoofd voor de deur van de moskee, hakenkruizen op de synagoge en online belagen en bedreigen van gelovigen: gebedshuizen hebben regelmatig te maken met haat- en geweldsincidenten. Om geloofsgemeenschappen beter te beschermen worden vertegenwoordigers van Nederlandse gebedshuizen, politici en beleidsmakers zondag getraind in Den Haag.

Europees project

De bijeenkomst is onderdeel van Soar, een door de Europese Commissie gefinancierd programma dat de veiligheid van religieuze gemeenschappen in zeven landen moet versterken. Naast Nederland zijn dat Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, België en Oostenrijk.

Maandelijks houdt de projectleiding het aantal veiligheidsincidenten bij in de verschillende landen. “We zien daarin een toename in Nederland en België, veroorzaakt door groeiende polarisatie in de samenleving”, zegt Stijn Ledegen, die de activiteiten in België en Nederland coördineert. “Het grootste gevaar komt uit de extreemrechtse hoek. En niet alleen richting moslims. Kerken zijn doorgaans de grootste slachtoffers van haatmisdrijven. Maar omdat veel kerken leegstaan, is de impact minder doordringend.”

Het afgelopen jaar telde Soar 32 incidenten in Nederland. Met een piek in maart, de Russische inval in Oekraïne maakte met name de orthodox christelijke gebedshuizen tot doelwit. In april, de maand waarin moslims ramadan vierden, kregen moskeeën bovengemiddeld vaak te maken met veiligheidsincidenten.

Hulp van architecten

Bestuurders van religieuze organisaties zijn meestal niet op de hoogte van de hulp die ze kunnen inschakelen, zegt Ledegen, “Zo bieden wij ze en risicoanalyse aan. Daarin kijken we hoe het staat met de veiligheid van het gebouw en welke investeringen slim zijn om te doen.”

Het belangrijkste advies aan de gebedshuizen: rapporteer misdrijven en bedreigingen direct bij de politie, aldus Ledegen. “Veel besturen doen geen aangifte na een incident en willen het snel achter zich laten. Door meldingen te registreren hebben gebedshuizen statistieken in handen waarmee ze de ernst kunnen onderbouwen. Daarmee kunnen ze aankloppen bij de overheid en om extra beveiliging vragen.”

Ledegen en zijn collega’s wijzen ook op kleine ingrepen rondom het gebouw. “We werken samen met de Europese organisatie van architecten. Zij werken volgens het ‘security-by-design-principe’. Het is niet de bedoeling om gebouwen hermetisch af te sluiten. Maar met het plaatsen van een elektrisch slot waarmee de toegang alleen in bepaalde tijdsblokken open is, screens voor de ramen of paaltjes bij de ingang van het gebedshuis, kun je veel leed voorkomen.”

