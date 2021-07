Het ‘U zij de glorie’ klinkt nog niet voluit in Dronten

Wie op deze zondagochtend even voor tien uur kerkcentrum De Ark in Dronten binnenloopt, ziet als eerste nog altijd de batterij lampen, de camera’s en alle technici die het mogelijk maken om de dienst online te volgen. Maar er zijn ook weer een flink aantal echte kerkgangers. Ze zitten op gepaste afstand. Echtparen en gezinnen dichter bij elkaar. De sfeer is licht opgetogen. De kleding zomers. Het ‘Hoe is het met jou?’, galmt door de kerkruimte. “De mensen zijn blij om weer in de kerk te zijn”, zegt dominee Karolien Zwerver die voorgaat. “Maar er zijn ook heel wat mensen die nog niet durven te komen. De een haalt opgelucht adem en de ander voelt zich kwetsbaar.”

De Protestantse Gemeente Dronten, die Trouw in de coronatijd volgt, hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Die kwam onlangs met nieuwe protocollen voor de kerkgang. Zo is er geen maximum meer op het aantal kerkgangers, zolang de anderhalvemeterregel wordt opgevolgd. Maar in Dronten zijn ze voorzichtig. Ze houden het voorlopig bij maximaal tachtig kerkgangers, terwijl ze er eigenlijk wel meer kwijt kunnen volgens de nieuws regels. Verder mag er van de PKN ook weer wat uitbundiger gezongen worden. De samenzang was bij veel kerkgangers in het afgelopen coronajaar misschien wel het meest gemiste onderdeel van de vieringen. Maar ook hier gaan ze in Dronten minder ver dan het mag. Het is de bedoeling dat hier nog altijd ingetogen gezongen wordt.

De dienst doet ‘oud normaal’ aan

“Dat doe je door de woorden meer te zeggen dan te zingen”, zegt diaken Aart van den Hoorn. “Ik had liever uit volle borst meegezongen. Gelukkig ben ik twee keer gevaccineerd, ik ben daardoor minder bang. Voor de rest ben ik voorzichtig en probeer ik niet te dicht bij andere mensen in de buurt te komen. “ Voorlopig doet de dienst deze zondag ‘oud normaal’ aan. Er wordt samen gebeden, uit de Bijbel gelezen, er is natuurlijk een overdenking en er is zelfs een kindernevendienst.

Na afloop mag er ook weer koffiegedronken worden, nog zo’n essentieel onderdeel van de kerkgang dat heel erg gemist werd. Dat koffiedrinken gebeurt in Dronten buiten, voor de kerk. Bijna iedereen blijft hangen en praat druk met elkaar, een kartonnen koffiebeker in de hand. Karolien Zwerver kijkt tevreden om zich heen. “Het is ook gezien worden. Even vragen hoe het gaat. Dat wil toch ieder mens. Daar kan online koffiedrinken – hoe goed dat ook ging – niet tegen op.”

Koffie achteraf: ‘Het is ook gezien worden. Even vragen hoe het gaat. Dat wil toch ieder mens.’ Beeld Herman Engbers

Ze geeft aan dat ze nog wel een paar honderd kerkgangers ‘kwijt’ is. “We moeten maar zien wanneer die weer terugkomen in de kerk. Aan de andere kant hebben we in de coronatijd veel nieuwe vormen van kerkzijn ontdekt, zoals wandelen met veertigers en tegelijkertijd over het geloof praten. We gaan ook door met de onlinevieringen. Die nieuwe vormen zullen ons helpen met elkaar verbonden te blijven. Ondertussen lopen we niet te hard van stapel met versoepelingen.”

Misschien was de voorzichtigheid in Dronten nog het beste te merken bij het zingen van het slotlied, de klassieker U zij de glorie. Die werd door de kerkgangers ingetogen gezongen, met hier en daar een stevige aanzet die pas echt deed denken aan ouderwetse tijden.

