Het parlement kan wel een stilteruimte gebruiken

Ook dit jaar begint Prinsjesdag met een levensbeschouwelijke viering, dit keer niet in de Grote Kerk in Den Haag - daar houdt de koning ‘s middags de Troonrede - maar in de Jacobuskerk. Maar er is meer nodig in het spirituele spectrum, vindt Jan Goossensen, redacteur van maandblad Kerk in Den Haag. “Het kloppend hart van de democratie kan best wat meer zuurstof gebruiken”, schrijft hij.

Bij de verbouwing van het Binnenhof de komende vijf jaar, had naar zijn idee ook de herbouw van de Hofkapel gepast. In deze kapel, naast de Ridderzaal, werden vanaf de middeleeuwen vieringen gehouden. In de negentiende eeuw werd de kapel ontmanteld en bij het politieke Binnenhofcomplex betrokken. Nu zou die een bezinningsruimte moeten worden, aldus Goossensen.

“Het parlement heeft een ruimte nodig waar niet constant gepraat wordt – de letterlijke betekenis van ‘parlement’ van het Franse parler – maar waar de stilte wordt gekoesterd”, schrijft hij. “Waar wellicht de betere ideeën opborrelen, waar gebeden en gezongen wordt, en waar nagedacht wordt over het leven. De wereldgodsdiensten en levensovertuigingen zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn. Een klein beetje spirituele zuurstof bij de politieke machinerie, om de kwetsbare democratie voor verstikking en zelfgenoegzaamheid te behouden.”

Vastgelopen formatie vlottrekken

En om vastgelopen formatie weer vlot te trekken, zou je er aan toe willen voegen. Bij de zes partijen uit wie een coalitie gevormd moet worden, zit vast wel belangstelling voor zo’n bezinningsruimte met een religieus verleden. Op Jesse Klaver van Groen Links na, afficheren ze zichzelf allemaal openlijk als gelovig - en de kerk is ook Klaver niet vreemd, hij is erin getrouwd.

Op het Binnenhof ontbreekt het aan zelfreflectie, vindt Goossensen. Als voorbeeld noemt hij het voorstel van een paar jaar terug om in de hoek waar de voorzitter van de Tweede Kamer zit, naast de Bijbel ook de Koran te zetten. PVV-leider Geert Wilders ontstak als eerste in woede, daarna, noteert Goossensen, “keerde de voorspelbare woede zich tegen ­alle drukwerk-met-diepgang naast de voorzittershamer”. Oplossing: alle heilige boeken de Kamer uit.

Dat het ook anders kan, ziet de Haagse redacteur in Duitsland - ‘toch ook een beschaafde natie.’ In het parlement daar is een stilteruimte, gewijd aan het jodendom, het christendom en islam. Tegen de wanden van de meditatieve ruimte staan grote, bewerkte panelen, weet Goossensen. “De betekenis: wat in deze wereld werkelijk van waarde is, is niet verankerd en wordt niet vastgepind, maar zoekt steeds weer nieuw onderdak.”

Helemaal niet zo raar

In Woord en Dienst, opiniërend magazine voor protestants Nederland, duikt een oud-bewoner van het Binnenhof op: Joël Voordewind, oud-Kamerlid voor de ChristenUnie. Hij plaatst een paar kanttekeningen bij de veelgehoorde roep om transparantie en hij doet dat op een politiek zeer gevoelig punt: dat van de eerste gesprekken tussen onderhandelaars over een nieuw kabinet.

Dat daarin ook over Pieter Omtzicht, toen nog CDA-Kamerlid werd gesproken, vindt Voordewind helemaal niet zo raar: “Dat ook gesproken werd over Omtzicht, ligt voor de hand. Het moet duidelijk zijn dat het CDA kan leveren en steun krijgt van al haar Kamerleden. Dat werd in de vorige formatie aan de ChristenUnie ook over mij gevraagd. Het verschil was dat het nu zwart-op-wit stond en naar buiten kwam.”

Zelf onderhandelde hij twee weken achter de schermen met zijn VVD-collega over de asiel- en migratieparagraaf. “Als daar halverwege teksten uitlekken die alle mooie punten van de VVD neerzetten, zou dat het onderlinge vertrouwen schaden.”

Voordewind wordt trouwens adviseur van hulporganisaties. Hij gaat ze helpen met zaken rond vluchtelingen, godsdienstvrijheid en Israël. Daar weet hij veel van: het zijn de onderwerpen waarover hij in de Tweede Kamer het woord voerde.