Het paaswonder van Amstelveen: hoe de gemeenschap een afgebrande kerk herbouwde

De Sint-Urbanuskerk in Amstelveen brandde in september 2018 bijna helemaal af. Met vereende krachten zette de gemeenschap zich in voor de herbouw. Vanavond wordt in de herrezen kerk voor het eerst in lange tijd samen de paaswake gevierd.

Meteorologen zouden naderhand constateren dat, ondanks het feit dat de zon na het middaguur verdween, 15 september 2018 het begin vormde van een fraaie nazomer in ons land.

Die zaterdagmiddag biedt de Sint-Urbanuskerk in de Amstelveense wijk Bovenkerk alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de onlangs afgesloten restauratie van de kerk, waarmee in 2010 is begonnen, een feestelijk ‘dankjewel’ aan. De opkomst is groot. Er is een hapje en een drankje en pastoor Eugène Jongerden houdt een gloedvolle toespraak. Hij is pas een jaar pastoor in Amstelveen en voelt zich er al echt thuis.

Ook koster Cees Wolterman is er die middag. Het opruimen is al begonnen als er iemand op hem afkomt en vertelt dat het licht in de kerk niet uitgaat. Ook Wolterman lukt het niet. “Toen ik vervolgens de kerk inliep, zag ik boven in de kerk een soort witte mist hangen. Het schakelpaneel van de meterkast lag al brandend op de grond. Toen heb ik de brandweer gebeld.”

Het duurt maar heel even of de politie is er, snel gevolgd door de brandweer. Er is dan al sprake van een heuse brand die, via een kabelgoot, bezig is zich een weg te banen naar het houten plafond van de kerk. Een lichtschakelaar blijkt later de boosdoener.

Wolterman wordt weggestuurd en moet niet veel later van achter een rood-wit lint toezien hoe het vuur om zich heen grijpt. “Ik heb daar echt staan huilen.”

Geblakerde muren

Afgelopen zondag, een week voor Pasen. Cees Wolterman is bezig de kaarsen te doven in de Sint-Urbanuskerk. De gezinsviering van Palmzondag is net afgelopen, voor het eerst sinds de brand in 2018 kon die weer in de Urbanuskerk worden gehouden. De Urbanus is uit de as herrezen. De kerk was vol en tientallen kinderen liepen trots met hun palmpaasstok in processie door het gebouw.

De littekens van de brand zijn nog altijd te zien. De muren zijn nog kaal en hier en daar geblakerd. Overal liggen nog bouwmaterialen. “Het is een wonder dat we terug zijn”, zegt Wolterman. “Maar als ik het verhaal nu weer vertel aan u komt alles weer terug.”

Als die brand die zaterdagavond zo rond kwart voor zeven uitbreekt, zit pastoor Jongerden met een collega te dineren in een restaurant niet ver van de kerk. “Op een gegeven moment kwam er een brandweerwagen met loeiende sirenes en meteen daarna nog een. Maar we dachten helemaal niet aan de kerk. Toen kwam de ober aan onze tafel en die zei: ‘Weet u wel dat uw kerk in brand staat?’ Dan vlieg je natuurlijk meteen naar buiten. Ik zag de rook uit de kerk komen. Ik ben meteen in mijn auto gestapt en naar de kerk gereden.”

Eenmaal bij de kerk ziet Jongerden dat die in lichterlaaie staat. Alles is afgezet en er zijn al heel wat parochianen op de brand afgekomen. “Ik heb mensen gezien die letterlijk verstild waren”, vertelt Jongerden. “Sommigen waren emotioneel agressief. ‘Red onze kerk toch’, riepen ze tegen de brandweer.”

Ook Will Jutte, coördinator van deze locatie, is meteen gekomen. “Ik zag heel veel paniek en verdriet om mij heen. Zelf hoorde ik oorspronkelijk bij een andere kerk van onze parochie, die inmiddels gesloten was. Het voelde alsof er een deel van onze geschiedenis geamputeerd werd.”

Bluswaterputten moeilijk bereikbaar

De brandweer rukt groot uit. Het kost ze moeite om aan de voorkant van de kerk bij de bluswaterpunten te komen. Rik Jonkman is dienstdoend officier en geeft leiding aan de bestrijding van het vuur. “Het is een monumentaal pand, dan is zo’n brand altijd lastig. Er stonden geen mensenlevens op het spel, dus neem je minder risico en stuur je niet gelijk je mensen naar binnen. Samen met vrijwilligers van de kerk hebben we trouwens nog veel spullen kunnen redden.”

Rond half negen wordt het spannend. De toren van de kerk dreigt het te begeven. Op dat moment heeft pastoor Jongerden met een groep parochianen zijn toevlucht gezocht in het buurtcentrum even verderop. “Daar hebben we in een kring staan bidden. Op dat moment ervaar je de gemeenschap van mensen om je heen, die voor elkaar het beste willen, die willen dat de kerk behouden blijft. En dan vooral die toren. Want als die was omgevallen, was ie waarschijnlijk op het restaurant er tegenover gevallen en was de kerk waarschijnlijk niet behouden gebleven.”

De toren wordt gered, maar voor de rest is de schade aan de kerk enorm, zien ook veel ramptoeristen die op zondag naar Amstelveen afreizen. Koster Wolterman: “Het dak was helemaal weg, je kon zo naar de hemel kijken”.

De paaskaars zag alles gebeuren

Die zondag is verder voor de parochianen van de Urbanus een dag van rouw. Toch gebeurt er die dag ook iets moois. Een van de vrijwilligers komt de pastoor de paaskaars van de Urbanus brengen. Die heeft de brand wonder boven wonder overleefd. “De paaskaars stond op het altaar en die heeft alles zien gebeuren”, vertelt Cees Wolterman. “De brand was voornamelijk op zolder en niet hier beneden, maar je moet toch maar net op het goede plekje staan om zo’n brand te overleven. ”

Een van de weinige dingen die het vuur overleefde was de paaskaars. Beeld Joris van Gennip

Op de maandag na de brand mag Pastoor Jongerden met een bouwhelm op zijn hoofd weer voor het eerst de kerk in. “Je loopt dan letterlijk door het water. Je denkt: als het water weg is dan gaat het wel. Het valt eigenlijk wel mee. Later hoor je wat voor schade water aan kan richten.”

Diezelfde dag komen in het buurtcentrum allerlei partijen bij elkaar om over de toekomst van de kerk te praten. De pastoor natuurlijk, bestuursleden van de parochie, maar ook de burgemeester van Amstelveen en iemand van de katholieke verzekeringsmaatschappij Donatus (genoemd naar de beschermheilige tegen blikseminslag) zijn van de partij. Al gauw is duidelijk dat de kerk kan worden herbouwd. Pastoor Jongerden: “Ik weet nog goed dat er collega’s waren die zeiden: je bent knettergek dat je die kerk gaat verbouwen. Maar wij geloofden erin en gingen ervoor.”

Als vervolgens duidelijk wordt dat de Urbanus op lange termijn voor de eredienst behouden blijft en inderdaad de ‘centrale kerk’ van de Heilige Mariaparochie wordt, kunnen er plannen worden gemaakt. Voor hun vieringen kunnen de gelovigen van de Urbanus zolang terecht in het buurtcentrum. De geredde paaskaars staat daar al die jaren in hun midden. “Dat werd het symbool van de herbouw”, aldus de pastoor.

De herbouw zal uiteindelijk tussen de 9 en 11 miljoen kosten, zo rekent de pastoor voor. Daarvan komt verreweg het grootste gedeelte van de verzekering. Maar zaken als de geavanceerde vloerverwarming, de nieuwe comfortabele banken en de rookmelders, komen op rekening van de parochie. Daar heb je veel geld voor nodig. Hoe krijg je dat voor elkaar in tijden van ontkerkelijking?

37.000 Urbanusrepen

Onder de bezielende leiding van de Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus wordt vervolgens maar liefst 1,2 miljoen euro opgehaald. “Deze kerk is een icoon van onze stad, een onmisbaar onderdeel van de skyline”, zegt Clem Venne, voorzitter van de Vrienden. “Na de brand hebben nog meer mensen doorgekregen dat de Urbanus echt bij Amstelveen hoort.”

Er komen allerlei acties. Zo levert de verkoop van kerststukjes 25.000 euro op en samen met een chocoladefabriek in Amstelveen wordt een speciale Urbanusreep ontwikkeld waarvan er maar liefst 37.000 exemplaren worden verkocht. Ook de gemeente Amstelveen springt bij. “Je moet als kerk laten zien dat je aan de weg timmert”, zegt Will Jutte van de locatieraad. “Dat deze kerk belangrijk voor ons allemaal is. Dan kun je gezamenlijk veel voor elkaar krijgen.”

Na afloop van de Palmzondagviering van afgelopen zondag loopt pastoor Jongerden door de kerk en vertelt dat er nog veel gedaan moet worden. In de verte test koster Cees Wolterman de geluidsinstallatie nog een keer. Jongerden wijst op een houten constructie. “Daar komt straks de ingang naar onze ontmoetingsruimte. De zijaltaren moeten nog worden ingericht en het vocht moet nog uit de muren. Dat is ons grootste probleem. Kan nog jaren duren.”

Wijkbewoners zijn ‘emotioneel eigenaar’ van de kerk

De pastoor roemt nog maar eens de vrijwilligers van binnen en buiten de parochie die zoveel hebben geholpen bij de herbouw, die de steentjes die van het plafond vielen één voor één hebben schoongemaakt. “Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat deze kerk niet alleen van de parochianen is, maar van de hele wijk. Iedere bewoner van deze wijk is emotioneel eigenaar van dit gebouw.”

Voor het eerst sinds 2018 wordt dit jaar ook weer de paaswake gevierd in de Sint-Urbanuskerk. Op 16 april zal bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam de kerk opnieuw wijden. Aan de kinderen heeft pastoor Jongerden tijdens de Palmzondagviering nog uitgelegd dat we met Pasen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat de Urbanuskerk ook is verrezen uit een ogenschijnlijke dood. “Mijn preek voor de paaswake is al klaar. Mijn preek is dit gebouw.”

