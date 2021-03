Het opschuiven van de avondklok maakt voor de iftar nauwelijks verschil

Moskeevoorzitters buigen zich deze week over de vraag hoe de coronaregels te rijmen zijn met de komende ramadan. Donderdag komen ze weer bijeen met minister Grapperhaus, die ze eerder deze week ook al spraken, samen met vertegenwoordigers van joodse en christelijke gemeenschappen, die zich opmaken voor Pesach en Pasen. Het ziet ernaar uit dat het weer een ramadan wordt zonder avondgebeden in de moskee, en dat de iftarmaaltijden weer in besloten familieverband zullen moeten plaatsvinden.

Dit jaar zal er waarschijnlijk niet veel anders uitzien, zegt Muhsin Köktas, die donderdag namens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) met de minister spreekt. “Ik hoor geruchten dat de besmettingen weer flink omhoog zijn gegaan: dat biedt weinig hoop op versoepeling. Het is pijnlijk, want we missen het echt om samen te bidden, maar ik vrees dat we het avondgebed ook dit jaar weer thuis zullen moeten doen, in plaats van in de moskee. En dat we de laptop weer moeten aanzetten voor virtueel georganiseerde iftars.”

Nog lastiger

Vorig jaar was het al lastig, dit jaar maakt de avondklok het nog lastiger, zegt Mohamed Bouimj, directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). “Wij hadden gehoopt dat die opgeschort kon worden, maar dat zit er niet in, dus daar leggen we ons bij neer.”

De kleine aanpassing van de avondklok naar tien uur, zoals dinsdag door het kabinet zal worden aangekondigd, maakt voor het avondgebed en de iftarmaaltijd weinig uit, rekent Bouimj voor. Het gebed is pas na tienen, en de maaltijd kan pas beginnen na het verbreken van het vasten. In het begin van de maand is dat tegen negenen, maar in de loop van de maand verschuift dat naar tegen tienen.

Familiebezoek

Maandag, na het Veiligheidsberaad, spraken de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hun zorg uit: de verlenging van de avondklok gaat een probleem opleveren voor moslims. Over het geheel gaat het ‘nalevingsgedrag’ er al niet op vooruit, zei burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei dat mensen na het verbreken van het vasten, in de loop van de avond, “nog even een familiebezoek willen doen”.

Het kwam de burgemeester op kritiek te staan van sommige geloofsgenoten, die vonden dat hij ten onrechte de indruk wekte dat men zich niet aan de regels pleegt te houden, of om een voorkeursbehandeling vraagt. Moskeeën hielden vorig jaar tot 1 juni uit voorzorg de deuren dicht, in plaats van iftarmaaltijden te organiseren deelden islamitische organisaties voedselpakketten uit. Er zijn destijds geen ramadangerelateerde uitbraken van het virus geconstateerd.

Even naar buiten

Bouimj begrijpt wel dat de burgemeesters aan de bel trokken. “Ik denk dat men zich vooral zorgen maakte over jongeren. Die gaan normaal na de iftarmaaltijd even naar buiten. Een sigaretje roken, of even kletsen met vrienden in de buurt.” Wat hierbij meespeelt is dat veel families klein behuisd zijn, zegt Bouimj. “Ik weet ook niet of dit straks goed zal gaan met de avondklok. Dan kun je beter nu een signaal afgeven dan dat er straks vergrote politie-inzet moet komen en ons achteraf wordt verweten dat we dit niet zagen aankomen.”

Lees ook:

Een virtuele iftarmaaltijd en alle tijd voor liefdadigheid; de ramadan wordt anders dit jaar

Het wordt een rare vastenmaand, zonder familiebezoek en moskeebezoek. Maar het coronavirus heeft ook een bitterzoet voordeel: er is meer liefdadigheid te doen.