Het nieuwe kerkseizoen gaat van start met Bijbels koken, wandelen en vooral met samenzijn

Sinds corona komt Wil Markvoort eigenlijk niet meer in de kerk; ze vindt het heerlijk om op de bank naar een kerkdienst te kijken. Maar op deze zonnige zondag is ze er weer: ze is een buitenmens, en de viering van haar kerk, de Protestantse Gemeente Leusden, is in de openlucht, vandaar.

“Mensen zeiden al: we zien je nooit meer”, zegt de 76-jarige, terwijl ze af en toe naar iemand zwaait. “Ik hou van samenzijn. Je hebt elkaar nodig om geïnspireerd te blijven. Als je dat niet doet, dan ebt het geloof wel wat weg, eerlijk is eerlijk.”

De Protestantse Gemeente in Leusden opende zondag het nieuwe kerkelijk seizoen op het terrein van de scouting in het nabijgelegen Amersfoort. De meeste mensen zijn op de fiets, voor ouderen is er vervoer geregeld, voor de kleinsten is er oppas in het clubgebouw van de scouting.

Startzondagen – in allerlei varianten – zijn er deze maand in veel van de 1500 kerken van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze markeren daarmee het einde van de zomer, waarin kerken hun diensten net als in Leusden, vaak concentreren in één gebouw.

De startzondag is voor kerken vooral ook het begin van de vaak vele activiteiten náást de zondag: gespreksgroepen, Bijbelkringen, discussies met sprekers, koren, filmavonden, meditatie, duurzaam leven. Alles afhankelijk van kleur en samenstelling van de kerkelijke gemeente.

Dominee Erica en dominee Rob

Bij de scouting in Amersfoort viert de gemeente de startzondag buiten. Op het met bomen omzoomde terrein staan honderden stoelen en banken, wegens drukte worden er op het laatste moment nog een paar picknicktafels bij gezet. De dienst wordt geleid door Erica Hoebe en Rob Doesburg. Of, zoals ze hier heten: dominee Erica en dominee Rob, respectievelijk in witte en zwarte toga.

Ontmoeting en gesprek, zo omschrijft Hoebe het doel van deze startzondag. Die duurt bijna de hele zondag. Na de viering is er koffie en lunch, op tafel staat eten dat kerkleden zelf hebben meegebracht. ‘s Middags is er een programma met workshops muziek, schilderen, Bijbels koken, en wandelen met een gespreksthema.

Tijdens de viering werken de predikanten het doel van ontmoeting en gesprek uit in een opdracht. In het programmaboekje zit een blaadje met zeven foto’s. “Draai je eens om en bespreek met je buren de foto die wat zegt over je persoonlijke ervaring”, nodigt voorganger Hoebe uit.

Veel meer dan een dienst op zondag

Albert Jan van Koerten (59) en zijn vierjarige zoontje Gijs wijzen de foto van een baby aan. Dat hij en zijn vrouw op oudere leeftijd een kind hebben gekregen ervaren ze als een geschenk, zegt Van Koerten. De foto herinnert hem aan de doop van Gijs. De kerk is voor Van Koerten veel meer dan de dienst op zondag: “Het is mooi dat er activiteiten zijn die mensen bij elkaar brengen”, zegt hij, wijzend op het programma deze winter. En er is een grote betrokkenheid met elkaar, merkte hij deze week weer bij de uitvaart van de zoon van een echtpaar, hij was nog maar 36. Van Koerten zag hoeveel medeleven er was vanuit de kerk, de dominee noemt hen deze zondag in zijn gebed.

Dat gemeenschapselement spreekt ook de 32-jarige Rebecca Sytsma aan. “De kerk is voor mij: met elkaar samenkomen en een soort van community vormen. Het helpt mij bij het actief bezig zijn met wat je gelooft, en meer te connecten met God”, zegt ze. Haar man knikt, hij heeft hun zoontje van zeven maanden in de draagzak. Die is onlangs gedoopt. “We hebben dat bewust gedaan”, zegt Sytsma. “Hij is deel van de gelovige gemeenschap. In Leusden, en in de hele wereld.”

