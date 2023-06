Het moskeebestuur mag diverser, zeggen jonge moslims

Meer vrouwen en jongeren in moskeebesturen, dat wil een aanzienlijk deel van de jonge moslims die meededen aan een enquête van Trouw en I&O Research.

Driekwart van de ruim achthonderd respondenten vindt dat er meer jongeren in besturen moeten komen. Bijna de helft van hen zou graag meer vrouwelijke bestuurders zien.

Aan de enquête deden ruim achthonderd jonge moslims tot veertig jaar mee. Een deel van de respondenten kwam uit panelonderzoek, een deel reageerde op de vragenlijst die Trouw met hulp van onder meer islamitische organisaties verspreidde.

De deelnemers zijn over het algemeen hoogopgeleid en noemen zichzelf religieus tot zeer religieus. De resultaten geven daarmee een goed beeld van de opvattingen van deze specifieke groep, waar weinig onderzoek naar is gedaan, maar zijn niet representatief voor alle moslims onder de veertig. De komende weken zullen in Trouw meer artikelen verschijnen over de uitkomsten.

Hoeveel vrouwen nu zitting hebben in moskeebesturen is onbekend. Maar ze zijn absoluut in de minderheid en op één hand te tellen, zegt religiewetenschapper Sahar Noor, die promotieonderzoek deed naar moslima’s met religieuze autoriteit. “Er zijn wel heel veel vrouwen actief in religieuze studiekringen en vrouwenverenigingen.”

‘Moedig vrouwen en jongeren aan’

Ook de mannen die deelnamen aan de enquête pleiten voor meer vrouwen en jongeren in het moskeebestuur. “Vrouwen zijn onderdeel van de islamitische gemeenschap en hebben de antennes voor wat er speelt binnen die gemeenschap”, zegt Ugur Yücel (33) uit Weert. “Maar hun stem gaat verloren als ze niet deelnemen aan het bestuur. Ik vind dat ze aangemoedigd moeten worden om meer bestuursfuncties te bekleden.”

Student technische informatica Khizer Butt (20) wijt de geringe deelname van vrouwen aan ‘de patriarchale samenlevingen waar veel moslims vandaan komen’. “Maar de islam heeft vrouwen op geen enkele manier ontmoedigd of verboden om buitenshuis actief te zijn, dus ook niet om hoge posities te bekleden.”

De nieuwe generatie heeft een meer progressieve mentaliteit, zegt hij. “Dus verwacht ik dat mensen in moskeebesturen en moslimgemeenschappen in de toekomst afstand zullen nemen van deze primitieve mentaliteit.”

Bestuursvoorzitter Stefanie Danopoulos in moskee Centrum De Middenweg, Rotterdam, in gesprek met collega Abdelali Douzaidi. Beeld Otto Snoek

Gelijkwaardigheid in de moskee

Stefanie Danopoulos is voorzitter van het bestuur van de Rotterdamse moskee Centrum de Middenweg. De keuze om een vrouw aan het roer te zetten werd door de oprichters tien jaar geleden bewust gemaakt. “In de tijd van de Profeet waren vrouwen ook heel actief binnen de islamitische gemeenschap. Maar door verkeerde vertaling van overleveringen wordt in veel kringen gedacht dat de vrouw beter thuis kan bidden.”

In haar moskee is dat anders. Daar zijn vrouwen zichtbaar en actief. Anders dan in veel andere moskeeën komen ze via dezelfde ingang het gebedshuis binnen en bidden ze in dezelfde ruimte, achter de mannen. Tijdens haar reizen naar islamitische landen zag ze dezelfde omgang tussen mannen en vrouwen in de moskee. Mensen moeten zichzelf kunnen zijn, zegt Danopoulos, net als op school en op het werk. “Maar in veel Nederlandse moskeeën neemt men ineens een andere houding aan. Dat vind ik jammer.”

Dat vrouwen een actieve en invloedrijke rol hebben, levert de gemeenschap veel op. “De kinderen komen al op jonge leeftijd met hen mee. Hele families groeien hier op. Ook alleenstaande moeders met zonen kunnen nu makkelijker samen naar het gebed komen.”

De gelijkwaardigheid zou niet alleen over gender moeten gaan, vindt de bestuursvoorzitter. “De moskee moet een plek zijn waar iedereen mee kan doen, ongeacht etniciteit en ideologie.”

‘Uitsluiting is er nog altijd’

Religiewetenschapper Sahar Noor ziet dat moskeeën wel toegankelijker worden voor vrouwen. “Maar als het gaat om posities met macht en invloed, ben ik bang dat uitsluitingsmechanismen nog steeds dominant zijn. Vrouwen krijgen andere plekken toebedeeld dan mannen. De discussie hierover wordt door vrouwen onderling wel gevoerd, maar het zou goed zijn als de mannen hun podium delen.”

Ze benadrukt dat de diversiteit onder de ongeveer 500 moskeeën in Nederland groot is. Die zijn georganiseerd langs etnische, culturele, ideologische en politieke lijnen. Dit bepaalt ook de positie die vrouwen daarin nemen. “Er zijn ook moskeeën die door vrouwen zijn opgericht.”

Stefanie Danopoulos in overleg met Khalid Hassan Ahmed in moskee Centrum de Middenweg. Beeld otto snoek

‘Stel je verkiesbaar’

De eerste vrouwelijke moskeebestuurder in Nederland, Leyla Cakir, moedigt vrouwen aan gebruik te maken van hun recht om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

Cakir was zes jaar voorzitter van de Ihlas Moskee in Geleen, in de periode na de aanslagen op 9/11 en de moord op Theo van Gogh. “Ik legde mij toe op het leggen van verbindingen. Uit het hele land kwamen mensen bij ons op bezoek om te praten. Het feit dat ik een vrouw ben, zo vertelden zij me, maakte het contact voor hen laagdrempelig.”

Als enige vrouwelijke bestuurder tussen de mannelijke energie bracht zij meer balans in het team, zegt Cakir. “Tegen vrouwen die een bestuurspositie overwegen zeg ik: gewoon doen!”

