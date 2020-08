Het Malieveld is uitgegroeid tot een nieuwe kathedraal van honderden Waarheden

Ik hoorde Freek de Jonge op de ­radio, in gesprek met Twan Huys. Wat de aanleiding voor het interview was, wist ik niet: ik viel er middenin. Ik vermoedde dat het over een nieuwe show ging. De Jonge is onvermoeibaar in dat opzicht. Twan Huys vroeg aan Freek of die nog vindt dat zijn publiek naar hem moet luisteren. Dat vond hij namelijk wel altijd. “In eerste instantie moeten mensen heel goed naar zichzelf luisteren en leren luisteren. Daar biedt deze tijd meer dan ooit gelegenheid toe”, antwoordde de cabaretier. Hij doelde op het coronavirus en het gebrek aan bewegingsvrijheid dat daar het gevolg van is en wilde maar zeggen: alle ruimte om op je ­eigen leven te reflecteren.

Maar zijn cabaretiers er juist niet voor om ons daarbij te helpen?

De uitspraken van Freek de Jonge klonken als een troonsafstand. Hij die lange tijd voor velen een goeroe was en voor anderen een dissident, zei eigenlijk tegen zijn publiek en dus ook tegen mij: ‘Jullie moeten het nu zelf doen’.

Ik heb het talent om kunstenaars mateloos te bewonderen – sommigen spreken van dwepen – en Freek de Jonge behoorde voor mij lange tijd tot de maat der dingen. Samen met de Ita­liaanse filmregisseur Federico Fellini, de Engelse komiek John Cleese en de Nederlandse schrijver Simon Vestdijk. Waarschijnlijk zal De Jonge zeggen dat hij helemaal niet zit te wachten op ‘volgelingen’ zoals ik, maar ik vond het altijd fijn dat hij mij als een dominee op de kansel op dwingende toon vertelde hoe de dingen volgens hem in ­elkaar zaten. Nu zit ik nog maar zelden in zijn kerk.

De vraag is wie of wat nog wel de maat der dingen vormt. De Waarheid is als een ruimteschip, dat ooit zijn baantjes draaide rond de aarde, terwijl wij met open mond toekeken. Op een gegeven moment sloeg het te pletter. Vanuit alle hoeken en gaten stroomden ramptoeristen toe om te zien wat er nog van over was, en gingen er met de brokstukken vandoor. Tegenwoordig is de Waarheid van iedereen.

Ik liep naar het Malieveld, beklom een podium dat daar nog stond en nam het woord

De oorspronkelijke hoeders van de Waarheid houden nog altijd vol. Dat valt niet mee. Wetenschappers hebben geen natuurlijk gezag meer, politici zijn niet meer de maat der dingen en in de nog altijd schaars bezette kerken hebben voorgangers het moeilijk om hun boodschap van naastenliefde te doen landen. De ruimte tussen de gelovigen in de banken zorgt voor een echo. De voorganger citeert onverstoorbaar uit Matteüs 25: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan”. Binnen enkele seconden komt dit vers door die echo als een boemerang terug in zijn of haar gezicht.

Ondertussen is het Malieveld uitgegroeid tot een nieuwe kathedraal van honderden Waarheden. Ik was deze week in Den Haag. In de winkelstraten vond ik de sfeer grimmig. Iedereen eiste zijn eigen ruimte op en verwachtte van de ander dat die de 1,5 meter afstand hield. Ik vond het tijd om een aloude Waarheid te verkondigen.

Dus liep ik naar het Malieveld, beklom een podium dat daar nog stond en nam het woord. Mijn gehoor bestond uit twee oudere vrouwen. Een van hen droeg een bord met daarop ‘Nederland is een dictatuur’ geschreven. “Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen, vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast”, citeerde ik eerst Freek. De rest was van mezelf. “Ik weet dat het lijkt of er alleen maar ­chaos om ons heen is. Maar weet: de liefde blijft. En er bestaat geen liefde zonder de ander. We kunnen niet zonder elkaar. Dus Black Lives Matter-­demonstranten die actievoeren in een restaurant met gasten zonder kleur, de president van het grote land die het woord richt tot zijn tegenstanders en viruswaanzinnige demonstranten: zeg wat je wil, maar houd de ander in ere. Alleen beleefdheid – de eerste vorm van naastenliefde - kan ons nog redden van de grimmigheid.”

De twee vrouwen klapten kort voor me en liepen daarna meteen weg. Toen zag ik dat ze hun bord met ‘Nederland is een dictatuur’ hadden vergeten. Dat lag nog op het platgetrapte gras.

Ik pakte het op en riep ze na. Maar ze waren te druk met elkaar in gesprek en luisterden al niet meer. Of alleen naar zichzelf. Moest ik niet achter ze aanrennen om het terug te geven? Wel zo beleefd toch?

