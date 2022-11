Het lijkt erop dat kardinaal Eijk ook de laatste katholieken uit zijn kerk wil jagen

Het was uit piëteit dat ze er niet zelf over begonnen, uit plaatsvervangende schaamte. Ik op mijn beurt vond dat weer een teken van beschaving, die afwezigheid van schadenfreude.

De dag daarvoor had deze krant het interview gepubliceerd met kardinaal Eijk over zijn boek De band van de Liefde, waarvan de presentatie werd opgeschort. De kardinaal weet die band zo enghartig te definiëren dat alleen getrouwde stellen, man en vrouw wel te verstaan, met een actieve kinderwens er binnen vallen. Voor al die anderen maakt hun seksuele leven deel uit van het ‘intrinsieke kwaad’.

Ik hield een praatje in de Nieuwe Badkapel in Scheveningen die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Van oudsher een Hervormde kerk, en wat een mooie. Als katholiek ben ik al altijd wat huiverig voor het kale en soms, als het om evangelischen gaat, sportschoolachtige van protestantse gebouwen. Maar die Badkapel is een wonder van verfijnde esthetiek.

De mensen in de zaal waren zo beleefd mij niet meteen hard aan te vallen over de uitspraken van de kardinaal, niks geen paapje pesten. En daarom begon ik er zelf maar over: Hoe weinig hart en ziel er in de woordenstroom van de prelaat te bekennen viel, hoe pijnlijk dat is voor al die goedwillende katholieken die keer op keer weer naar hun kerk gaan.

Sympathie voor de dader

Ik probeerde iets te vertellen over de discrepantie die er bestaat tussen de officiële katholieke zedenleer en de veel ruimhartiger, pastorale praktijk; dat was zo’n beetje mijn laatste reddingspoging. Onder mijn gehoor bevonden zich ook een paar ex-katholieken, en een van hen stelde de vraag: ‘Maar als al die belijdende katholieken telkens maar weer uitvluchten verzinnen voor hun ambtsdragers, dan verandert er toch nooit wat in die kerk?’ Ik meen zelfs dat het begrip stockholmsyndroom’ viel, het welbekende verschijnsel dat een slachtoffer sympathie krijgt voor de dader. Het katholieke kerkvolk als gijzelaars, de Nederlandse bisschoppen en de kardinaal als hun gijzelnemers. Een overzichtelijke redenering, maar ook één die nauwelijks geënt is op de dagelijkse praktijk. Er kunnen echt weken voorbijgaan zonder dat ik denk aan uitspraken van bisschoppen of paus.

Maar er speelt wel iets anders: ik ken intussen behoorlijk wat parochianen van mijn kerk, het zijn mensen tot wie ik mij verhoud en het sterkt me hen ’s zondags in de banken te zien. Die mensen houden er allemaal weer andere ideeën op na als het gaat om politiek en ethiek, maar het feit dat ze er ’s zondags zitten en knielen en te communie gaan steekt mij een hart onder de riem.

Zou ik al overwegen een kerkverlater te worden, dan denk ik niet zozeer aan het instituut of het Vaticaan, maar aan Vonne en Maarten en Christel, Ronald, Willem Jan, Antoinette, Rudolf, Lucia en ga zo maar door. Wij bemoedigen elkaar in het onderhouden van ons geloof, maar houden we elkaar ook niet in een wurggreep? Het lijkt erop dat kardinaal Eijk vastbesloten is ook de laatste katholieken zijn kerk uit te jagen, waarna er een hardcore groepje roomsen overblijft. Zijn wij, kerkgangers, de mensen die het mogelijk maken dat een dergelijk kardinaal onbekommerd zijn gang kan gaan?

De rooms-katholieke kerk is een wereldkerk, Nederland een minieme provincie in het geheel, maar is het zo’n slecht idee om elke religieuze leider het kerkvolk te gunnen dat hij verdient? Zou Eijk het niet heel goed doen in Oeganda?