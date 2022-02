Het laatste wapenfeit van Nida: minder alcoholreclames in Rotterdam

‘0,0 % alcoholreclame’ op straat. Het was een plan van de politieke partij Nida, en de Rotterdamse gemeenteraad stemde er afgelopen donderdag mee in. Tenminste, met een iets uitgeklede variant: het ‘zoveel mogelijk beperken van alcoholreclame op plaatsen en tijden waar minderjarigen komen’.

Nida besloot zichzelf afgelopen herfst op te heffen, en doet dus niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het anti-alcoholreclameplan is het laatste wapenfeit.

Het terugdringen van alcoholconsumptie, zeker door jongeren, is een breed gedragen doel. Maar dat uitgerekend Nida, als een door de islam geïnspireerde partij, met het voorstel kwam, maakte het ‘controversieel’, zei fractievoorzitter Ercan Büyükçifçi in het AD. Andere partijen fronsten de wenkbrauwen: was het beperken van reclames voor alcohol geen bewijs van oprukkende islamisering, uitmondend in drooglegging?

De VVD-wethouder was aanvankelijk mordicus tegen, maar het linkerdeel van de gemeenteraad plus het CDA stemden nuchter voor minder alcoholadvertenties op plaatsen waar vooral jongeren komen. In Breda en Papendrecht werd hier al eerder toe besloten.

Volgens Büyükçifçi sluit het laatste wapenfeit van Nida aan bij het Alcoholmanifest van de Gezondheidsraad uit 2016. Dat beveelt een verbod op alcoholadvertenties inderdaad aan. Zelf noemt Büyükçifçi drank een sluipmoordenaar. Toch is zijn partij niet voor een algehele drooglegging. “Dat past niet in een diverse samenleving.”

Lees ook:

Nida stopt als lokale partij: ‘We zijn te vaak als concurrent gezien, niet als bondgenoot’

Politieke partij Nida besloot in 2021 te stoppen; deze islamitische partij werd vaak verward met een andere partij die op vergelijkbare leest is geschoeid, Denk. Onbedoeld werden ze concurrenten.