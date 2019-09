Het koude graf van Frederik en de warme Beatles-plaat

In 1966 zei John Lennon in een interview met de Londense Evening Standard dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus. Een uitspraak die met name in de Verenigde Staten tot grote woede leidde. Radiostations in zuidelijke staten organiseerden zelfs openbare verbrandingen van Beatles-platen.

Laatst werd mij in een radioprogramma gevraagd wat Jezus Christus en de Beatles dan wél met elkaar te maken hadden. Ik dacht bij die vraag meteen: hier moet ik uitkijken. Voor je het weet worden je columns in het openbaar verbrand. Ik antwoordde – half serieus – dat zowel Jezus als de Beatles hun koninkrijk voor eeuwig lijken te hebben gevestigd.

Wat de Beatles betreft bleek dat deze week maar weer eens. Ze waren overal. Aanleiding voor deze nieuwe invasie was het feit dat vijftig jaar geleden het album ‘Abbey Road’ uitkwam, bekend van de hoes, en de laatste plaat die de Beatles opnamen. Dat laatste wisten de bandleden niet toen ze in de opnamestudio waren, vertelde Beatle George Harrison ooit. “Maar het voelde een beetje alsof we richting het einde gingen.” Toch bleven de zakelijke en artistieke meningsverschillen die de groep destijds in hun greep hielden, grotendeels achter bij de ingang van die studio. Resultaat: een warme, bijna harmonieuze plaat. In feite is Abbey Road mooi weer spelen, maar dan op een geniale manier.

Here comes the sun

Vanwege het jubileum is Abbey Road opnieuw uitgebracht en in een mooie uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ was te zien dat het geloof in de Beatles nog altijd jonge mensen voor zich weet te winnen. Nu was het jaar 1969 voor de muziekgeschiedenis ook op een andere manier van belang. In datzelfde jaar ging namelijk het Deens -Nederlandse zangduo Nina en Frederik uit elkaar. Frederik baron van Pallandt en zijn vrouw Nina Magadalena Møller hadden in de jaren vijftig en zestig verschillende internationale hits, met nummers als ‘Listen to the Ocean’, ‘Mango Vendor’ en ‘Mary’s Boy Child’. Zoete, lieve liedjes, die mijn moeder zachtjes moet hebben meegeneuried als ze op de radio waren.

Mango, buy me mango

Came to the market before the light

I got to sell me mango before the night

Nina en Frederik kwamen onlangs op een wonderlijke manier in mijn leven. In museum de Fundatie in Zwolle kwam ik een beeld tegen dat gemaakt was door de beeldhouwster Charlotte van Pallandt. “Vast familie van Frederik van Pallandt”, zei mijn vriendin. “Van Nina en Frederik.” Ze bleken inderdaad neef en nicht te zijn, las ik op Wikipedia. Een paar jaar nadat ze in 1969 als zangduo waren gestopt, zijn Nina en Frederik ook privé uit elkaar gegaan. Toen ik doorlas in het lemma van Frederik, stuitte ik op een zinnetje dat mij behoorlijk uit mijn evenwicht bracht. “In 1994 werd Van Pallandt op zijn boot op de Filipijnen door leden van een Australische drugsbende doodgeschoten, een bende waar hij zelf lid van zou zijn geweest.”

Hoeveel werelden zaten er tussen de zoete mango’s op de markt en die gewelddadige dood in een land hier ver vandaan, vroeg ik me af.

Van Pallandt bleek begraven te liggen bij zijn ouders in IJhorst, gemeente Staphorst. Nog diezelfde middag reed ik erheen. De begraafplaats was rond een kerk aangelegd. In de weilanden ernaast stonden paarden. De zon scheen, maar de kou in de lucht deed vermoeden dat de herfst het hier snel zou overnemen.

Na lang zoeken vond ik het graf van Frederik, een beetje verborgen, niet ver van de kerkmuren. Een rode granieten grafsteen, waarop zijn naam nauwelijks meer leesbaar was. ‘Frederik Jan Gustav Floris baron van Pallandt’, kon ik met moeite ontcijferen. Ik raakte de koude steen even aan en moest denken aan Abbey Road in Londen, waar op datzelfde moment – zoals altijd – Beatles-fans probeerden op het zebrapad de beroemde hoesfoto na te maken. En het kon niet anders of ook hier, niet ver van IJhorst vandaan, klonk ergens uit een speaker of een koptelefoon ‘The End’, officieel het laatste nummer van het album. Met die prachtige zin:

And in the end,

the love you take

is equal to the love you make

Voor Frederik heeft dat helaas niet gegolden.

