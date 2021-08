Het katholieke tienerkamp is ‘gewoon een ruig kamp’, maar dan met tijd voor bezinning

Het regent deze maandagochtend onbarmhartig in de bossen van Herentals, zo’n 35 kilometer ten oosten van Antwerpen. Wie het zou wagen toch een wandeling te maken, zou zomaar kunnen stuiten op een klein dorpje van tenten tussen al die hoge bomen. Onder een groot tentdoek zitten jongeren te kaarten. Op een tafel staan wat kookspullen. Er lopen wat volwassenen om heen. Een van hen draagt een korte broek en sandalen, zonder sokken.

Diezelfde achteloze wandelaar zou nog iets bijzonders kunnen zien. De tieners staan op en zetten de houten banken schuin tegen elkaar in de richting van de tafel waar net nog de kookspullen op stonden. Daar ligt nu een kleed op. Ook staan er twee brandende waxinelichtjes. Er worden liturgieboekjes uitgedeeld. De man in de korte broek met de sandalen, heeft zich gehuld in liturgische kleding.

Elke avond een dagsluiting met gebed

Hij heet Gerben Zweers, is pater augustijn, komt uit Nederland, maar is pastoor in Vlaanderen en leidt dit katholieke tienerkamp. Want daar hebben we het over. “Wij zetten in op geloof”, zal hij later zeggen. “Eén keer in de twee dagen hebben we een eucharistieviering en op de andere dagen een catechese of een geloofsgesprek. Elke avond hebben we een dagsluiting met gebed.”

De tieners zitten in hun fleece­truien dichtbij elkaar en luisteren vol aandacht naar pastoor Zweers. Die vraagt aan God om het hart van alle deelnemers aan het tienerkamp te verlichten. “Ook als we nog maar weinig mensen kennen.”

Het is de tweede dag van het kamp. Iedereen is een beetje onwennig. Even later vraagt Zweers aan iedereen om het stil te maken in zichzelf, hetgeen niet makkelijk is nu de regen maar blijft neer klateren op het tentdoek boven de hoofden.

Ook Pauline (13) bidt mee. Zij is met haar vijftienjarige zus Sarah een van de deelnemers aan het kamp. Ze komen uit Nederland, maar wonen in Brussel. Hun vader werkt daar bij de Europese Commissie. Het is niet de eerste keer dat Pauline mee is op een ‘gelovig’ kamp, zoals ze het zelf noemt. “Je kunt in een kamp als dit je geloof op een andere manier beleven, omdat je het echt kunt delen met anderen. De preken van pastoor Zweers zijn beter te begrijpen dan normaal in de kerk.”

Pauline: ‘Op een kamp als dit kun je je geloof echt delen’. Beeld Sander de Wilde

Een eigen vlag ontwerpen

Na de mis worden de tieners in groepjes bij elkaar gezet. Ze moeten een naam verzinnen voor hun groepje en een eigen vlag ontwerpen. Pastoor Zweers heeft zijn kazuifel uitgedaan en kijkt toe te hoe alles gaat. De regen lijkt hem niet te deren.

Het tienerkamp duurt een week, zegt hij. Van de zeventien deelnemers is het merendeel Nederlands. Al wonen sommigen dus in België. De jongste deelnemer is twaalf, de oudste zestien. De meesten zijn al met hun ouders op vakantie geweest.

Mobiele telefoons zijn verboden, er mag niet gerookt worden en ook alcohol is taboe. Verder slapen de jongens en meisjes gescheiden. “Dat is niet iets typisch katholiek hoor”, zegt Zweers. “Mijn doel is tieners bij elkaar te brengen die allemaal geloven. Dat geloof kan bij de een intenser zijn dan bij de ander. Aan de andere kant doen we veel dingen die op een scoutingkamp of op een zeilkamp ook worden georganiseerd.”

Het programma is strak ingedeeld. ’s Ochtends worden de deelnemers rond half acht gewekt met muziek. Pauline: “Dat is best vroeg.” Ze ontbijten en daarna is er dus een viering of een geloofsgesprek. Elke dag staat er een fysieke uitdaging op het programma, vandaag is dat een sportdag. De deelnemers koken ’s avonds zelf.

Zweers: “We maken elk jaar een trektocht. Dan bouwen we zelf een schuilbivak, in een tuin of in het bos. Daar zien de deelnemers erg tegenop. Toch komen de meesten het jaar erop terug. Ik doe die trektocht altijd op de tweede volle dag, om de groep te vormen. Ze moeten elkaar tijdens de trektocht helpen met dragen. Zo smeed je de groep, maar je moet ze dan wel belonen. De dagen erna gaan we leuke dingen doen als kanoën of klimmen.”

Je maakt nieuwe vrienden, dat hoort ook bij vakantie

Sarah (15), de zus van Pauline, verheugt zich op de trektocht. “Dan leer je elkaar op een heel andere manier kennen. Je maakt nieuwe vrienden. Dat hoort voor mij ook bij vakantie.”

Lang waren die het domein van de scouting en de parochies, tegenwoordig organiseren bisdommen en bewegingen binnen de kerk de katholieke tienerkampen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was het nog gebruikelijk dat de pastoor elke zomer met zijn misdienaars en acolieten een week op kamp ging. Of met het jeugdkoor. Dat ging niet altijd goed.

Zweers zegt nooit last te hebben gehad van alle misbruikschandalen in de twintig jaar dat hij tienerkampen organiseert. “Er hebben, voor zover ik weet, nooit mensen afgezegd om die reden. Het is alweer ruim tien jaar geleden dat de misbruikschandalen in de Nederlandse katholieke kerk naar buiten kwamen. In België zeurt het nog na, maar in Nederland heeft de kerk dat misbruik, met horten en stoten, grondig aangepakt. Volgens mij hebben we dat nu echt achter de rug. Ik hoor er niemand meer over.”

“Wat ook van belang is: wie jij zelf als priester bent. Wat straal je uit? Het gaat er hier ongedwongen aan toe, maar er zijn wel duidelijke basisregels. Alles gebeurt in het openbaar. De ouders kennen mij en de leiding en ze vertrouwen ons.”

Lars vult badeendjes, als voorbereiding op de sportdag. Beeld Sander de Wilde

Voor parochies valt het vaak niet mee om jongeren te bereiken. Reden voor nogal wat gezucht en niet zelden wanhoop bij de kerkleiding. Waarom lukt het Zweers wel? “Ook ik wil tieners bij de kerk houden en je moet ze iets aanbieden wat onderscheidend is. Ze houden van fysieke uitdagingen. En het moet kleinschalig zijn, zodat je elkaar echt goed kunt leren kennen. Pas door vriendschap met elkaar kun je vriendschap met God ontwikkelen.”

Het is ook gewoon een ruig kamp

Even verderop zijn twee andere begeleiders, Remco en Lars, bezig met een eigenaardig karwei. Voor hen liggen plastic badeendjes. Remco snijdt ze open en Lars vult ze dan met modder. “Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor de sportdag”, zegt Remco. “Dan gaan ze eendjes hengelen. Moeten ze met z’n tweeën een hengel bedienen. Nu gaan die eendjes al op hun kop hangen in het water en daarom verzwaren we ze met zand.”

Of het kamp niet een beetje braaf is? “Ik vind van niet”, zegt Lars. “Juist omdat bezinning en sport en spel los van elkaar staan. We doen hier geen dingen als slingeren à la David. Het is ook gewoon een ruig kamp. Dat spreekt jongeren aan.”

Ook Paul (15) wil er niks van weten dat het kamp braaf zou zijn. “Dat hoor ik ook wel eens van klasgenoten. Maar ja, die zijn niet katholiek. Dan ga ik het niet uitleggen of zo. Misschien moeten ze een keer meegaan. Bij mij in de klas zitten maar twee klasgenoten die ook geloven. Je bent een uitzondering.”

Pauline kent dat gevoel. “Op school kan ik niet goed met anderen over mijn geloof praten. Ik denk dat sommigen zich ervoor schamen. Dat is jammer. Ik heb thuis wel vriendinnen die gelovig zijn, maar die gaan niet elke zondag naar de kerk. Ik wel.”

Zo stel ik me de hemel ook voor: als een voortdurend heden

Om half een is het tijd voor de lunch. Vol trots laten de verschillende groepjes hun zelfgemaakte vlaggen aan de kampleiding zien. Uit een luidspreker klinkt Smells Like Teen Spirit van Nirvana.

Pastoor Zweers komt aanlopen met broodbeleg en drie broden. Dat moet genoeg zijn. “Als je hier bent, en je volledig in het nu, ik ook”, zegt hij. “Er is geen parochie gisteren en er is geen parochie morgen. Zo stel ik me de hemel ook voor: als een voortdurend heden.”

Ondertussen regent het nog altijd, gelukkig wel iets minder hard. Nog ruim vijf dagen te gaan.

Lees ook eerdere afleveringen in deze serie:

Tijdens de vuurceremonie in Doorn krijgen deelnemers een schoonmaakbeurt voor het energetische lichaam en Op christelijke camping Beloofde Land wordt voor het vakantie vieren eerst in de bijbel gelezen