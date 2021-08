Het Karmelklooster was een plek voor bezinning, nu komen er appartementen voor dementerenden

Twintigduizend bezoekers kwamen er jaarlijks naar de activiteiten in het voormalige Karmelklooster in Drachten. Nu wordt het een appartementencomplex voor dementerenden.

Voor het laatst luidde ze deze dinsdagmiddag in juli de kapelklok voor een overledene. Ietsje Hofstra-de Jager (66), eigenaar van het Karmelklooster in Drachten, trok zelf aan de touwen.

“De laatste keer. Ik krijg er kippenvel van”, zegt ze als ze vanuit de vroegere ziekenzaal naar de kapel tuurt. Veel gebeurt deze dagen voor het laatst, want na 28 jaar sluit het voormalige klooster zijn deuren als stilte- en bezinningsplek annex cultureel ontmoetingscentrum. Het is verkocht en er komen 32 woningen in voor mensen met dementie.

Nog tot 1 augustus was er de tentoonstelling Huidhonger in reprise te zien. Aan de bakstenen wanden langs de kloostergangen hangen kleurige schilderijen rond dit thema: de menselijke behoefte aan aanraking.

Jaarlijks twintigduizend mensen naar het slotklooster

“Het leven van een baby begint met tastzin”, licht Hofstra toe. “Een kind zoekt de geborgenheid en warmte van het moederlichaam. Die tastzin markeert ook het levenseinde. Als iemand stervende is, niets meer ziet of hoort, kun je hem of haar alleen nog vasthouden.”

Concerten, exposities, studieweekenden, rouwdiensten en trouwerijen, verjaardagen, lezingen en kerstvieringen: een waaier aan activiteiten lokte jaarlijks twintigduizend mensen naar het slotklooster in Drachten. Hier kon de bezoeker nog de gewijde sfeer van een klooster proeven. De rode bakstenen muren van de lange rechte kloostergangen, de nisjes, de glas-in-loodramen en de gotische gewelven, dat alles is nog exact hetzelfde als toen de zusters van de orde van de ongeschoeide Karmelietessen het klooster in 1936 betraden.

Opvolger gezocht

Hofstra is al weken aan het opruimen. De duizenden boeken die haar man Jan Hofstra had verzameld, staan nog in boekenkasten in de diverse kamers. Maandag is de overdracht en sluit het monumentale klooster definitief. De kroonluchter, tabernakel en het kruisbeeld uit de kapel krijgen een plekje in katholieke kerken in Groningen, Emmen en Ter Apel. Eind juli hield Ietsje Hofstra in het klooster een afscheid voor familie en vrienden.

Het klooster aan de voorzijde. Beeld Sjaak Verboom

Ja, ze vindt het jammer dat het klooster straks niet meer voor publiek toegankelijk is, maar heeft er nu wel vrede mee. Al was het aanvankelijk slikken dat het levenswerk van haar en haar man, die in 2015 plotseling overleed, ter ziele gaat. “Ik kan het redelijk handelen”, zegt ze monter. “Maar soms word ik geraakt. Wanneer ik een gedicht lees of een voorwerp zie. Maar ach, we zijn allemaal voorbijgangers.”

Getroffen wordt ze ook door gesprekken met mensen die zeggen dat ze het jammer vinden dat het klooster dichtgaat. Natuurlijk had ze het ‘heel leuk’ gevonden als het karakteristieke gebouw de functie had gehouden die het nu heeft. Maar een opvolger vinden lukte haar niet.

Het was een intensief leven

Ze heeft er wel naar gezocht en benaderde een tweetal mensen uit de Friese culturele sector. Ook het bisdom Leeuwarden-Groningen lichtte ze in over de geplande verkoop. Net als de gemeente Smallingerland. Maar niemand hapte toe. Het gebouw te koop aanbieden op Facebook of LinkedIn wilde ze niet. “Dan zouden de boekingen misschien stoppen.”

“Het was een intensief leven”, realiseert ze zich steeds meer als ze terugblikt. “Dit was in feite mijn tweede huis. En ook een familiehuis. Ik was hier alle dagen van de week, ook in de weekenden.” Een koper die zich meldde, wilde zelfs dat Hofstra er bleef werken, maar dat aanbod sloeg ze af. “Je moet hier met zijn tweeën zijn. Mijn dochter Heleen heeft hier zes jaar samen met ons gewerkt, maar wilde uiteindelijk toch liever iets anders. Dat heb ik ook gestimuleerd. Ze voelde een grote druk om het klooster voort te zetten. Maar als je zoals ik overal alleen verantwoordelijk voor bent, voor de exploitatie, de vrijwilligers, de exposities, het gebouw, dan is dat wel heel veel. Ik heb dat drie jaar alleen gedaan en vind het nu ook wel goed dat ik stop.”

Oldtimer-touringcars

Alles viel eind 1992 samen toen Ietsje en Jan Hofstra in de Leeuwarder Courant lazen dat het Karmelklooster te koop stond. De bewoners van het slotklooster, de elf zusters van de ongeschoeide Karmelietessen, werden ouder. De gemiddelde leeftijd was 74 jaar. Aanwas bleef uit. Het gebouw werd te groot en het bisdom wilde er vanaf.

De Hofstra’s runden op dat moment een reisbureau in Drachten, dat jaarlijks zo’n vijftig kunst- en cultuurreizen door heel Europa organiseerde. Ze hadden 25 oldtimer-touringcars op de weg. Jan Hofstra Reizen was een begrip in Friesland. Hij was ook predikant (‘pastor in hart en nieren’, zegt Ietsje) en bracht de jaren daarvoor al veel tijd door in diverse kloosters. Ook in dat van Drachten, waar hij onder meer werkte aan zijn promotieonderzoek.

Jan en zij hebben hier in het klooster de laatste maaltijd voor de zusters gekookt. Beeld Sjaak Verboom

In 1991 hadden de Hofstra’s een boerderij gekocht in Eastermar om er een stilte- en retraitecentrum te beginnen. Hofstra: “Jan wilde dat graag. Toen zei hij: nu staat er een geweldig gebouw op een steenworp afstand van ons huis te koop.” Er waren vijftig gegadigden voor het Karmelklooster. Hofstra: “Wij wilden het gebouw (uit 1936, met twee aanbouwen uit de jaren vijftig red.) in de oorspronkelijke staat voor Drachten behouden. Ik weet nog dat in mei 1993 de priorin van het klooster ons thuis een boeket lelietjes van dalen kwam brengen. Dat moet een voorteken zijn, zei ik tegen Jan.”

Dat klopte. De Hofstra’s werden de nieuwe eigenaren. Hun plan om een stilte- en bezinningscentrum te beginnen, sprak de zusters en de orde het meeste aan. Vlak voordat ze de sleutels kregen, ontstond er een intensief contact met de bewoonsters.

“Jan en ik hebben hier in het klooster de laatste maaltijd voor hen gekookt. Ook de laatste eucharistie vierden we mee, ook al zijn we protestant. Een zuster die hier 54 jaar had gewoond en altijd de godslamp bij de tabernakel brandende had gehouden, doofde die nu. We hebben nog een rondrit met ze gemaakt langs alle kloosterplekken in Friesland. En een boottochtje met onze notarisboot. Voor het eerst van hun leven zagen ze surfers. Ze waren bijna geschokt. Dan besef je hoe geïsoleerd ze hadden geleefd.”

Gesloten hoftuin

De Karmelietessen behoorden tot een bidorde, die in de beginjaren volledig afgesloten leefden van de buitenwereld. De ramen aan de buitenkant van het klooster waren van matglas. Het carréconcept met de gesloten slottuin past bij een contemplatieve orde. De band met de zusters, van wie er nog twee in leven zijn, is altijd gebleven.

In oktober 1993 ging het klooster voor het eerst in zijn bestaan open. Nieuwsgierige Drachtsters stroomden toe. In vier dagen kwamen er 5.000 bezoekers. “Iedereen wilde zien hoe het er van binnen uit zag”, vertelt Hofstra. “Want tot hun vertrek was het klooster nooit toegankelijk geweest voor buitenstaanders.”

Straks mensen met dementie

Hun reisbureau kreeg er een plek en enkele ruimtes werden verhuurd. Maar vooral werd het de locatie van vele exposities. De Hofstra’s organiseerden de afgelopen jaren 32 tentoonstellingen en studieweekenden. Deelnemers overnachtten het liefst in de vroegere, sobere kloostercellen. “Er was alleen een wastafel en een tafel of bureau met stoel”, vertelt Hofstra.

“Mensen sliepen het liefst ook in het klooster. Terwijl ze ook naar een luxe hotel hadden kunnen gaan.” Bij het 80-jarig bestaan van het klooster in 2016 was er de expositie Wat bezielt je te zien, waarin de geschiedenis van de orde belicht werd. Als het klooster dicht is, gaan de bouwvakkers binnenkort aan de slag. De slottuin blijft tot grote vreugde van Hofstra intact. Dat er straks mensen met dementie komen te wonen vindt ze wel passend. “Die kunnen hier in de ommuurde tuin vrij rondlopen, maar kunnen het gebouw niet uit. Net als de zusters vroeger.”

