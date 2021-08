Het is weer augustus, waarmee zal de Paus ons dit jaar verrassen?

Rome doet in augustus behoorlijk doods aan, schrijft de Amerikaanse Vaticaankenner John Allen in een analyse die op de site van het Katholiek Nieuwsblad te lezen is. “De toeristische plekken blijven open, de meeste andere delen van de stad zijn verlaten. Het Vaticaan vormt hierop geen uitzondering.” Toch werkt daar tenminste één man door in de maand waarin heel Italië met vakantie lijkt: de paus.

Volgens Allen zorgt Franciscus al sinds zijn uitverkiezing elk jaar voor een zogenoemde augustusverrassing. Franciscus is op veel manieren een buitenbeentje en dat blijkt ook maar weer uit het feit dat hij in deze zomermaand vaak iets doet of zegt dat de status quo opschudt. John Allen geeft een kleine bloemlezing. Een kleine selectie daar weer uit: “2013: De nieuwe paus versterkt het beeld van hem als man van het volk door een tiener die hem een brief had geschreven op te bellen, selfies te maken met een extatische menigte en rond te hangen met voetbalgrootheid Lionel Messi.”

In augustus 2018 zat Franciscus ook niet stil. Allen: “De paus reist naar Ierland, waar de impact van de misbruikschandalen groot is. Ook herziet hij de Catechismus om de doodstraf in alle gevallen onaanvaardbaar te maken.”

En neem nou 2020: “Franciscus is druk bezig de wereld door de coronacrisis te loodsen. Toch vindt hij tijd om diplomatiek en politiek gevoelige verklaringen af te leggen over onder meer Libanon en Wit-Rusland, en om een machtige Poolse aartsbisschop te ontslaan die ervan wordt beschuldigd misbruik in de doofpot te hebben gestopt.”

Advies van de John Allen aan katholieken voor de maand augustus: “Blijf kijken.”

‘Een beetje jubileummoeheid’

Je kunt augustus dus niet zomaar terzijde schuiven. Dit jaar is het ook nog eens de maand waarin Dominicus, de stichter van de Orde der Predikers, beter bekend als dominicanen, achthonderd jaar geleden is gestorven (op 6 augustus 1221). Theoloog en lekendominicaan Erik Borgman – ook lid van het Theologisch elftal van Trouw – schrijft erover op de site van het Huis van Dominicus. “Er is in dominicaanse kring een beetje jubileummoeheid”, constateert Borgman. “In 2016 bestond de Orde achthonderd jaar en dat is toen wereldwijd groots gevierd. Bovendien, wat kan er in deze tijden van corona – en dan is het ook nog eens vakantietijd.” Daar heb je die rare maand augustus weer. Toch wil ook Borgman de status quo een beetje opschudden, door over Dominicus te schrijven.

Hij doet dat aan de hand van een boekje van de Zwitserse dominicaan Alexandre Frezzato met meditaties over Dominicus die ieder voor zichzelf kan lezen en overwegen. Dat doet Borgman dan ook. Hij wijst op een citaat in het boekje van Frezzato van de heilige zelf: ‘Gaat met vertrouwen, want de Heer zal jullie het woord van de prediking geven en met jullie zijn, en het zal jullie aan niets ontbreken.’

Dominicaans vertrouwen

Borgman gaat dan verder: “Het is dit dominicaanse vertrouwen dat naar mijn overtuiging het belangrijkste en het moeilijkste is. Het moeilijkste, want er is veel dat onzeker kan maken, angst kan aanjagen en aanleiding kan zijn voor het gevoel dat alles van waarde niet alleen weerloos is, zoals de dichter Lucebert schreef, maar ook wordt aangetast. Het vertrouwen is het belangrijkste, omdat inderdaad dit vertrouwen het fundament is van alles. Wie niet open durft te staan voor wat God aanreikt, zal wat wordt aangereikt niet horen of zien en het gevoel houden met lege handen te staan.”

Ten overvloede: blijf dus alert op wat Dominicus en de paus u in augustus als verrassing aanreiken.