Het heeft even geduurd, maar de klokken van de Friezenkerk gaan weer luiden

Een paar stappen verderop ligt het Sint-Pietersplein en daar is het pas écht druk, maar ook de Friezenkerk in Rome trekt jaarlijks best wel wat toeristen. De overgrote meerderheid van hen zal van Nederlandse komaf zijn, want de 800 jaar oude kerk is de kerk voor de Nederlandse gemeenschap in Rome. Wie er op zondagochtend de mis bijwoont en na afloop een bakje koffie blijft drinken, zal alleen maar ­Nederlands hoeven spreken. Maar de komst van de kerkgangers wordt al tientallen jaren niet meer begeleid met klokgelui. De kerk heeft weliswaar een indrukwekkende romaanse toren, compleet met twee achttiende-eeuwse bronzen klonken, maar luiden kan niet: het houtwerk waar de klokken aan hangen is verrot en het luidmechanisme is ook in slechte staat. Dat gaat veranderen.

De Friezenkerk – de naam komt van het paadje dat er vroeger naartoe leidde en dat Vicus dei Frisoni heette, het Friezenstraatje – is sinds 1987 in gebruik bij de Nederlands-Romeinse gemeenschap en sindsdien is er flink wat aan de kerk gedaan. Vanaf het eind van de jaren tachtig tot aan 2012 is het flink verwaarloosde pand van binnen en van buiten compleet gerestaureerd.

Maar voor restauratie van het klokkenspel was geen geld. Tot nu: dankzij een gift van de Abe Bonnema-stichting kan de boel worden gerestaureerd, melden de Vrienden van de Friezenkerk. De Italiaanse firma Trebino uit Genua is ingeschakeld voor de restauratie. Dat bedrijf weet van wanten: het is belast met het onderhoud van de klokken van alle pauselijke basilieken in Rome. De restauratie zal in november zijn afgerond. Op 24 november zullen de klokken voor het eerst weer luiden.

