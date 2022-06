Het grootste christelijke festival van Nederland is terug na twee jaar corona. ‘Het is heel vet om hier weer te zijn’

Eigenlijk is pinksterconferentie Opwekking één grote collectieve zucht van opluchting. Het vertrouwde festivalleven is terug. De rijen in de snacktent, via beeldschermen op het grote veld meezingen en meebidden met de samenkomst in de grote tent en daarna samen lunchen met zelf meegebrachte boterhammen.

Opwekking is terug in Biddinghuizen.

Afgelopen twee jaar ging Opwekking, het grootste christelijke festival van ons land, vanwege de coronapandemie noodgedwongen volledig digitaal. “Vorig jaar hebben we een digitaal platform gebouwd, waarin je het plaatje zoals je dat hier nu ziet, met al die tenten, hebben nagebouwd”, vertelt directeur Ruben Flach. ”Alle programma’s die we offline deden waren daar digitaal te vinden. Met als resultaat dat er 300.000 mensen gekeken hebben in 95 landen. Dat is echt uniek. Daarom hebben we besloten dit jaar naast een fysieke ook een digitale conferentie aan te bieden.”

Iets minder bezoekers dan voor corona

Flach schat dat de 52e editie van het vierdaagse festival zo’n 60.000 fysieke bezoekers trekt. “Dat zijn er iets minder dan voor corona. Ook kwamen de aanmeldingen laat op gang. In deze postcoronatijd waarin de meeste festivals te kampen hebben met teruglopende cijfers, mogen we niet klagen.” In maart moest de organisatie van Opwekking besluiten of ze het gehele terrein, waar ook Lowlands wordt gehouden, zou afhuren of slechts een gedeelte ervan. “Ik heb als directeur toen maar gezegd: ’We gaan alles huren, want ik geloof er wel in.’ Daar ben ik nu blij om, anders hadden we tegen heel veel mensen nee moeten zeggen.”

Ook voor Flach is de terugkeer naar het fysieke festival een feest van herkenning. Loop met hem over het terrein en hij schudt de een na de ander de hand. “Wij gelovigen zijn statistisch gezien in de minderheid. Toch komen hier gelovigen uit alle kerken massaal bij elkaar. Onze jongeren- en tienertenten zitten bom en bomvol. We voorzien echt in een behoefte.”

Het festivalterrein heeft iets van een veilige cocon. Een stressvrije zone in een wereld waar van alles mis is. Alleen als het echt even stil is, hoor je geluiden van de wereld buiten het festivalterrein: het gegil van mensen in de achtbaan van Walibi, even verderop. Maar ook op andere momenten neemt het festival notie van diezelfde wereld. Flach: “God is betrokken bij de wereld. Dit is een festival waar God een belangrijke rol speelt en dus is dat hart van God ook hier merkbaar. Zo is de oorlog in Oekraïne in onze gedachten. Voor het eerst hebben wij vertaling voor de Oekraïners. Er is hier best een heel grote groep. We bidden ook voor wat daar gebeurt.”

Hadassa Heijdeman (31) “Ik kom hier al jaren. Toen onze mannen en kinderen er nog niet waren, kwamen we hier al samen naar toe als vriendinnen. Nu zijn we er met onze gezinnen. Het voelt alsof ik onder gelijkgezinden ben. We zijn hier allemaal voor God, we geloven volgens mij allemaal in Jezus. Ook al komen we uit verschillende kerken. God is in de eerste plaats mijn redder en ook wel de rots waar je naar terugkeert als je het moeilijk hebt. Door de dag heen heb ik contact met Hem. De afgelopen twee jaar zijn niet echt gemakkelijk geweest, dat doet ook wat met je geloof. Dan heb ik het niet alleen over corona, ik ben ook ziek geweest. Ik moest God weer op een andere manier vinden. Soms heb je het gevoel dat Hij er niet is, maar achteraf zie je toch dat Hij heel mooie dingen heeft gedaan in je leven.”

Noah van der Vegt (20) “Ik heb Opwekking echt gemist. Ik ben al lang christen en dit is altijd al een hoogtepunt in het jaar. We zijn hier met een groep jongeren van verschillende kerken uit Harderwijk om met z’n allen God te zoeken. Het is gewoon heel vet om hier weer te zijn. Afgelopen twee jaar kon het natuurlijk niet doorgaan. We hadden de zegen dat we wel dingen thuis dingen konden organiseren. Met corona is er veel gebeurd, zijn er veel jongeren bijgekomen. We komen bijna elke dag bij elkaar om te bidden. “Het geheim van Opwekking is eenheid in Jezus. In de Bijbel staat dat je samen moet komen met je broeders en zusters om het geloof te kunnen doorgeven aan anderen. Het is heel mooi om hier met z’n allen te zijn zodat anderen kunnen zien dat er wel degelijk iets is. Misschien worden ze wel nieuwsgierig.”

Herman Hoornweg (67) “Mijn vrouw is op strooptocht naar boeken en cd’s. Vandaar dat haar stoel vrij is. Ik ben wat minder mobiel dus maak ik zittend de diensten mee, ik zing mee en bid. Daar waar het kon, hebben we de afgelopen jaren online meegedaan. Dat voelde als namaak. Maar ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ik heb dit wel gemist. Gewoon een praatje maken met andere bezoekers. “Ik zou niet zonder God kunnen en willen leven. In Hem heb ik mijn zekerheid en troost. In Hem heb ik eigenlijk alles wat ik hier op aarde nodig heb. Van de hoofdspreker van vanochtend, de Britse evangelist J.John, heb ik geleerd dat Jezus je helpt met je ellende te dealen. Bijvoorbeeld als je je baan verliest of lichamelijke mankementen krijgt. Je kunt het bij de Heer neerleggen en het daar laten. Dan komt het goed.”

