Het Ethiopisch christendom viert het geloof uitbundig, met zang, dans en een hoop muziek

De Ethiopische volkskunst brengt bijbelse verhalen tot leven. Ze beeldt processies uit, illustreert het religieuze leven van monniken of toont het alledaagse leven in Ethiopië. Een kleine tentoonstelling in Nijmegen vertelt de verhalen van het orthodox-christelijke land.

Op de kerktoren staat een struisvogel in plaats van een haan. Met kerst, dat ze Genna noemen, zijn er paardenraces, volksdansen en spelen jonge mannen veldhockey op het platteland. Op begrafenissen eren ze de dode uitgebreid met dans en muziek van trommels en snaarinstrumenten.

Het oosters christendom van Ethiopië komt tot leven in de Paraplufabriek in Nijmegen. In de kleine kunstgalerij hangt een bescheiden collectie van kleurrijke Ethiopische iconen. De collectie is onderdeel van het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) en illustreert zowel het religieuze als het dagelijkse leven van Ethiopië.

Zo ziet de bezoeker hoe vrouwen wol spinnen, koren malen en borstvoeding geven. De mannen houden vee en jagen op krokodillen, nijlpaarden en leeuwen. De ruiterheilige Sint Joris verslaat een draak, christenen en moslims vechten, en de soldaten van Pilatus geselen Christus.

De kunstwerkjes zijn echter allesbehalve wreed of bloederig. De vrolijke en felle kleuren springen eruit. De vriendelijke gezichten domineren, de amandelvormige ogen zijn groot en een daadwerkelijk gevecht is er niet op te zien. “Als dit poppetje geen jachtgeweer vasthield, zou je hem zo in een kinderkamer kunnen hangen”, zegt Loes van Beuningen. “Een realistische weergave is minder belangrijk in de Ethiopische kunst. Het gaat om het uitbeelden van een verhaal.”

Ethiopische man jaagt op nijlpaarden. Beeld Instituut voor Oosters Christendom

Heel eigen versie van het christendom

Van Beuningen, kunsthistoricus en werkzaam bij het IVOC, onderzocht de oorsprong en verhalen van deze iconen, samen met Ayla Kivits, die daar stage liep. Met de tentoonstelling wil Van Beuningen meer mensen bekendmaken met het oosters christendom uit de Hoorn van Afrika. Met wereldwijd 36 miljoen leden is de Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo-kerk de grootste van de oriëntaals-orthodoxe kerken, die ook in Nederland is vertegenwoordigd.

“Ethiopië heeft een heel eigen versie van het christendom”, vertelt Van Beuningen. “Ze hebben een eigen kalender, gebaseerd op de Juliaanse kalender. Zo is er Timkat op 19 januari, dat wij kennen als Driekoningen. Ook geloven ze sterk in magische krachten en vieren ze het geloof veel uitbundiger met zang, dans en een hoop muziek. Het gemeenschappelijke buitenleven speelt een belangrijke rol.”

In ieder geval sinds de vierde eeuw is de orthodoxe Tewahedo-kerk een staatskerk. ‘Tewahedo’ betekent ‘eenheid’ en verwijst naar de oorsprong van de kerk. De Ethiopische gelovigen verzetten zich tegen de conclusies van het Concilie van Chalcedon van 451: daar werd gesteld dat Christus zowel een menselijke als een goddelijke natuur heeft die met elkaar verbonden zijn. De Ethiopiërs stellen juist dat Christus één goddelijke natuur heeft. De afsplitsing die volgde op het Concilie van 451 markeert de start van de oriëntaals-orthodoxe kerk.

Tentoonstelling van Ethiopische iconen in Nijmegen Beeld Loes van Beuningen

Geschilderd voor toeristen

In deze vroege christelijke traditie werd ook de Ethiopische kunst geboren. Wandschilderingen bekleedden de Ethiopische kerken. Op houten panelen schilderden ze iconen. Maar volkskunst bestond nog nauwelijks. Dat kwam pas op in de negentiende eeuw, mede onder invloed van Europeanen. Zo ook deze collectie, die waarschijnlijk is ontworpen voor het toerisme. “Bijna alle kunstwerkjes zijn van klein formaat, zodat ze mee konden in de koffer”, verklaart Van Beuningen. “Ook schilderden kunstenaars alle iconen op perkament. Dat materiaal vonden toeristen authentieker aandoen.”

Als de bezoeker goed kijkt, ziet ze de vachthaartjes nog tussen de verf door piepen. Er is één exemplaar, van bijna een meter hoog, waar de dierenhuid nog prominent aan alle kanten uitsteekt. “Een van onze topstukken”, zegt Van Beuningen trots. Als een stripverhaal, inclusief tekstballonnetjes, vertellen drieënveertig scènes de legende van de koningin van Sheba en koning Salomo. Om de inscripties te ontrafelen, schakelde Van Beuningen de hulp in van een Ethiopische priester. “Het Ge’ez, de liturgische taal van Ethiopië, was voor ons natuurlijk abracadabra”, vertelt Van Beuningen.

Huid met het verhaal van koningin van Sheba en koning Salomo. Beeld Loes van Beuningen

Het Oude Testament beschrijft hoe de koningin een bezoek brengt aan Salomo om van zijn wijsheid te proeven. Dit verhaal wordt in Ethiopië echter uitgebreid om de wortels van het orthodoxe christendom in Ethiopië te verklaren.

De ontmoeting van de koningin van Sheba met koning Salomo leidt in deze toevoeging tot de geboorte van een zoon, Menelik. Menelik erft de troon van zijn moeder en wordt keizer van Ethiopië. Eenmaal volwassen bezoekt hij zijn vader in Jeruzalem. Salomo beveelt de eerstgeboren zonen van zijn hovelingen om met Menelik terug te reizen naar Ethiopië. In het geheim nemen zij bij vertrek de Ark van het Verbond mee, de kist met de tien geboden. Pas in Egypte vertellen zij aan Menelik over de gestolen Ark. Menelik reageert verheugd en met de komst van de tien geboden omarmt het Ethiopische volk de God van Israël.

Processie met tabot bij een rivier, verzameld in 1960-1970, schildering op perkament, 213 mm x 163 mm. Tijdens het Timkat-feest, dat aan de doop van Jezus herinnert, gaat een priester met de tabot een processie voort naar een rivier. De tabot blijft dan een nacht buiten de kerk. Aan de linkerzijde van de afbeelding staat een monnik met een wierookvat, rechts staat de debtera met een trommel Beeld Instituut voor Oosters Christendom

Naast de schildering op dierenhuid valt een ander exemplaar op. Op een langgerekt stuk perkament lopen priesters in vol ornaat, volgelingen in maagdelijk wit en kinderen in kleurrijke gewaden. Ze dragen vlaggen, gekleurde parasols en Afrikaanse muziekinstrumenten met zich mee. Ze vieren Timkat: de doop van Jezus door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Waar in het Westen het kerstfeest zo belangrijk is, is dat in Ethiopië dit jaarlijkse feest op 19 januari. Kerken uit het hele land houden dan processies. De tabot, een replica van de Ark van het Verbond, wikkelen ze in gekleurde doeken. Priesters dragen de tabot op het hoofd naar een heilige plek. Daar zingen en bidden de priesters en gelovigen de hele nacht onafgebroken. Na de ceremonie brengen ze de tabot weer in processie met zang en dans terug naar de kerk.

Van Beuningen: “Ethiopische en Eritrese migranten brengen dit soort aspecten van het geloof ook met zich mee naar Nederland. Onvermoeibaar, vrolijk, met zoveel muziek en dans. Zo kennen we in Nederland het christendom eigenlijk niet. Als we daarvoor openstaan, maakt ons dat rijker.”

De tentoonstelling is te zien tot en met 15 augustus. Elke woensdag t/m zondag van twaalf tot vijf uur in de Paraplufabriek in Nijmegen. Kijk voor meer informatie op https://www.ru.nl/ivoc/english/news/exhibition-ethiopian-objects/

