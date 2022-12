Het eeuwenoude protocol rondom overleden pausen

Voor een van de eerste rituelen die van oudsher horen bij het overlijden van een paus, is een kleine, zilveren hamer nodig. Daarmee wordt zachtjes op het hoofd van de paus getikt, en een kardinaal die met deze taak is belast spreekt dan hardop driemaal zijn doopnaam uit.

‘Joseph Aloisius, Joseph Aloisius, Joseph Aloisius’, zou dat klinken, in het geval van Benedictus XVI.

Niet zeker is of dat nu ook heeft plaatsgevonden. Benedictus XVI is de eerste paus in zeshonderd jaar die komt te overlijden als afgetreden paus. Het is dus nog maar de vraag of de bestaande protocollen ook voor hem gelden. Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest, verbonden aan Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam, blikt vooruit.

Wat denkt u, wordt het zilveren hamertje gebruikt?

“Ik vermoed van wel. Mij lijkt dat gewoon het gebruikelijke ceremonieel protocol wordt gevolgd dat bij het overlijden van een paus in werking treedt. Eerst constateert een medicus de dood van de paus. Dan wordt het stoffelijk overschot van de overleden paus voorzien van een rood kazuifel, een witte albe en een witte mijter. Dan volgt de ceremonie waarin de kardinaal met een zilveren hamertje op het voorhoofd van de overleden paus tikt. Nadat hij geen antwoord heeft gekregen op het roepen van diens doopnamen, spreekt hij deze woorden uit: ‘Papa Benedictus vere mortuus est’. ‘Paus Benedictus is waarlijk overleden’.”

De uitvaart is komende donderdag. Hoe gaat die er uitzien?

“Meestal zijn er staatshoofden van over de hele wereld bij aanwezig. Tenslotte is Benedictus ook staatshoofd geweest van de ministaat Vaticaanstad, en leider van de grootste softpower ter wereld: de katholieke kerk.

“Wat betreft de liturgie van de uitvaartmis: daar zijn de rituelen en de orde van dienst precies hetzelfde als bij iedere andere katholiek. Het enige verschil is dat er wel veel meer kardinalen bij zijn. En het kan haast niet anders of paus Franciscus gaat de mis leiden. Maar we weten het niet, niets staat vast.”

Waar wordt Benedictus begraven?

“In de grotten onder de Sint Pieter, waar de pausen begraven liggen. Er zijn daar al twee lege graven klaargemaakt, daarvan weten we allemaal: de ene is voor de huidige paus Franciscus, en de andere is voor emeritus paus Benedictus. Zijn biograaf Peter Seewald heeft gezegd dat hij begraven wil worden in het graf waar eerder paus Johannes Paulus II heeft gelegen, voordat die op een andere plek is neergelegd.”

Waarom juist daar?

“Voor een paus is het belangrijk om in de buurt van het graf van Petrus begraven te worden. Men gaat er van uit dat dat daar ligt, onder de Sint Pietersbasiliek, op de Vaticaanse heuvel. Ooit is er namelijk op die plek een steen gevonden, waarop stond ‘Petrus eimi’, ‘Ik ben Petrus’. Daar is een kapelletje omheen gebouwd en daarop is de basiliek van Constantijn gebouwd. Toen die niet meer voldeed is de huidige Sint Pietersbasiliek op die plaats gebouwd.

“Petrus was een van de leerlingen van Jezus, die hem de toekomst van de kerk toevertrouwde. Hij heette eigenlijk Kefas, maar kreeg van Jezus de naam ‘Petrus’, dat is Grieks voor ‘steenrots’. Jezus zegt dan: ‘Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’. Hij wordt daarom als eerste leider van de katholieke kerk gezien. En katholieken zien de pausen als zijn opvolgers.”

Is er een reden dat Jezus voor Petrus koos?

“Nee, dat is niet helemaal duidelijk. Wat we weten uit de verhalen in de Bijbel, is dat hij geen intellectueel was, maar een visser. En hij was getrouwd, want er staat in de Bijbel dat zijn schoonmoeder zich grote zorgen maakte over het feit dat hij ineens Jezus ging volgen. We weten dus dat de eerste paus zogezegd gewoon getrouwd was. Petrus zal zichzelf overigens niet als paus hebben gezien, zoals wij nu een paus zien. De christengemeenschap was nog heel kwetsbaar en relatief onbekend in zijn tijd.

“Hij werd in elk geval niet uitgekozen omdat hij zo stevig in z’n schoenen stond. Petrus was niet meteen een volmaakte leider of met goddelijke macht bekleed, want niet veel later verloochent hij Jezus driemaal, als een vrouw hem vraagt of hij ook niet bij Jezus hoorde. Hij ontkent dit. Daar zit meteen een Bijbelse les in: ook leiders, zelfs in de kerk, zijn niet volmaakt, maken een proces door.

“Vanuit Israël is Petrus via Turkije naar Rome getrokken, en ten tijde van keizer Nero is hij de marteldood gestorven. Het kapelletje dat is gebouwd rondom de plek waar de eerder genoemde steen is gevonden, is nog te zien. Je moet dan een laag onder de laag van graven van de pausen zijn, bij de zogeheten scavi. Je kunt dat bezoeken, maar wel op aanvraag.”

Kunnen mensen straks bij Benedictus langs om hem te zien?

“Ja, ik denk dat hij net als de eerdere pausen zal worden opgebaard in de Sala Clementina in het Vaticaans paleis in Rome. De laatste keer dat dit gebeurde was bij het overlijden van paus Johannes Paulus II in 2005. Toen moest je acht uur in de rij staan. Honderdduizenden mensen zijn bij hem langs geweest. Dat tafereel gaat zich misschien wel herhalen.

“Mensen die langs de baar trekken kunnen het stoffelijk overschot van de paus zien. Hij ligt niet in een kist.

“Bij Johannes Paulus II kon je zien dat hij de schoenen die hij aan had bij leven had gedragen, want zijn zolen waren versleten. Paus Paulus VI had de schoenen aan die hij had gedragen toen hij Israël bezocht. Heel symbolisch. Dus de kans is groot dat Benedictus zijn kenmerkende rode schoenen zal dragen.”

Staat er nog iets spannends te gebeuren?

“Wat het meest spannend is na de dood van een paus, is de keuze van zijn opvolger. maar zo’n conclaaf zal nu niet plaatsvinden want we hebben een paus. Na de dood van de paus emeritus zal men dus snel over gaan tot de orde van de dag.”

Misbruikschandalen, intriges in het Vaticaan en een botsing met de islamitische wereld: paus Benedictus XVI bleef weinig bespaard. Maar na zijn aftreden groeide de waardering voor zijn pontificaat.