Het coronavirus verspreidt zich razendsnel op een deel van de biblebelt

Een deel van de biblebelt, de orthodox-gereformeerde strook dwars door Nederland, lijkt zich te ontwikkelen tot nieuwe, aanwijsbare plek waar het coronavirus zich snel verspreidt.

Op Goeree-Overflakkee, in Oudewater en Nunspeet is blijkens de vandaag gepubliceerde coronakaart van het RIVM het aantal gemelde besmette mensen dusdanig opgelopen dat ze nu horen tot de hoogste categorie.

In het Gelderse Heerde en Overijsselse Zwartewaterland was dat al het geval. Tot de gemeente Zwartewaterland behoort het zwaar getroffen Hasselt, met 27 coronabesmettingen op nog geen 7000 inwoners.

Ook in een aantal andere gemeenten met veel reformatorische christenen is sprake van een flinke stijging. Gemeenten als de Hoeksche Waard, Leusden, Ermelo en Epe zijn opgeschoven naar de derde positie in de rij van meest getroffen plaatsen.

Wekelijkse kerkgang, ook tijdens de coronacrisis

De bijbelgordel is een band van overwegend orthodox-christelijke gemeenten, van Zeeland over de Veluwe tot de kop van Overijssel. Er wonen veel orthodoxe protestanten, met eigen scholen, verenigingen etcetera.

Ze hechten sterk aan de wekelijkse kerkgang. Kerkdiensten zijn ook in die kringen nu veelal online, maar voor kerken is er een uitzondering op de regel dat samenkomsten verboden zijn. Kerkdiensten blijven mogelijk, tot dertig personen.

Met uitzondering van Tholen, ook orthodox, wordt Zeeland in deze coronacrisis niet extra getroffen. Maar in de rest van de biblebelt groeit het aantal gemelde besmettingen snel. Net als in Zwarteland lijkt daar op Goeree-Overflakkee een aanwijsbare oorzaak voor. Een kerkdienst in een protestants verzorgingshuis zorgde vermoedelijk voor een groot aantal patiënten.

