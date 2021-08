Het christelijke Graceland: een festival om je te ‘verwonderen’

De dag begint rustig. Het heeft geregend vannacht, de eerste bezoekers hebben laarzen aan. Hermen Loonstra (29) heeft net koffie gehaald en gaat zitten bij een overdekte tent met leunstoelen en oude kamerlampen. Hij is al voor de vierde keer op het Graceland Festival. Daar vindt hij iets, zegt hij, wat hij nergens anders tegenkomt.

Wat dat precies is, daar moet Loonstra even over nadenken. “Hier aanwezig zijn is een vorm van zingeving op zichzelf,” zegt hij uiteindelijk. Het gaat hier niet alleen om muziek en entertainment, het is ‘veel meer dan dat’. “Creatiever. Er hangt een hele open sfeer. Het gaat om bewustwording van je omgeving.” Uitsluitend christelijk is dat niet, “er zijn hier ook veel mensen die het meer holistisch benaderen,” aldus Loonstra.

Hij komt vooral voor de kleinere muzikale namen, zoals Paper Branches, die voor zaterdagmiddag op het programma staat. En hij heeft zin in Typhoon. “Ik heb hem eerder zien optreden. Toen ging alles en iedereen helemaal uit z’n plaat. Hij is in zijn muziek ook bezig met zingeving, zijn muziek is een zoektocht naar identiteit. Dat spreekt me erg aan.”

Trots op Typhoon

Programmeur Rikko Voorberg is trots dat hij Typhoon heeft weten te strikken. “Hij past zo goed bij ons, in alles wat hij doet. Zijn energie, de connectie die hij tijdens zijn optredens met het publiek maakt. We hopen dat het hele festival die sfeer ademt.”

Vorig jaar was Graceland een festival met gestreamde optredens, zonder publiek. Voorberg: “We noemden het ‘De Grote Stilte’. Maar nu mógen we weer. Iedereen staat te springen. Daarom is dit jaar het thema ‘Het Grote Feest’.”

Op een klein podium is het eerste concert al van start gegaan. Voor het podium drentelen wat kinderen rond. De zanger spreekt z'n publiek toe. “Aan één ding hoeven we niet te twijfelen en dat is dat God liefde voor ons heeft,” zegt hij. Er wordt geklapt. De aanwezigen horen op hun stoel te blijven zitten, maar ze lopen door elkaar.

Aan een lange houten tafel zitten Nienke Bouw (32) en Heleen van Harkel (45) over een programmaboekje heen gebogen. Ze omcirkelen wat ze graag willen zien. Beiden zijn hier voor het eerst. Voor de muziek en ‘om op een ander spoor gezet te worden’, zegt Bouw. “En ik vind het prettig om zoveel mensen om me heen te hebben. Ik ben heel graag alleen, maar als het zo stil is, wordt het moeilijker om buiten jezelf inspiratie op te doen, in de ontmoeting met de ander.”

Dat het een christelijk festival is, maakt Bouw niet veel uit. Wel dat het kleinschalig is. Van dat christelijke heeft ze nog niet veel gemerkt. “Maar ik ben er pas net, dus dat weet ik nog niet.”

Van Harkel hoopt zich de komende dagen vooral te ‘verwonderen’. “Dat iemand vertelt over een interessant boek, een interessante spreker, een pelgrimstocht die ik moet maken. Of een klooster dat ik echt eens moet bezoeken.”

Langzamerhand wordt het steeds drukker op het festivalterrein. De eerste puntzakken friet gaan over de toonbank. Alcohol wordt er niet gedronken. Zo meteen begint er een lezing over christelijk klimaatactivisme. Het thema past goed bij Voorberg, zelf een bekend christelijk activist. Op het grote podium zet de Joodse zangeres Nani haar eerste liedje in.

Christelijke festivals Het Graceland Festival is een van de weinige ‘fysieke’ christelijke festivals. De organisatie rekent op 1000 bezoekers. Ook het oecumenische Inspiratie-festival op Terschelling gaat door (21-23 oktober), met onder meer stilte-meditaties, improvisatieconcerten en een musical over de Protestantse Kerk Nederland. Onder het motto Trouw op het eiland gaan Trouw-redacteuren met het publiek in gesprek over inspiratie. De New Wine Zomerconferentie werd eind juli digitaal gehouden. Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen, normaal goed voor 60.000 christenen, had eind mei gestreamde live optredens naast een klein ‘echt’ programma in Vierhouten. Dat leverde volgens directeur Carlino Bus 200.000 (digitale) festivalgangers op, veel meer dus dan anders. Het Flevo Festival - christelijke rockmuziek - wordt gereanimeerd. Het stopte na 2012 door gebrek aan belangstelling. Nu groeit de animo weer, aldus bestuurslid Wolter Reebergen, want ‘na deze gekke periode heeft iedereen er weer heel veel zin in’. ‘Flevo’ mikt op 4000 bezoekers. Dat is voor 2022 niet haalbaar, schat Reebergen, wel voor 2023.

