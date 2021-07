Het blijft in de kerk te stil over heikele onderwerpen

Het was stil in Amsterdam toen ik afgelopen zondag het Centraal Station uitliep. Niet dat iedereen nog lag te slapen, maar veel inwoners lieten zich nog niet zien. De auto’s en de trams waren wel al tot leven gekomen. Voor de rest was de stad aan de buitenlandse toeristen en de kerkgangers.

De klokken van de Nicolaas werden geluid. Ze probeerden mij naar deze kerk – die mij zeer lief is – toe te lokken, maar ik wilde ergens anders heen. Naar het Homomonument bij de Westerkerk. Daar zou emeritus priester Jan Veldt met een aantal anderen een tafel neerzetten en een Agapè-manifestatie houden. Een viering waar iedereen welkom was voor een zegen: “Homo’s, hetero’s, transgenders”, had hij mij ­gezegd. Dat wilde ik meemaken. Wel moest ik eerder weg, want ik had nog een andere, seculiere verplichting.

In de tram die mij naar de Westermarkt moest brengen, hing een mededelingenvel met daarop onder meer de aansporing om lief voor elkaar te zijn. Ik keek om mij heen naar de mensen in de tram en probeerde liefde uit te stralen. Ik lachte wat, knikte vriendelijk naar een man met een rastakapsel. Maar wat ik ook deed, mijn boodschap van liefde werd niet opgemerkt. Ook bleek ik in de verkeerde tram te zitten. Ik besloot uit te stappen en dan maar naar de Westermarkt te lopen.

Garanties krijg je niet in dit leven

Onderweg kwam ik langs twee rooms-katholieke kerken. Beide godshuizen hadden de deuren open. Er waren vieringen bezig, dat kon niet anders op dit tijdstip. Zouden lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen hier ook welkom zijn? Ik denk het wel, maar garanties krijg je niet in dit leven.

Eenmaal aangekomen bij de Westerkerk, zag ik Jan Veldt meteen staan. Naast hem inderdaad een tafel. Daarop stonden tientallen kleine glaasjes. Dat was voor de druivensap die tijdens de viering zou worden rondgedeeld. Jan had een mooi pak aan en droeg daarbij een lichtpaarse, gestreepte das. “Ge­feliciteerd met je verjaardag Jan”, zei ik. Hij werd vandaag 88 jaar. Ook dat nog.

In Trouw vertelde Veldt onlangs over zijn leven als priester. Hoe hij op latere leeftijd uit de kast kwam en de liefde vond, maar ook dat hij zich zo boos had gemaakt over de verklaring van het Vaticaan waarin het aan priesters werd verboden om relaties van homoparen te zegenen. Veldt had dat verbod al een keer genegeerd. “Met overgave en heel veel vreugde.”

Veel homoseksuelen – katholiek of niet – halen hun schouders op als Rome weer eens wat zegt over homo’s, van ‘dit mag niet en dat ook niet’ en ‘God kan Zijn zegen niet geven aan een zonde’. Veldt haalt zijn schouders niet op. Hij blijft strijdbaar. Dus stond hij hier, op zijn eigen verjaardag bij het Homomonument in Amsterdam, naast een tafel met glaasjes druivensap. “Ik heb iets in beweging willen zetten, Stijn”, zei hij tegen mij voordat hij werd overstemd door Trijntje Oosterhuis die uit speakers galmde. Zo te horen een tekst van haar vader Huub.

Onverwachte toegift

Af en toe kwamen er wat mensen aanlopen, maar het liep bepaald niet storm. Gelukkig ging op een gegeven moment de Westerkerk uit. Nogal wat kerkgangers bleven even hangen voor een onverwachte toegift op de zondagse dienst.

De geluidsinstallatie sputterde nog even tegen, maar om half twaalf begon de viering dan echt. Langzaam maar zeker werd de grond om mij heen geheiligd. Een van de voorgangers liet weten dat veel rooms-katholieke priesters uit ons land hadden beloofd tijdens de zondagse eucharistieviering te bidden voor het welslagen van de Agapè-manifestatie. Maar dan wel in stilte, dacht ik erbij. Stilte werkt in de ogen van nogal wat priesters en bisschoppen het beste om de grote roze olifant, die redelijk prominent op het dressoir in de kamer staat, niet in de ogen te hoeven kijken.

En toen moest ik helaas weg. Het laatste wat ik zag toen ik naar de tram liep, was Jan Veldt die naar de microfoon liep. Over zijn pak hing inmiddels een veelkleurige stola. Ik hoorde hem zeggen: “Ik ben Jan Veldt, gepensioneerd priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam.”

Je hoeft het niet met hem eens te zijn. Maar het lijkt me een goede zaak dat hij zijn mond open doet. Een kerk die het gesprek over heikele onderwerpen niet aangaat, is uiteindelijk ten ­dode opgeschreven.

Het blijft nog steeds te stil in de ­Nederlandse katholieke kerk.