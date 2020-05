Herman Finkers geeft cursus gregoriaans zingen. ‘Zangervaring niet nodig, we horen u toch niet’

Wie door de coronacrisis tijd over heeft, kan morgen aan een nieuwe hobby beginnen. Zangkwintet Wishful Singing en cabaretier Herman Finkers geven een online cursus gregoriaans zingen voor beginners.

Gregoriaans is een verzamelnaam voor eenstemmige Latijnse zang uit de rooms-katholieke traditie, vernoemd naar paus Gregorius de Grote (540-604). In zeven lessen leren de zangeressen van Wishful Singing de cursisten de basisbeginselen van het gregoriaans, van het lezen van de noten tot een goede zangtechniek. Finkers geeft uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het gregoriaans. De cursus eindigt met een live uitvoering, samen met Wishful Singing. Iedereen kan meedoen: hoge en lage stemmen, jong en oud. “Zangervaring of muzikale voorkennis is niet nodig, we horen u toch niet”, aldus Finkers in een wervingsfilmpje.

Herman Finkers en zangkwintet Wishful Singing werken al lang samen om hun gedeelde liefde, het gregoriaans, te promoten. Ze organiseerden de Missa in Mysterium, de gregoriaanse meezingmis die de afgelopen jaren volle kerken trok.

Wishful Singing was op tournee met een gregoriaans concertprogramma toen de coronamaatregelen van kracht werden, zegt Marjolein Stots, een van de zangeressen van het ensemble. “Alles werd geannuleerd. We dachten: wat kunnen we nu verzinnen om mensen alsnog kennis te laten maken met de schoonheid van het gregoriaans?” Het ensemble vroeg Finkers om korte colleges te geven over het gregoriaans, een onderwerp waar hij veel vanaf weet. “Hij zei direct ja en heeft filmpjes opgenomen. Die zijn helemaal op z’n Herman, met veel humor en leuke weetjes.”

Voor Stots heeft het gregoriaans iets magisch. “Het is heel bijzonder om met meerdere mensen samen één melodie te zingen. Ik vind het ook mooi dat de melodieën zo oud zijn, je hoort de historie in de muziek.” Gregoriaans heeft geen maatstrepen, legt Stots uit. “Als het gewoon een vierkwartsmaat zou zijn ligt de muziek van te voren al behoorlijk vast. Maar bij het gregoriaans zing je alles vanuit de tekst. Daardoor heeft het iets tijdloos, iets zwevends.”

De cursus kost 15 euro. Meer informatie en aanmelden via www.wishfulsinging.nl/cursusgregoriaans.

