Helemaal zen op bouwplaats Leiden Centraal Station

De 17-jarige Roos Willemse zit op perron 8 bij Leiden Centraal met oortjes in. “Je zit op een bankje op het perron en ziet hoe de treinen voorbij rijden”, zegt een mindfulnessleraar met rustige stem in haar oor. “Die treinen kun je vergelijken met je eigen gedachtes. Ze komen en ze gaan.”

Het station staat vol met hekken, bouwmateriaal en hoge stellingen. “Doordat de liften worden vervangen, kunnen reizigers de komende tijd overlast verwachten”, vertelt Arno Leblanc, woordvoerder van de NS. “Dat kan voor stress zorgen.”

De NS biedt daarom een ‘wachtverzachter’ aan: het Zen-station. Tot half september zijn er posters en een sticker op de grond met een QR-code te vinden. “Scan de QR code en geniet van een heerlijk zen-moment tijdens je reis”, staat erop.

Lotusbloem

De sticker met daarop een roze lotusbloem tegen een gele achtergrond en de QR-code zouden moeten opvallen, maar het tegendeel lijkt waar. Ook Willemse had de QR-code niet gezien, ondanks het feit dat ze bijna elke dag de trein pakt om vanuit Leiden naar haar vriendinnen of haar middelbare school in Den Haag te gaan. “Ik luister liever muziek of lees een boek”, vertelt ze. “Maar mijn moeder houdt wel van mediteren en zou denk ik wel gaan luisteren.”

Even verderop staat Kaat Verboon (57). “Ik vind het geen goed idee”, zegt ze gedecideerd. “Ik heb absoluut niets met het boeddhisme en wil niet dat het de nieuwe godsdienst van Nederland wordt.” Ze maakt een handgebaar richting een affiche op een hek. Daarop is dezelfde kleurrijke afbeelding met daarop de lotusbloem en de QR-code te zien.

Ludieke actie

“Zen is inmiddels een algemene term die geassocieerd wordt met relaxen”, vertelt woordvoerder Leblanc. Als je in de trein zit of even aan het wachten bent, is het volgens hem fijn om even tot rust te komen. Maar vertelt hij: “We hangen deze actie niet op aan een geloof en er zit geen diepe gedachte achter deze ludieke actie.”

“Maak dan liever een algemene meditatieruimte”, stelt Kaat Verboon voor. “Of een christelijke. Dit is tenslotte een christelijke samenleving.” Verboon is evangelisch en doet alleen aan meditatie die past bij haar eigen geloofsovertuiging. Op de vraag of ze even naar het mindfulness-fragment wil luisteren, zegt ze daarom beslist ‘nee’.

Trein halen

Op perron 9 zit Mayke Hoogendoorn (24) met muziek op te wachten op haar trein naar Den Haag. Ze heeft er net een werkdag opzitten als begeleider op een zorgboerderij in Rijnsburg. Als één van de weinigen heeft ze de QR-code wél gezien, maar ze heeft haar mobiel er niet bij gepakt om ’m te scannen. “Nee joh, niemand doet dat”, vertelt ze. “Mensen willen toch gewoon hun trein halen.”

“Er is een tijd en plaats voor alles”, zegt Hoogendoorn. “Wat is er zen aan het station? Ik doe liever morgenochtend thuis wat ontspanningsoefeningen. Als je hier met je ogen dicht gaat zitten, voel je je toch hartstikke kwetsbaar. Daar is niets ontspannends aan.”

Volgens woordvoerder Leblanc hoeven de reizigers zich niet druk te maken. “Niemand is verplicht mee te doen.”

