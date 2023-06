Heeft het wel zin dat ik zelf iets doe voor het klimaat?

Hoe zorg je ervoor dat je leven zinvol is? De zinzoeker verkent antwoorden op alle mogelijke vragen over zingeving. Deze aflevering vraagt een lezer zich af: heeft het nog zin om iets te doen voor het klimaat?

De vraag

Ik ben de afgelopen tijd gaan inzien dat de geschiedenis een wending kan nemen waar je niets tegenin kunt brengen. Vroeger dacht ik dat je de Tweede Wereldoorlog wel had kunnen helpen afwenden, als je toen geleefd en gehandeld had. Nu het met het klimaat al zeventig jaar onafwendbaar misgaat, merk ik dat het individu machteloos is. Wat kan ik doen, of is individueel streven inderdaad zinloos?

Een machteloos individu

Het antwoord

Het klimaat verandert geen spat, of u nu nooit meer vliegt of dat u uw chagrijn wegspoelt met een maandelijks stedentripje. Uw bijdrage aan het milieu is minder dan de bijdrage van een zandkorrel aan een hoop zand.

In de filosofie staat dit bekend als de sorites paradox. Een miljoen zandkorrels vormen een zandhoop. Haal je er eentje van af, dan heb je nog steeds een hoop. Hoeveel korrels kun je wegnemen voor de hoop geen hoop meer is?

Iets vergelijkbaars geldt bij duurzaamheid: een burger die een extra vliegreis maakt heeft geen invloed, duizend burgers maken ook niet het verschil, maar als niemand meer vliegt verandert er wel degelijk wat. Deze paradox zorgt voor uw machteloze gevoel: verantwoord gedrag heeft net zo weinig invloed als onverantwoord gedrag.

Niets gebeurt zonder doel

Toch zou ik u aanraden individueel te streven naar een verkleining van uw ecologische voetstap, ook al is het effect ervan voor het klimaat nihil. De Griekse filosoof Aristoteles (383-321 v. Chr.) stelt dat er in de natuur niets gebeurt zonder doel. Het doel van een beukennootje is beukenboom worden. Het leven van het nootje is geslaagd wanneer het zich verwezenlijkt heeft tot een boom. Dat doel ligt in zijn aard besloten. Om gelukkig te worden, zegt Aristoteles, moet ook de mens zich verwezenlijken, en moet het doel realiseren dat in zijn aard besloten ligt. Een gelukkig mens is naar Aristoteles’ idee een gelukt mens.

Aristoteles maakt nu een stap die voor uw vraag belangrijk is. Een gelukt mens is iemand die deugt, die zijn karakter zo ontwikkeld heeft dat hij een deugdzaam mens geworden is. Vanuit de klimaatdiscussie zou je kunnen zeggen dat iemand die streeft naar het behoud van de planeet eerder ‘gelukt’ mag heten, dan iemand die maling heeft aan welke planeet dan ook.

Om te weten wat deugen is, zegt Aristoteles, moet je weten wat het juiste midden is. De vraag naar het juiste midden is de basis van de zogenaamde deugdethiek van Aristoteles, die ervan uitgaat dat wij onszelf en anderen voortdurend vormen. Door wat we doen, veranderen we niet alleen dit ogenblik en deze situatie, maar trekken we tegelijkertijd een spoor dat invloed heeft op wat we in de toekomst zullen doen. Zo vormen we ons karakter. En deugden zijn de optimale gedaanten die onze karaktertrekken kunnen krijgen.

Het juiste midden tussen laf en roekeloos

Een voorbeeld van het juiste midden. Een oud vrouwtje dat beroofd wordt door een groep jongemannen, en vervolgens die kerels te lijf gaat, is niet moedig maar roekeloos, want ze wordt genadeloos in elkaar getrimd. Wordt dat vrouwtje beroofd door één iemand, en een groep jongemannen ziet het gebeuren maar doet niets, dan zijn ze laf, want zij kunnen het verschil wél maken. Moedig is het juiste midden tussen laf en roekeloos. Wat het juiste midden is, verschilt dus per persoon per situatie.

Hoe bepaalt u nu wat het juiste midden is als het om milieubelastende activiteiten gaat? Ik heb een boekhandelaar uit Bennekom gekend die na verschijning van het rapport De grenzen aan de groei uit 1972 van de Club van Rome zijn auto heeft weggedaan, nooit meer heeft gevlogen, en geen avocado meer heeft opgepeuzeld.

“Ik zou het nooit meer doen”, zei hij, toen hij terugkeek op zijn leven. “Geen van onze vrienden is ons nagevolgd, en wij hebben ons te veel ontzegd.” Een dergelijk individueel streven is niet zinnig, omdat het offer te groot is. Deze boekhandelaar is een milieumartelaar die het goede leven heeft opgeofferd.

Gesprekken voeren

Als het over het klimaat gaat, deug je als je het juiste midden weet te vinden tussen jezelf te veel ontzeggen, zodat het leven een opoffering wordt, en jezelf te weinig ontzeggen, omdat je lak hebt aan wat er in de wereld gebeurt, en zo op den duur een onverschillig mens wordt. Opnieuw: het juiste midden ligt niet vast. Iemand die voor zijn werk veel moet vliegen, maar dat werk zinnig vindt, kan twintig keer per jaar vliegen voor zichzelf misschien prima verantwoorden. Voor iemand die nooit hoeft te vliegen, kan één keer vliegen per vijf jaar nog als onverantwoordelijk gedrag voelen.

Wat voor u het juiste midden is, kunt u ontdekken door gesprekken te voeren met anderen, door bij uzelf te rade te gaan wat u verantwoord vindt en wat niet. Het doel hiervan is niet het milieu te redden, maar uzelf te verwezenlijken als mens. Een goed milieu begint misschien niet bij jezelf, maar een goed mens begint daar wel.

