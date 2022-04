Hamers filosofie tegen de vrije wil is beste filosofische boek

Alle vijf genomineerde boeken, zei juryvoorzitter Rosan Hollak zaterdagmiddag in Amsterdam, gaan ‘over de worstelende mens, strijdend met eigen inconsequenties en vooral, met zijn of haar individuele vrijheid’. Jurriën Hamer kiest daarin stevig positie. In zijn debuut Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Een nieuwe filosofie van de vrije wil betoogt hij dat de wetenschap de vrije wil als mythe heeft ontmaskerd, maar dat we er in de maatschappij stug aan vasthouden. Zo kunnen mensen onderin de samenleving hard worden aangepakt - ze hebben er toch zélf voor gekozen? - en degenen bovenin bejubeld. Hamer kant zich daartegen. We zijn namelijk allemaal een resultaat van genen, een voorgeschiedenis en opgedane ervaringen.

De slotzin van uw boek luidt: ‘Ik weet niet of we ooit wijs zullen worden. Maar ik hoop het. Het zou mooi zijn als dat ons lot was’. Is dat niet passief?

“Dat hoeft niet. Wij zijn gedetermineerd om na te denken over ons leven en een betere samenleving. 's Avonds kun je nadenken over welke rol pech en geluk daarbij hebben gespeeld. Als het niet geslaagd is, lag dat niet fundamenteel aan mezelf. Dat vind ik een hoopvolle, troostende gedachte.”

Uw boek levert felle reacties op, alsof u mensen wat afneemt door ze voor te houden dat ze allemaal gedetermineerd zijn. Wat neemt u hun af?

“Macht. Als je rijk en succesvol bent, dan denk je dat je dat zelf hebt gecreëerd, dat geeft macht over anderen. Ik zeg dat het geen verdienste is, je hebt gewoon geluk gehad.”

Naast filosoof is Hamer ook jurist. Hij richt zijn pijlen op het strafklimaat in Nederland. Hij schrijft: “Iedere keer als je de wereld probeert te begrijpen eindig je niet met een persoon met een vrije wil. Je eindigt met een lijst oorzaken en beweegredenen. Je eindigt met pech en met geluk.” De vrije wil erbij halen is volgens hem ‘hardvochtig en dom’.

Wie zou uw boek meteen moeten lezen?

“Minister van justitie Yeşilgöz. Ze wil straffen verhogen, ik wil afrekenen met schuld en boete. Vergelding hoort niet bij straffen.”

U staat hier met de Socratesbeker in handen. Is dat mazzel of merite?

“Mazzel! Vroeger zou ik me ervoor op de borst hebben geklopt. Daar kijk ik nu radicaal anders naar.”

Lees ook:

Niemand ‘verdient’ het om gestraft te worden

Trouw-recensente Laura Molenaar was enthousiast over Jurriën Hamers ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’: ‘Zijn bespiegelingen over rechtvaardigheid en waardigheid zijn aantrekkelijk en overtuigend.’