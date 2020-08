Haarlem onderzoekt uitvaart islamitische dakloze

De gemeente Haarlem gaat de gang van zaken rond de uitvaart van de dakloze Madi Soh onderzoeken. In de islamitische gemeenschap is onrust en woede dat hij geen islamitische begrafenis heeft gekregen, maar een uitvaart die wordt bestempeld als christelijk.

“Zo gaan zij om met moslims. Wij mogen moslims niet aan hun lot overlaten”, schrijft de islamitische hulporganisatie Najiba in een boze verklaring, waarin mede-gelovigen wordt opgeroepen van zich te laten horen. Volgens de stichting is dit niet de eerste keer dat moslims aan de onderkant van de samenleving een islamitische begrafenis ‘wordt onthouden.’

Madi Soh kwam vorige week onder de trein, hij overleed aan de gevolgen. Volgens de politie had hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou bekend zijn bij een beschermd wonen project van het Leger des Heils, maar medewerkers wilden daarover zaterdag niks zeggen. Zij verwezen door naar het Leger des Heils, maar dat dat kon daarover zaterdag geen duidelijkheid verschaffen.

Op een door Haarlem Updates uitgezonden video, wordt zeer verontwaardigd gereageerd op de begrafenis. De man is ter aarde besteld op het algemene deel van een Haarlems begraafpark, zonder de islamitische rituele wassing en het uitspreken van het doodsgebed. Diverse mensen die hem gekend hebben zeggen dat hij moet worden opgegraven en alsnog op het islamitische deel van de begraafplaats moet worden begraven.

‘Open karakter’

De burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, schrijft in een persbericht de gang van zaken zeer te betreuren. De gemeente was verantwoordelijk voor de uitvaart van de man, omdat er naar zijn zeggen bij de betrokken instanties geen directe nabestaanden bekend waren. De gemeente laat de begrafenis in dit soort gevallen doen door Stem in de Stad. Dat is een christelijke, oecumenische hulpinstelling voor onder anderen daklozen. De gemeente meldt dat Soh daar geen onbekende was. De uitvaart had volgens de gemeente een ‘open karakter.’ En net als altijd bij dit soort uitvaarten, is de feitelijke ter aarde bestelling door een algemene uitvaartorganisatie gedaan.

Burgemeester Wienen heeft inmiddels met de Islamitische Raad Haarlem over de zaak gesproken. Hij kondigt nader onderzoek aan naar de voorbereiding vanuit de gemeente. Hij wil dat afwachten voordat er verdere conclusies worden getrokken.

Wienen benadrukt dat de gemeente de opdrachtgever was, en niet de stichting Stem in de Stad. De stichting Najiba is vooral boos op de stichting Stem in de Stad, en meer in het bijzonder op de stadspastor die de uitvaart heeft geleid. Zij zou Soh een islamitische begrafenis hebben onthouden. De betrokken pastor was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

