‘Grote zorgen’ om terugloop bezoek bij katholieke kerk sinds lockdowns

De katholieke kerk in Nederland, die het toch al moeilijk had, heeft door het coronavirus nog eens extra te lijden. Zo is zij inmiddels duizenden vrijwilligers kwijtgeraakt: koffieschenkers, kosters, maar ook heel veel koorleden. De daling onder het aantal kerkgangers is nog veel groter.

In april 2019 gingen nog zo’n 153.000 katholieken in het weekend naar de kerk. In oktober 2021 was dit aantal teruggelopen tot een krappe 90.000 kerkgangers, een daling van maar liefst 40%.

De cijfers komen van het Kaski, het onderzoekscentrum voor religie en samenleving dat onderdeel is van de Radboud Universiteit. In oktober 2021 was de situatie in de Nederlandse katholieke parochies na een aantal lockdowns weer vrijwel genormaliseerd. Vrijwel alles mocht weer. “Een groot aantal mensen vond het blijkbaar toen toch nog te vroeg om weer een viering bij te wonen”, zegt onderzoeker Joris Kregting van het Kaski. “Misschien dat een deel daarvan later toch weer gaat aansluiten. Aan de andere kant: veel kerkgangers zijn op zondagochtend wellicht wat anders gaan doen en vinden het prima zo.” In het onderzoek is het aantal bezoekers van online-vieringen niet meegenomen.

Koorleden

Ook voor het aantal vrijwilligers in de katholieke kerk heeft het coronavirus grote gevolgen gehad. De cijfers hiervan zijn van eind 2020, toen de pandemie ruim negen maanden duurde. In 2019 waren er nog zo’n 167.000 vrijwilligers actief, eind 2020 waren er daar nog zo’n 151.000 van over. Een verlies van 10%. Koorleden vormen 30% van de vrijwilligers. Daar was de terugloop nog sterker. In 2019 luisterden nog zo’n 53.000 koorleden vieringen op, een jaar later waren er 8000 koorleden minder. Dat is een daling van 15%.

Ed Smeets, bestuurslid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging die zich bekommert om de liturgische muziek binnen de katholieke kerk, zei eerder tegen het Katholiek Nieuwsblad dat zo’n dertig à veertig procent van de koorleden in de afgelopen maanden is gestopt.

“Die afgehaakte vrijwilligers en leden van kerkkoren komen niet meer terug. Dat lijkt wel zeker”, zegt Kregting. “Ze hebben zich niet voor niets afgemeld. Het zijn vaak oudere mensen. Die gaan niet het jaar erop zeggen: ‘Ik ga toch weer wat voor de kerk doen.’ Normaal verliest de kerk elk jaar 5% aan vrijwilligers. Dat het nu het dubbele is, komt echt door corona.“

Grote zorgen

Volgens Kregting geven de nieuwe cijfers aanleiding tot “grote zorgen” over de vitaliteit van de Nederlandse parochies. “De geloofsgemeenschappen worden door ontkerkelijking steeds kleiner maar moeten nog wel een groot kerkgebouw en een priester betalen. De extra daling in tijden van corona zorgt ervoor dat het werk dat in een parochie gedaan moet worden nog meer onder druk komt te staan en dat inkomsten uit collecten tijdens vieringen sneller dalen. Je kunt zeggen: ‘Goed, dan worden we maar een kleine kerk’. Het probleem is dat de katholieke kerk met een structuur zit die juist is ontworpen voor grote gemeenschappen”

In december komt het Kaski weer met nieuwe cijfers. Kregting: “Ik verwacht niet dat de daling van het aantal vrijwilligers even groot zal zijn als in de vorige meting. Hoeveel kerkgangers er terugkomen, weet ik niet. Maar dat een aantal definitief is afgehaakt, lijkt wel zeker.”

