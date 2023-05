Groene Kerken scharen zich achter Extinction Rebellion: ‘Het is tijd om onze stem te laten horen’

Aanstaande zaterdag krijgt Extinction Rebellion bij de blokkade van de A12 in Den Haag in één klap steun van maar liefst 420 geloofsgemeenschappen die opereren onder de koepel ‘Groene Kerken’. Carla Dik-Faber, voormalig politicus voor de ChristenUnie, is het boegbeeld van deze organisatie.

Het is niet voor het eerst dat christelijke groeperingen zich aansluiten bij het protest tegen de overheid die fossiele subsidies verleent. Zo schaarde Christian Climate Action zich ook al achter Extinction Rebellion. Toch merkte Dik-Faber nog iets van ‘ongemak’ over de acties van de activisten. Ze vindt het tijd om daaroverheen te stappen, schrijft ze op de website van Groene Kerken.

Mensen die betrokken zijn bij Groene Kerken zullen zich volgens Dik-Faber niet op het plaveisel van de snelweg vastlijmen, maar ze gaan wel meedoen aan de ‘steundemonstratie’ op dezelfde locatie. “Burgerlijke ongehoorzaamheid, een weg blokkeren, dat voelt niet goed. Maar deelnemen aan de steundemonstratie, omdat je óók wilt dat de fossiele subsidies stoppen, dat wordt voor steeds meer mensen een optie.”

Ze roept geestverwanten op zich zaterdag aan te sluiten bij het protest om zo ‘de stem van christelijk Nederland te laten horen'.

Stap naar voren zetten

In de achterban van de kerken valt dat niet per se goed. Zo stuitte de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, Perspectief, op flink wat weerstand toen die zich dinsdagavond solidair verklaarde met Extinction Rebellion en aankondigde mee te doen aan ‘de supportdemo’. Op Twitter lossen steunbetuigingen en felle kritiek elkaar af. “Christelijke waarden en normen hanteren en dan meedoen met zo’n stelletje malloten!”, schrijft een twitteraar.

Groene Kerken koos tot nu toe uitsluitend voor overleg achter de schermen, om haar duurzame doelen te bereiken. Die tijd is voorbij, aldus Dik-Faber. “Moeten we niet óók een keer de stap naar voren zetten en publiek onze stem laten horen? Is dat een rol die bij ons past? We willen niet polariseren en mensen van ons vervreemden. Maar het gaat wel ergens over: niet 17 miljard, maar zelfs 30 miljard fossiele subsidies die een verwoestend systeem in stand houden. Waardoor Gods schepping zucht en lijdt. Dat moet stoppen.”

