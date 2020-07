'God is liefde', verkondigde Typhoon in Zomergasten

Vorige week zondag was rapper-zanger Typhoon te gast in het televisieprogramma Zomergasten. Hij begon met een fragment uit de speelfilm ‘Copying Beethoven’. Een verrassende keuze voor iemand die is opgegroeid met hiphop, tekende de tv-recensent van de NRC terecht op. We zien hoe de Duitse componist in het bos zit en het strijkkwartet Grosse Fuge in zijn hoofd landt. “De trillingen in de lucht, dat is de adem van God die tot onze ziel spreekt”, zegt Beethoven later in de film. ”Muziek is de taal van God. Niemand komt God zo na als ons musici.”

Toen we terug waren in die wonderbaarlijke Zomergastenstudio hoorden we dat Typhoon, die opgroeide op de Veluwe, als puber ook veel in het bos zat om – zoals hij zelf zegt- ‘te chillen met God’. Buren vroegen aan zijn ouders verontrust of die jongen wel ‘helemaal honderd was.’

Natuurlijk wilde presentatrice Janine Abbring weten hoe dat nu zat met Typhoon. Hoorde hij in dat bos nu echt een stem? Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat haar interesse meer naar het fenomeen uitging – zo’n jongen in het bos die met God praat- dan naar de werkelijke betekenis van het geloof in het leven van Typhoon. Die zei nog: ‘God is liefde.’ Maar Abbring ging daar niet op in. Toen een tijdje later Typhoon weer achteloos de woorden ‘mijn geloof’ liet vallen, vroeg ze ook niet door.

Wie dan nog gelooft, zal wel niet helemaal ‘honderd’ zijn

Er bekroop mij weer een oud gevoel dat ik hier al eens eerder heb geëtaleerd: er heerst een zeker ongemak bij de meeste talkshowpresentatoren als het op geloof aankomt. Vaak wordt in gesprekken de nadruk gelegd op de negatieve kanten van georganiseerde religies. U kent ze wel: geweld, onderdrukking van vrouwen, misbruik. Wie dan nog gelooft zal wel niet helemaal ‘honderd’ zijn. Tot een diepgaand inhoudelijk gesprek over de rol van geloof in het leven van de gast komt het in de talkshows nauwelijks.

Geloven wordt vooral gezien als een fenomeen en niet als een van de sleutels tot iemands karakter en drijfveren. Het lijkt een beetje op de manier waarop er naar dieren in het wild gekeken wordt, met de nadruk op hun bijzondere leefwijze en hun wil om te overleven.

Op diezelfde zondag hoorde ik bij het onvolprezen radioprogramma ‘Vroege Vogels’ een interview met natuurfotograaf Otto Plantema, die net een boek heeft gepubliceerd over pinguïns. Hij reisde de wereld rond en fotografeerde alle achttien soorten die er van deze aandoenlijke vogel zijn. Het bleek een veelsoortige groep dieren. Zo heb je pinguïns die broeden bij vijftig graden onder nul en pinguïns die broeden bij dertig boven nul. Werkelijk alles kwam in het gesprek aan de orde. Ik weet nu dat bij de keizerspinguïns die op Antartica leven, het mannetje het ei uitbroedt. Als hij daaraan begint, weegt hij zo’n veertig kilo. Als hij het ei eenmaal heeft uitgebroed, weegt hij nog maar de helft daarvan, zoveel vet heeft hij verloren.

Geen woord over geweld of misbruik

Dit is nog maar een kleine greep uit het boeiende interview met Otto Plantema, waarin opviel dat vooral de positieve kanten van de pinguïn naar voren kwamen. Geen woord over geweld of misbruik binnen pinguïnkolonies. Laat staan over onderdrukking van de vrouwtjes. De pinguïn werd serieus genomen en was helemaal ‘honderd’.

Toch kwam het uiteindelijk ook goed met Typhoon bij Zomergasten. We waren al ruim twee uur op streek toen Janine Abbring vroeg waarom Typhoon zich opnieuw had laten dopen. Hij vertelde hoe hij de liefde van God herontdekte en opnieuw voor Hem koos. “Je moest je opnieuw tot hem verhouden”, stelde Abbring terecht vast. Typhoon ging weer in de Bijbel lezen, vertelde hij. Daar zaten zoveel dingen in die voor hem elke dag gelden. Zo las hij ook 1 Korintiërs 13 met nieuwe ogen en citeerde de verzen in Zomergasten vrij uit het hoofd: ‘De liefde is geduldig /de liefde is vriendelijk/ de liefde is niet jaloers/ zij doet niet gewichtig/ is niet trots / kwetst niet /is niet egoïstisch/ voelt zich niet beledigd/ neemt niemand iets kwalijk.’

God is liefde, gevat in een rap die tegelijkertijd liet zien wie Typhoon ten diepste is: iemand die altijd al graag liefde gaf en wil leren die ook te ontvangen.

Toen wist ik het zeker: een gepassioneerd gelovig mens is toch net iets interessanter dan een keizerspinguïn.

Trouw-redacteur Stijn Fens volgt de katholieke kerk al decennia op de voet en schrijft columns over het geloof en zijn persoonlijk leven. Lees ze hier terug.