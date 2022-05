Giovanca Ostiana: ‘Ik moet me op een bepaalde manier gedragen om te voorkomen dat ze denken dat ik van plan ben iets te stelen’

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

“Er is hier een grote allergie voor gelovigen. Ik durf bij wijze van spreken niet eens op mijn profiel te zetten dat ik een EO-presentator ben. Terwijl ik uit een cultuur kom waar je met te mañan (‘tot morgen’) nog niet klaar bent. Dat zou net zoiets zijn als ‘tot mo’; alsof je niet op het woord kan komen, of wijlen Piet Paulusma op een gekke manier na probeert te doen. Wat daarna komt, is namelijk net zo belangrijk: ku Dios ke . Als God het wil. Het is bijna raar om alleen dat eerste deel van die groet te gebruiken. Tot morgen? O, dus jij gelooft dat je morgen vanzelf weer wakker wordt? Interessant. Succes ermee. Ik chargeer nu even, maar op Curaçao ben je eerder een gekkie als je níét in God gelooft.”

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

“Wij hebben thuis geleerd dat God altijd op 1 staat. Ik heb geen beelden in huis, ja toch, ééntje: van twee gevouwen handen. Ik zal ook nooit iemand adoreren. Ik ben een superfan van Diana Ross. Zij heeft er, in a way, voor gezorgd dat ik mijn eigen stem meer ging waarderen, dat ik dúrfde te zingen. In juli komt ze naar Nederland en laatst vroeg een journalist me: ‘Als je haar zou mogen ontmoeten, wat zou je dan doen? Wil je haar iets geven, haar hand vasthouden?’ Ik zei, oprecht: ‘Nee, absoluut niet!’ In dezelfde ruimte te mogen zijn waar zij haar mond opendoet, voor de allereerste keer, live, om de stem te horen die mij heeft gevormd: dát is al een megacadeau op zich.

“Ik weet zelf hoe het is om net van het podium af te stappen. Het laatste wat je wil, is terwijl je het zweet nog van je voorhoofd staat te deppen zo’n rij van ‘won’t take no for an answer’-fans tegenover je zien staan. Of gaan diezelfde bewonderaars de volgende dag Arie, of Mohammed, die het kantoor komt schoonmaken, óók een handje geven? Dan is het goed. We zijn namelijk allemaal gelijk. Bewonderen doe ik ook. Adoreren? Nee.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“Niemand weet hoe God denkt en toch lijkt iedereen namens Hem te willen spreken. ‘God wil niet dat ...’, ‘Als ik God was, dan ...’ Dat is hoe wij, mensen, denken. Wij dichten God van alles toe, maar wat nou als God het zo niet heeft bedacht?”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Controlfreak is misschien een te heftig woord, maar als je artiest bent zoals ik, ben je dat 24/7. Ik doe niet om acht uur ’s avonds de deur achter me dicht en zeg: zo, het zit er op. Ik ben een soort lopend product; wat ik maak, gaat over mezelf en is daarom ook veel moeilijker los te laten. Mijn lijf is niet ingesteld op rust, ik ben gewend om op adrenaline te varen.

“Zes jaar geleden werd mijn dochter geboren. Zij heeft me min of meer gedwongen om stil te staan, maar dan nog: terwijl ik samen met haar een zekere staat van ontspanning bereik, ben ik nog steeds moeder! We zijn soms uren buiten. Dan wroeten we in de aarde, kruipen we samen achter een lieveheersbeestje aan en proberen we die voor een kort verblijf in een bakje met gaatjes te zetten. Maar ook dát is geen moment waarop ik de boel de boel laat, nee, het is ‘project insect’ en ik ben degene die het organiseert!

“Ik had er eerder niet echt over nagedacht hoe het komt dat ik steeds maar zo vreselijk mijn best wil doen. Aard van het beestje, dacht ik. Tot we onlangs tijdens de repetitie van Op1 een fragment te zien kregen uit Oorlog is erfelijk, een drieluik waarover Natascha van Weezel in de uitzending (op 3 mei jl., AV) zou komen praten. Ik hoorde Arnon Grunberg zeggen: ‘Je bestaansrecht zit in het excelleren. Niet excelleren is geen optie.’ De tranen sprongen me in de ogen. Tijs (van den Brink, medepresentator, AV) keek me aan en vroeg: ‘Gaat het wel?’ Ik zag de verbazing in de groep om ons heen: wat gebeurt hier? Dit had ik helemaal niet zien aankomen. Totaal onverwacht verwoordde iemand, vanuit een heel andere achtergrond, exáct wat ik al een leven lang voel.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Toen mijn vader in 2013 overleed, zat ik nog zo vol herinneringen die ik allemaal vast wilde houden dat ik mezelf in die tijd regelmatig een vaderskindje heb genoemd. Inmiddels weet ik, als 45-jarige, dat ik net zo goed een moederskindje ben geweest.

“Mijn moeder is een bijzonder persoon; een gevoelige, zorgzame en tegelijkertijd ook heel krachtige vrouw. Ze is iemand die het gewicht van de wereld op haar schouders neemt, maar er niet onder bezwijkt.

“Samen waren ze sterk; hun huwelijk stond onder behoorlijk wat druk, maar ze hebben het toch bijna 38 jaar samen volgehouden. Tot de dood hen scheidde. Ik heb het weleens jammer gevonden dat ze die moeilijke tijden niet voor mij hebben ondertiteld; ik voelde wel dat er van alles aan de hand was, maar er werd niet over gesproken. Ik begreep toen niet zo goed waarom ik niet meekon op schoolreisje, of waarom ik de kleren van een nichtje moest dragen. Cadeautjes voor klasgenoten, partijtjes, boeken kopen, lid worden van een sportclub: financieel was het vaak een issue, maar ze probeerden ons er niks van te laten merken.

“Vorig jaar heb ik daar voor het eerst in het openbaar iets over gezegd. Ik werd voor een wijkproject geïnterviewd door kinderen uit een bepaalde wijk in Rotterdam. Ze zagen eruit zoals ik eruitzag op die leeftijd, misschien leefden ze zelfs onder dezelfde soort omstandigheden als ik had gedaan en ik voelde heel erg de verantwoordelijkheid om de waarheid te vertellen. Het was alsof er ineens een luikje openging en ik nu pas in de gaten kreeg hoezeer dit verhaal me had gevormd. Natuurlijk had ik uit respect voor mijn ouders gezwegen, maar het had ook iets te maken met de manier waarop ik ben opgevoed: je hangt je vuile was niet buiten. Zwak zijn is geen optie. Flink zijn. Nooit opgeven. Die houding heeft me een eind gebracht, maar het is tegelijkertijd mijn valkuil gebleken. Ik heb de neiging om te lang door te gaan, terwijl het soms beter is om even te stoppen.”

VI Gij zult niet doodslaan

“Het duurt bij mij best lang voordat de stoom uit mijn oren komt. Ik ben zacht, veel te zacht. Ik reken mezelf alles aan, voel me overal verantwoordelijk voor. Ook als me onrecht wordt aangedaan, zal ik proberen de lieve vrede te bewaren. Daardoor trek ik vaak de verkeerde lui aan voor wie het makkelijk is om misbruik te maken van andermans veel te hoge – of te lage, het is maar net hoe je het bekijkt – tolerantiegrens. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit deel graag aan mezelf zou willen veranderen. Ik zou wat vaker op mijn strepen moeten gaan staan.”

VII Gij zult niet echtbreken

“Als ik getrouwd was en de heilige belofte had afgelegd, zou ik tot het gaatje gaan en er alles aan doen om de echt niet te breken. Een huwelijk is voor iemand met mijn achtergrond – gelovig, Antilliaans, vrouw, noem maar op – het mooiste wat je in de liefde kunt bereiken. Mijn oude juf van de basisschool en haar man vierden onlangs hun zestigjarige bruiloftsfeest. De burgemeester kwam langs met een bloemetje. Daar word ik echt helemaal warm van. Dat haal ik nooit meer, zei ik tegen haar, zo lang, met één en dezelfde ... Ik was niet getrouwd met de vader van Jesamy. We zijn al jaren uit elkaar. Ik ben ook niet op zoek naar een nieuwe partner, maar hou me vooral bezig met het moeder zijn, de omgang met mijn dierbaren en mijn werk.”

VIII Gij zult niet stelen

“Tot op heden zal ik niet bij een al te chique opticien naar binnen lopen als ik niet gekleed ben zoals Sophia Loren. Van jongs af aan ben ik gewend dat ik me op een bepaalde manier moet gedragen om te voorkomen dat ze denken dat ik van plan ben iets te stelen. Het is echt een cadeautje als ik dusdanig ben afgeleid dat ik er níét aan denk.

“Ik zit al sinds groep 7, 8 van de basisschool in een soort permanente compensatiemodus, het is een onderdeel van mijn leven geworden. Tegelijkertijd ben ik me er heel erg van bewust dat ik die overlevingsstrategie niet aan mijn dochter wil meegeven. Je hoeft je niet extra opvallend te gedragen om zo juist onopvallend te zijn voor een of andere bewaker in een winkel – of welke andere persoon met een vooroordeel dan ook. Door haar moet ik nu tegen die tweede natuur ingaan, over iets heen stappen. Soms merk ik dat het meevalt, soms dat er nog steeds niets is veranderd. En toch doe ik het. Ik wil me die rol eigen maken.

“Zo rond mijn zestiende heb ik mijn boze fase gehad. Ik zag films zoals Missisippi Burning, over rassenhaat en -segregatie, sloot me aan bij antiracismebewegingen, deelde pamfletten uit en deed mee aan manifestaties. Dat was toen heel erg nodig voor mezelf: het was mijn uitlaatklep. Na een paar jaar besloot ik: niet iedereen kan een Martin Luther King of een Rosa Parks zijn; ik ga ‘gewoon’ proberen om zo goed mogelijk te zijn in wat ik kan. Wat zijn mijn talenten en waar kan ik die inzetten om verandering teweeg te brengen?

“Voor mij was het een totale verrassing dat ik als zangeres kon optreden bij De Wereld Draait Door, dat ik toen Obama werd geïnaugureerd gevraagd werd om iets te komen zingen wat niets met mijn album te maken had en vervolgens ook als tafeldame mocht aanschuiven. Het was niet mijn goal, maar de urgentie won het op dat moment: als ik daar zit, kunnen ze daarna ook anderen zoals mij vragen. Ik kreeg ineens ook het verzoek om een fotoshoot te doen voor LINDA. en JAN en ik hoopte, diep van binnen, dat daarmee ook deuren voor anderen open zouden gaan.

“En misschien word ik hier en daar als een soort asset gebruikt – dat weet je nooit zeker – maar ik heb de luxe niet om het af te slaan. Natuurlijk wil ik ergens worden uitgenodigd vanwege mijn talent, maar het kaf wordt vanzelf van het koren gescheiden. Als je iets echt niet kunt, hou je het ook niet zo lang vol. Maar je moet iedereen een kans geven. Ik kan er heel slecht tegen als mensen naar een nieuwe tv-serie kijken en zeggen: ‘Ja hoor, er doen een Turk, een homo en een neger mee! Het ligt er zó dik bovenop. Is dat nou nodig?’ Ja, mevrouw, meneer: het is nodig! Als we niets doen, gebeurt er ook niks. Wat is dan erger? Alles bij het oude laten of de boel forceren zodat het eindelijk een keer normaal wordt? Ik kies voor het laatste. En vinden ‘de Turk, de homo en de neger’ het leuk dat ze op die manier worden ingezet? Nee. Maar voor het grotere doel zullen we het accepteren. Er is al een generatie met allemaal gemixte mensen. Mijn eigen dochter maakt er deel van uit. Zij moet vanaf dag één voelen: ik hoef niks te compenseren, ik mag er gewoon zijn.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Wie in de spotlights staat, betaalt een prijs. Tot nu toe ben ik voor de tabloids niet interessant. Ik struin geen feestjes af en rijd nergens te hard, maar ik heb natuurlijk wel te maken met mensen die over me roddelen of me van alles misgunnen. Ik heb het me altijd onwijs aangetrokken tot ik er achter kwam dat anderen – zoals mijn vriendin Claudia de Breij, die ik zie als een onwankelbaar iemand die alles heel goed op een rijtje heeft – het soms net zo moeilijk vinden om al die shit over zich heen te krijgen. Het maakt niet uit wat je doet, goed of fout, die kritiek krijg je toch. Daar kun je niets aan veranderen. Zolang je denkt dat je er invloed op hebt, zit het je alleen maar in de weg. Dus: loslaten. En niet op Twitter of Facebook kijken. Dat scheelt ook enorm.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

“Vroeger was ik jaloers op het niks-aan-de-hand-leventje van Annemarie, een meisje bij mij op school. Lief, leuk en onopvallend, net als iedereen. Ik wil nog steeds Annemarie zijn, maar dat verlangen matcht niet met de urgentie die ik voel om aan Nederland laten zien dat een gekleurd iemand óók een universitaire studie kan voltooien, Vrije Geluiden (radio- en televisieprogramma van de VPRO, AV) kan presenteren, talkshowhost kan zijn of wel degelijk op de cover van een glossy kan staan.

“Die strijd voer ik nog elke dag: terwijl ik ’s ochtends zit te luizenpluizen op de school van mijn dochter, bedenk ik me: hoe kan ik verbergen dat ik straks ook een persdag heb? Want ik wil geen luizenpluismoeder zijn met make-up, die ernaast eigenlijk een heel glammy leven leidt, nee: stiekem wil ik een eenvoudig, overzichtelijk bestaan. Het is ingewikkeld. Hopelijk val ik steeds meer samen met wie ik ben. Dat is een soort acceptatie. Het proces is al ingezet; het lukt me steeds beter om te zien dat dingen ook naast elkaar kunnen bestaan. Mijn moeder zegt altijd: uiteindelijk draait het erom dat je doet wat je kan met de de talenten die je van God hebt meegekregen ...

“Weet je wat me nou de ultieme grap lijkt? Dat Annemarie, op wie ik altijd zo jaloers ben geweest, helemaal niet zo gewoontjes is en er al jarenlang een dubbelleven als paaldanseres in een club in Istanbul op na blijkt te houden.”

