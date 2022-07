Gijs Eggenkamp: ‘Sinds mijn ongeluk denk ik veel na over rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid’

Welk verhaal geeft uw leven zin? In deze reeks vertellen Trouw-lezers hun zingevingsverhalen. Vandaag Gijs Eggenkamp (2000): “Sinds het ongeluk vraag ik me nog sterker dan vroeger af: hoe zit de werkelijkheid echt in elkaar, en wat is waarheid?”

“Ik zoek waarheid. Dat doe ik al sinds ik filosofie volgde op de middelbare school. Tijdens mijn examenjaar vwo was het scepticisme het eindexamenonderwerp. Daarbij leer je te twijfelen aan de realiteit. Sceptici gaan ervan uit dat betrouwbare kennis onmogelijk is en dat er geen onomstootbare waarheid bestaat. Dat vak heeft mij er juist toe aangezet op zoek te gaan naar die waarheid. En de laatste jaren intenser dan daarvoor.

“Op de eerste dag van de derde lockdown ben ik met een vriend naar de Best Life Church in Utrecht gegaan. Er stonden daar 120 man te feesten, terwijl de rest van Nederland op slot zat. Ik zocht het gesprek op. Dat lukte, er werd een maaltijd georganiseerd en we mochten aanschuiven. Smooth bracht ik thema’s als euthanasie, abortus, het homohuwelijk ter sprake.

Durf

“De Duitse filosoof Immanuel Kant vatte de Verlichting samen met de zin: ‘Durf te denken.’ Ik weet dat er binnen de kerken in Nederland allerlei nuances zijn, maar ik vond weinig daarvan terug, over deze thema’s werd in die kerk niet zelfstandig nagedacht.

“Zelf heb ik ook een tijd niet kunnen denken. Op 25 februari 2018, rond een uur of 11, heb ik een skiongeluk gehad, waardoor ik in coma raakte. Ik heb drie weken aan de beademing gelegen, vervolgens twee weken in een rolstoel gezeten, daarna drie weken in een soort transferfase geleefd, waarin ik af en toe iets begreep en dan ook weer niet.

“Vlak voor het ongeluk was ik verliefd geworden op het Franse chanson. Telkens als mijn moeder vroeg naar wat voor muziek ik wilde luisteren, antwoordde ik: Charles Aznavour, of Jacques Brel, voor zover ik kon articuleren. Ik kan me er niets van herinneren. Met Pasen heb ik weer leren lopen. Mijn vader, die een soort blog voor vrienden en familie bijhield, schreef die dag: ‘Alleen de allergrootsten doen aan wederopstanding met Pasen.’

Terug naar start

“Mijn eerste nieuwe herinnering is van 15 april, bijna zeven weken na het ongeluk. Voor mijn vaders verjaardag gingen we die dag uit eten. Toen bleek hoeveel ik opnieuw moest leren. We aten spareribs, en nadat ze opgediend waren, vroeg ik verbaasd: ‘Hoe eet je dit eigenlijk?’

“Sinds het ongeluk vraag ik me nog sterker dan vroeger af: hoe zit de werkelijkheid echt in elkaar en wat is waarheid? Het was alsof ik na mijn val opnieuw aan die zoektocht moest beginnen. ‘Ga terug naar start’, zoiets. Ik heb het gevoel dat ik wat in moet halen.

“Door mijn ongeluk lukte het me niet examen te doen. Een half jaar later fietste ik de Mont Ventoux weer op, maar ook het volgende jaar slaagde ik niet voor mijn vwo. Het jaar daar op deed ik eindexamen havo, waarna ik naar de school voor journalistiek ben gegaan. Mijn drijfveer: Waar is de waarheid gebleven, en waarom mag er zoveel desinformatie bestaan?

Onwrikbare waarheden

“Om antwoord te krijgen op die vragen ben ik politiek actief geworden, lees ik kwaliteitskranten, schrijf ik voor diverse media en ga op onderzoek uit. Zoals die zondag in de Best Life Church. Als ik op zo’n dag aan een bezoeker vraag of God bestaat, ontdek ik geen spoortje van twijfel. Onvoorstelbaar vind ik dat, de Grieken zagen de verhalen over hun goden al als mythes, waar je veel van kunt leren, maar die niet werkelijk gebeurd zijn. En 2500 jaar later, in Utrecht, stuitte ik op onwrikbare waarheden. Het is zoals Christopher Hitchens in de film The Four Horsemen zei: “Waar in de geschiedenis is het zo fout gegaan, dat we dat sprookje zijn gaan geloven?”

“Ik ben ook idealistischer geworden door het ongeluk. Ik was een stereotype kakker, zat op hockey en ging in het Gooi naar school. Het komt wel goed met dat leven – zo’n houding. Ik zie nu in dat het leven kan tegenzitten. Ik denk veel na over rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Het is niet zo dat de zoektocht naar waarheid het doel in mijn leven is geworden. Het leven heeft namelijk geen doel. Het is wel zo dat ik uit liefde voor de waarheid op zoek ben gegaan naar die waarheid.

Het punt van de psycholoog

“Deels vanwege mijn val ben ik in behandeling geweest bij een psycholoog. Ik was naar hem toegegaan omdat ik boos ben geweest op het lot, die oneerlijkheid. Nu zeg ik: ik haat willekeurigheid, omdat het zo willekeurig is. Maar ja, misschien is die willekeur wel rechtvaardiger dan alle andere opties, want als achter zo’n val een denkpatroon of God zou zitten, is er een slechte intentie. En dat is een nog slechter uitgangspunt.

“De psycholoog hield mij voor dat we allemaal bepaalde denkpatronen hebben, en dat we in onze eigen waarheid geloven. “In de waarheid valt niet te geloven”, zei ik. “Die is er of die is er niet.” Toen zei die psycholoog: “Precies, dat bedoel ik. Voor jou is dit de absolute waarheid. Maar dat is jouw kant van het verhaal.” Ik zou nog steeds niet zeggen dat ik ‘geloof’ in de waarheid, maar dat was juist zijn punt.

Verbod op het christendom

“Onderdeel van mijn zoektocht naar waarheid zijn de gesprekken die ik voer. Ik neem vaak een extreem standpunt in om een discussie op gang te helpen. Zo pleit ik geregeld voor een verbod op het christendom. Als de Hells Angels en pedofilievereniging Martijn verboden worden dan toch ook het christendom? In de statuten van het christendom, de Bijbel, staan tal van strafbare feiten.

“Goed, als het niet lukt om het christendom te verbieden, dan moet zeker artikel 23, de vrijheid van onderwijs, op de helling. Je kunt geen onderwijs financieren dat homoseksuelen uitsluit van onderwijs. Dat zei ik daar in Utrecht ook, maar er ontstond nauwelijks een echt gesprek over. Zonde.

“De waarheid kent veel nuance, maar hij is er wel. De zoektocht is nog niet gestopt.”

