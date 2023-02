Gemummificeerde zeemeermin blijkt nep, maar mag toch een religieus object blijven

Ze ziet eruit als een kruising tussen vis en mens. Ze is verfomfaaid en niet erg groot, zo lang als een liniaal. Het is de gemummificeerde zeemeermin van Enjuin.

Een Japanse visser had haar naar verluidt rond 1740 uit zijn netten geplukt. Hij schonk het merkwaardige schepsel aan een klooster.

Daar wordt ze door priesters nog altijd vereerd in een tempel. Laatst nog, vertelde opperpriester Kozen Kuida nog voor het onderzoek begon aan de Japanse nieuwssite The Asahi Shimbun. “We hoopten dat ze de corona-epidemie zou verlichten, al was het maar een beetje.” De meermin wordt geneeskracht toegedicht, vooral bij epidemieën.

Knap in elkaar geflanst

Nu is ze ontleed aan de faculteit diergeneeskunde van de Kurashiki-universiteit. Met kille wetenschappelijke middelen als CT-scans, DNA-onderzoek en koolstofanalyse. Ze had geen apenkop gemonteerd op een vissenlijf, maar bleek een knap in elkaar geflanste pop, een collage van katoen, papier, vissenhuid en zoogdierhaar. De leeftijd klopte wel, maar een zeemeermin, nee, dat was ze nooit geweest.

Op sociale media klinkt wel wat teleurstelling door, maar velen vinden dat de bevindingen niets afdoen aan de waarde. Dat vindt priester Kuida ook. Zijn tempel blijft de zeemeermin koesteren ‘als kunstvoorwerp én als religieus object.” Want de meermin is net zo echt ‘als dat de ziel van Boeddha in een houten beeld woont’.

