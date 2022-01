Gelovigen willen weer naar de kerk. ‘Mensen missen vooral de betrokkenheid en het contact’

“Nu de crisis langer duurt, gaan kerkleden vooral het contact en de betrokkenheid met elkaar missen”, zegt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzameling van geld bij de Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de oudkatholieke kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Iets minder dan de helft van de 2000 ondervraagden in het onderzoek van onderzoeksbureau Citisens kijkt op zondag naar een onlineviering vanuit een kerk. Ongeveer twee derde vindt dit prettig, maar dat is vooral omdat het niet anders kan: regelmatige kerkgangers willen weer ‘gewoon’ naar de kerk.

Dat kerkgangers het fysieke kerkbezoek zo missen, duidt erop dat de druk toeneemt op de landelijke kerkbesturen om de kerken weer open te stellen. Deze week adviseerde de landelijke koepel CIO ook morgen, zondag, nog helemaal online te gaan, in afwachting van de persconferentie van het kabinet aanstaande dinsdag.

PKN wijkt af van dit advies

De grootste protestantse kerk, de PKN, wijkt van dit advies af. Het landelijk bestuur vindt het ook voor deze zondag verantwoord met maximaal vijftig mensen samen te komen. De rooms-katholieke kerk houdt zich aan het advies van het CIO.

Kerken kunnen overigens zelf hun eigen lijn bepalen, ze zijn niet gebonden aan maatregelen van de overheid. In de afgelopen coronaperiode heeft het gros van de kerken zich wel aan de adviezen van het CIO gehouden, die de richtlijnen opstelt in overleg met de overheid.

Met name reformatorische en evangelische gemeenschappen overschreden her en der het geadviseerde maximumaantal bezoekers. Met kerst waren er bijvoorbeeld bij de evangelische Doorbrekers in Barneveld vier diensten met elk 600 bezoekers.

