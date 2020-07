Gelovigen tegen komst van ‘homofobe’ dominee: ‘Het is oké als je gay bent’

Gastpredikant Marten Visser wacht zondag in Gorinchem geen warm onthaal. Voorafgaand aan zijn dienst in de Grote Kerk vindt een demonstratie plaats, tegen zijn komst. Paulus van Zee (66), initiatiefnemer van het protest en lid van de Protestantse Gemeente Gorinchem, wil niet dat de ‘homofobe’ dominee een podium krijgt in de kerk. “Dat gaat mij echt te ver, dan ga je terug naar de Middeleeuwen.”

Van Zee roept mensen op om een uur voor de dienst met regenboogvlaggen naar het kerkplein te komen. “We willen een statement maken. Het is oké als je gay bent.”

Nashville-verklaring

Van Zee is tegen de komst van Visser omdat de predikant de Nashville-verklaring heeft ondertekend. De Nashville-verklaring is een van oorsprong Amerikaans document dat homoseksualiteit afwijst. De Nederlandse versie verscheen vorig jaar, en werd door enkele honderden predikanten en voorgangers ondertekend. De verklaring heeft een ‘ziekmakende’ boodschap, vindt Van Zee. “Ik ken drie gelovige homoseksuele mannen van nog geen dertig die een einde aan hun leven hebben gemaakt. Ze voelden dat ze er niet mochten zijn. Daar wil ik tegen opstaan.”

Dominee Visser zag de demonstratie niet aankomen. “Er zijn al duizenden kerkdiensten geweest die werden geleid door Nashville-ondertekenaars. Dat er uitgerekend bij deze dienst een protest komt, vind ik verrassend.” Visser staat nog steeds achter zijn handtekening. “Seksuele relaties horen thuis in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Wat daar buiten valt past niet binnen het plan van de Here God. Ja, homoseksualiteit is zondig.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een ondertekenaar van de Nashville-verklaring in de Grote Kerk is uitgenodigd. Begin vorig jaar zou Maarten Klaassen komen preken, een van de initiatiefnemers van het document. Na een petitie en een gepland protest besloot de kerk om de komst van Klaassen te annuleren. Ook sprak de kerk zich uit tegen ‘Nashville’. Waarom het kerkbestuur er nu voor heeft gekozen om Visser uit te nodigen, is niet duidelijk. De kerkeraad was niet bereikbaar voor commentaar.

Voorganger Visser wil zondag graag met de demonstranten in gesprek. Van Zee staat daar voor open, maar tot meer dan een kort praatje zal het waarschijnlijk niet komen. “Ik wil graag een keer in gesprek, maar dan liever tijdens een georganiseerde avond, niet op straat. Ik wil ook geen onrust veroorzaken, er komt geen podium en er zijn geen sprekers uitgenodigd. We gaan de dienst ook niet verstoren. Het gaat ons om de boodschap.”

