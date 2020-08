Gelovigen bidden thuis, maar de kosten van de moskee gaan door

Nu moskeeën door het coronavirus minder gelovigen kunnen ontvangen , lopen ze veel inkomsten mis. Bestuurders maken zich zorgen. ‘Dit houden we niet lang vol.’

Door het open raam van de moskee brengt de wind de zachtblauwe stof van haar jurk in beweging. In gebed verzonken maakt de 21-jarige sociologiestudent Loubna Tahrioui de serie buigingen die bij de vrijdagmiddag horen, synchroon met enkele tientallen vrouwen om haar heen, op de bovenste verdieping van de Essalaammoskee in Rotterdam. Beneden hen, op de begane grond en de tussenverdiepingen, bidden de mannen. De gebedskleedjes, die de gelovigen vanwege corona zelf moeten meenemen, liggen op anderhalve meter van elkaar.

Op een videoscherm is de preek te volgen, en kondigde bestuursvoorzitter Mohamadi El Harche zojuist drie benefietdagen aan, vanwege de financiële problemen waarin de moskee verkeert. De noodzaak van de inzamelingsactie is hier in de vrouwenruimte, rechts van het videoscherm, pijnlijk zichtbaar. De witte muur van het gebedshuis vertoont bruine kringen, en een paar meter van de houten lambrisering heeft losgelaten. Het komt door een lekkend dak, waarvoor tienduizenden euro’s aan reparatiekosten zijn beraamd. En die komen nog eens boven op de gemiste inkomsten van de afgelopen tijd.

Moskeeën halen normaal gezien tijdens de ramadan een groot deel van de jaarlijkse inkomsten op. Maar nu ze maanden dicht waren vanwege het coronavirus, of maar mondjesmaat gelovigen kunnen toelaten, komt er niet genoeg binnen. Zo belanden moskeebestuurders in de problemen met de vaste lasten. Voorzitter Mohamadi El Harche van de Essallaammoskee rekent voor wat ze misliepen tijdens de sluiting in de vastenmaand. “Normaal gezien halen we zeker de helft van de jaarlijkse lasten op met de inzameling in de ramadan. Mensen zijn dan extra gul en vrijgevig.”

Eettentje dicht

Ook moskeebestuurders die niet met plotselinge reparaties kampen, maken zich zorgen over de wegblijvende inkomsten. De El Islammoskee in Den Haag organiseerde halverwege mei al een benefietactie om de vaste lasten te kunnen betalen. En bij de Ulumoskee in Utrecht hebben ze wel een buffer van een paar maanden, zegt voorzitter Yücel Aydemir, maar moeten ze ook in actie komen. “Zoals het nu gaat, houden we niet lang vol.”

Hij spreekt zuchtend van een ‘drama’. De Ulumoskee organiseert jaarlijks een kermis op het plein, maar die kon niet doorgaan. Daarnaast halen ze normaal gezien een deel van de inkomsten uit de Kebab Factory, een eetgelegenheid onder de moskee. Ook die lag maanden stil. Zelfs aan de betalende leden had de moskee weinig, vertelt hij. “Die dachten: we gaan niet naar de moskee, dus dan betalen we ook de maandelijkse bijdrage niet.”

De Essalaammoskee had al eerder geprobeerd om online geld in te zamelen. Maar dat lukte amper, zegt El Harche. “Er kwam in maart, april, mei, juni geen cent binnen.” Bij ‘zijn’ moskee, een van de grootste van het land, liggen de maandelijkse lasten rond de 8000 tot 10.000 euro, met als grootste kostenposten de verzekering, verwarming en elektriciteit. Normaal gezien passen er tussen de 1400 en 1700 gelovigen in de Essalaammoskee. Met inachtneming van anderhalve meter afstand zijn er per gebedsdienst nu 300 à 400 gelovigen welkom. Maar dat aantal haalt de moskee de afgelopen weken niet, zegt El Harche. “Vooral ouderen blijven weg, omdat de risico’s van corona voor hen hoger zijn. Die worden goed in de gaten gehouden door hun kinderen. Zij zeggen: ga maar thuis bidden, mama. De gezondheid gaat altijd voor, natuurlijk.”

Huiskamer

Vaste moskeegangers zijn voornamelijk ouderen, die als gepensioneerden de tijd hebben om er meerdere gebeden per dag te verrichten. De moskee is als het ware een tweede huiskamer, waar je thee kunt drinken met vrienden, zoals leeftijdsgenoten een biertje drinken in de kroeg. En er is in de moskee altijd wel iemand te vinden die beter Nederlands spreekt en een brief van de belastingdienst kan vertalen. “Voor heel wat mensen is de moskee het enige wat ze hebben”, zegt El Harche. “Het is een plek waar je met je problemen terechtkunt, en waar je lekkere koekjes van thuis kunt meenemen. Heel belangrijk voor wie het niet breed heeft en in een sociaal isolement zit.”

Online zijn er al zoveel benefietacties van moskeeën gaande, dat men er bij de Ulumoskee geen heil meer in ziet om er zelf ook een te organiseren. In plaats daarvan gaat het bestuur de komende weken alle betalende leden bellen om ze te herinneren aan de maandelijkse bijdrage. Dan kunnen ze meteen een praatje maken en de thermometer in de gemeenschap steken, zegt Yücel Aydemir.

“Wij adviseren ouderen om weg te blijven. Maar ik denk dat bij veel van hen de eenzaamheid intussen toeslaat. Afgelopen week kwam er iemand met een reclamefolder naar de moskee, die kwam vragen: ‘Staat hier iets belangrijks op, of kan ik het weggooien?’. Die persoon begreep heus wel dat dat niet zo was, maar het was natuurlijk een mooi smoesje om naar de moskee te komen.”

Preken of koranrecitaties livestreamen is dus niet echt een waardige vervanging van moskeebezoek, zeggen zowel El Harche en Aydemir. Beide moskeeën hebben dat een paar keer geprobeerd, maar de kijkcijfers vielen tegen. Andere gebedshuizen zijn wel succesvol met hun online-aanbod, en dat gaan ze niet meer inhalen, denken de bestuurders. Aydemir: “Bovendien: de oudere mensen hebben hier niets aan. Die komen voor het warme contact, en dat krijg je niet via een livestream.”

Komen gelovigen door de coronacrisis op grotere afstand te staan van de moskee? Aydemir vreest van wel, en daarbij denkt hij dan vooral aan de jongeren. “Wij zijn bang dat er een generatie opgroeit zonder de religieuze gewoontes en boodschap voor het leven. Ouders vragen ons: hoe kan ik in deze tijd de religie nog overbrengen op mijn zoon? Als je nooit dieren in het echt hebt gezien, en die alleen uit verhalen kent, krijg je geen enkel beeld. Zo is het met de moskee ook. Als je dat niet zelf hebt geproefd, kun je er veel over vertellen, maar dat komt niet over.”

Voor de islamitische spreker Nourdeen Wildeman speelden soortgelijke overwegingen mee toen hij besloot om geen onlinelezingen meer te geven. “Het is geen substituut voor een echte bijeenkomst, waar je geen pauzeknop hebt, en je aandachtsspanne dus veel beter is.” Ook hij maakt zich zorgen om de langetermijngevolgen van de coronatijd. “Er heerst in onze gemeenschap nog weleens een utopisch beeld, dat onze moskeeën altijd wel vol zullen raken, omdat onze religie zo mooi is. Maar uit de SCP-cijfers blijkt, dat ook bij ons de religiositeit van generatie op generatie minder wordt.”

Ramadanmoslims

De groep moslims die niet zoveel met het geloof bezig is, wordt ook wel smalend ‘ramadanmoslim’ genoemd, zegt Wildeman. “Omdat de ramadan het enige moment in het jaar is dat zij nog naar de moskee komen. Vooral zij zullen de verbinding met het geloof verliezen. Voor hen was die ramadan al een beetje de laatste reddingsboei. Nou, die ramadan is er dus niet geweest.”

In de Essalaammoskee besluit de dienstdoende imam zijn preek met nog eens een oproep om gul te geven voor de benefietactie. “Je zou het dak moeten zien, dan schrik je je rot.” En: “Wees niet gierig”. Als hij het preekgestoelte verlaat, vouwt sociologiestudent Loubna Tahrioui haar gebedskleedje op. Nee, ze heeft nog niets gegeven voor de benefiet, zegt ze. Maar daar heeft ze een reden voor. “Ik ben al met een eigen inzameling bezig, voor een weeshuis in Marokko waar ik afgelopen zomer was.”

Het was juist door corona dat haar geloof sterker werd, en ze doordrongen raakte van de noodzaak een bijdrage te leveren aan deze wereld, vertelt Loubna. “Toen alles stilstond, had ik meer tijd om na te denken. Ook omdat er zoveel doden vielen, werd ik me meer bewust van wat nu echt belangrijk is in het leven. Die kinderen in het weeshuis hebben helemaal niets. Vandaar.”

