Geloven op de grasmat is tegenwoordig heel gewoon

Elton Kabangu (24), speler van Willem II: ‘Door God voel ik als voetballer minder druk’

“Je hoeft je niet te schamen voor je geloof, vind ik. Voordat ik ga trainen of het veld op ga voor een wedstrijd, doe ik een klein gebedje. Voor mij is dat een levensstijl. Ik heb God in mijn hele leven; elke dag, als ik opsta en naar bed ga, bid ik tot Hem. Het liefst zou ik de hele wereld willen laten zien wie God is. Omdat je als voetballer veel op tv bent, kun je veel mensen bereiken. Zo willen we een boodschap meegeven: God is er ook voor jullie – in goede en minder goede momenten.

Met Willem II hebben we niet zo’n succesvol seizoen. Ik haal daarbij veel kracht uit het geloof. Ik blijf altijd positief, ook in de moeilijke momenten. Omdat ik weet dat God er voor mij is. En dat hij zijn kinderen nooit in de steek zal laten. Dat zit in mijn hoofd. En dat geeft mij veel rust. Ik weet dat het ooit weer een keer goed zal gaan.

Het geloof is voor mij het belangrijkste in mijn leven, niet voetbal. Daardoor voel ik als voetballer minder druk. Ik heb God – en God gaat mij helpen bij hetgeen ik doe – maar of het goed of slecht gaat, dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom dat ik een goed mens ben.

Er zullen voetballers zijn die elkaar kopiëren en die misschien minder oprecht lijken, maar wat er tussen jou en God is, is een persoonlijk gevoel. Ik probeer het woord van God te volgen. Met een aantal voetballers uit de eredivisie, onder wie mijn ploeggenoten Daniel Crowley en Godfried Roemeratoe maar ook Cody Gakpo, Danilo en Sydney van Hooijdonk, hebben we een groepsapp, waarin we met elkaar praten over het geloof. We proberen ons sterk te houden en het geloof door te geven. Hoewel ik van huis uit protestants ben opgevoed, heb ik mij er pas de laatste twee, drie jaar echt goed in verdiept.

Drie maanden geleden ben ik gedoopt. Daarmee heb ik mijn leven aan Jezus gegeven.”

Jan-Cees Butter