Geloven met alle zintuigen op ‘proeverij’ in Utrecht. ‘Hier worden kleine zaadjes geplant’

Bij de opening van de ‘proeverij’ van vormen van nieuw christendom, had journalist en religiewetenschapper Pauline Weseman de volle zaal al gewaarschuwd: zometeen gaan de circa 150 deelnemers niet alleen luisteren en praten, op alle zintuigen wordt deze middag in Utrecht een beroep gedaan.

En dus vraagt Tjitske Volkerink, presentator en masseur, de twintig vrouwen en paar mannen in haar workshop, op te houden met praten, de ogen te sluiten en in tweetallen elkaars handen vast te houden. “Sta stil bij wat de aanraking met je doet”, vraagt ze. Na een paar minuten betasten en voelen van elkaars handen, kunnen de ogen en monden weer open. Bijzonder, intiem, zeggen ze over de ervaring, die intenser wordt als de stilte verder indaalt. Spannend ook, en een beetje ongemakkelijk, als mensen elkaar niet kennen, al nam de vertrouwdheid snel toe.

Zintuiglijkheid, dat is volgens theoloog en antropoloog Johan Roeland een van de kenmerken van het nieuwe christendom. Pauline Weseman schreef er een serie over in Trouw. Ze bundelde die, voorzien van duiding, in het boek dat ze maandag presenteerde. Ziel zoekt zin heet het, de ondertitel zegt veel over de mensen die ze sprak: ‘Hoe verder als je geloof het niet meer doet.’

‘Zoekers en zwervers’

Roeland karakteriseert ze als mensen die zich meer thuisvoelen bij twijfel dan bij geloof, die meer schepper zijn dan volger, die een hang hebben naar mystiek, affiniteit voelen met humanisme. Het zijn ‘zoekers en zwervers’. Vaak zijn ze opgegroeid in een behoudend of evangelisch, vastomlijnd geloof. Dat hebben ze, vaak na een geloofscrisis, verlaten, zonder dat ze de christelijke traditie helemaal achter zich laten. Ze putten uit het verleden, zegt Roeland, maar ze haken af als het een keurslijf wordt.

Die beweging, tussen traditie en vernieuwing, wordt zichtbaar op de plekken waar Weseman, Trouw, de Protestantse Kerk in Nederland en de VU deze proeverij hebben georganiseerd. Een groot deel van de workshops massage, yoga, dans, meditatie, klimaatactivisme wordt gehouden in de hippe Social Impact Factory in Utrecht. Maar ook de eeuwenoude Jacobikerk even verderop is open, daar schilderen mensen een kunstwerk.

Anker

Albert Jan Schol (46) en Christien van Harten (56) gaan dat doen, ze lopen samen op van factory naar kerk. Ze hebben net een workshop achter de rug over speelse rituelen, van droominee Rik Zutphen. EO-eindredacteur Schol ziet zichzelf wel als een zoeker. “Maar bij mijn bekering heb ik gezegd: ik zal altijd een zoeker blijven, maar ik wil in relatie met Jezus leven. Dat is mijn anker.” Van Harten, eigenaar van een zorgbedrijf en student theologie, is ook een zoeker, ze zit bij de remonstranten, vrijzinnig protestanten, ‘dat zijn ontzettende zoekers.’

“Hier worden kleine zaadjes geplant”, zegt Van Harten over de vormen van het nieuwe christendom die deze middag worden gepresenteerd. Ze is er optimistisch over: “Als de plantjes voldoende mest en regen krijgen, dan kan er wel wat nieuws ontstaan dat puur is en echt.”

Het tweetal moet door: ze gaan in de kerk schilderen. Ondertussen is een groepje andere deelnemers aan de Proeverij naar de ING getogen. Daar zijn ze aan het demonstreren voor fossielvrije investeringen. De straat op, protesteren en bidden in de hal van de bank, dat vinden zij de beste manier om te laten zien wat het nieuwe christendom voor hen betekent.

‘Heb je alle kamers uitgekamd? “Al dat zoeken raakt me”, zei René de Reuver, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland, gisteravond tijdens de Protestantse Lezing in de Jacobikerk in Utrecht. Dat jaarlijkse evenement op Hervormingsdag sloot dit keer aan bij de Proeverij. De Reuver plaatste een paar kritische kanttekeningen bij het ‘a la carte’ samenstellen van het geloof, van geloven zonder gemeenschap. “Kan het de ruige werkelijkheid aan? Biedt het troost? Stelt het jou als gelovige onder kritiek?” Ook vroeg hij zich af of mensen niet te snel de kerkdeur achter zich dichttrekken. Hij zou het zelf, zo zei hij, ook niet uithouden in een kerk ‘van betweters’, een kerk met ‘een overdosis aan oordelen’, met een ‘afgerond, kloppend systeem.’ “Ik zou er ook uit vertrokken zijn. Maar niet om ‘de kerk’ vaarwel te zeggen. Laat staan de Heer van de kerk. Mijn vraag is: heb je alle kamers in dit uitgestrekte en veelzijdige huis van de Heer uitgekamd?” Maar hij had ook een vraag voor zijn geloofsgenoten: “Waar en wanneer, hoe vaak hebben wij aanleiding gegeven dat mensen hun heil elders zijn gaan zoeken? De kerk moet zich concentreren op Christus, zei de scriba die zich aansloot bij eerdere woorden van Stephan Sanders: “Ik zocht niet, maar ik werd gevonden.” Presentatrice Annemiek Schrijver liet in haar deel van de Protestantse lezing merken niet te zeer te zitten met de krimpende kerk. Het is, zei ze, eerder een buitenkans dat de inhoud juist nu meer naar voren komt. De eeuwigheid wordt zichtbaarder, aldus Schrijver, naarmate de kerk brozer wordt.

