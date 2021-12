Geloofsgemeenschap Doorbrekers houdt Kerstmarathon met 600 mensen in Barneveld: ‘Vergeet corona, vier Jezus’

De bijeenkomsten gaan in tegen het advies van de organisatie van kerkgenootschappen CIO. Die adviseert om helemaal online te gaan, en als kerken toch willen samenkomen, dat te doen met maximaal vijftig mensen.

“We willen een signaal geven richting de overheid: dat het tijd is voor een beleid dat meer ruimte gaat geven aan de dingen die belangrijk zijn in het leven”, verklaarde oprichter en voorganger Peter Paauwe bij Omroep Gelderland. Hij zegt dat de coronaregels worden gehanteerd. In de grote evenementenhal aan de rand van Barneveld is plaats voor 1800 mensen. Met 600 mensen is er volgens Paauwe voldoende ruimte om afstand van elkaar te houden.

De kerstmarathon bij de Doorbrekers is donderdagavond begonnen met een drukbezochte viering. “Vergeet corona, vier Jezus”, zei Paauwe daar tegen de enthousiaste bezoekers. Op kerstavond zijn er twee diensten. In de middag waren de gratis tickets al ‘uitverkocht’. Ook op zondag, tweede kerstdag, is er nog een kerstdienst met 600 mensen.

Kerken krijgen slechts adviezen

Paauwe beroept zich op de vrijheid van godsdienst; kerken en religieuze gemeenschappen als de Doorbrekers zijn niet ondergebracht in de coronawet en er kan niet opgetreden worden. Kerken krijgen slechts adviezen.

De voorzitter van het CIO, de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit, waarschuwde maandag in Trouw kerken die de oproepen van het CIO naast zich neerleggen. Zij zetten de vrijheid van godsdienst op het spel, aldus Smit, omdat in de samenleving niet meer wordt begrepen dat kerken zich niet, en anderen zich wel aan de coronaregels moeten houden.

“Je kunt niet zeggen: wij gaan onze goddelijke gang. Daarom doe ik een dringend beroep op mijn broeders en zusters: misbruik die vrijheid niet”, zei Smit. Het overgrote deel van de kerken houdt zich al de hele coronacrisis aan de adviezen van het CIO.

Geen refo-kerk

Meestal staan de schijnwerpers op de reformatorische kerken. Zo’n driekwart week af van de adviezen, zo bleek in het voorjaar uit een enquête van het Nederlands Dagblad. Met kerst zitten bijvoorbeeld ook in Barneveld in de Gereformeerde Gemeente in Nederland meer dan vijftig mensen bij de twee diensten die dan worden gehouden.

De Doorbrekers is geen refo-kerk, het is een groeiende evangelisch/charismatische gemeente. Het echtpaar Paauwe begon circa vijftien jaar geleden in Barneveld, Paauwes broer werd campusleider in Goes en de beweging verspreidt zich als een olievlek: er zijn inmiddels vijf locaties.

De vieringen van de Doorbrekers zijn een combinatie van veel muziek en een veelal conservatieve boodschap, waarin de persoonlijke relatie met God voorop staat. De gelovigen zijn vaak jong, tussen de 30 en 40. Zij ontmoeten elkaar niet alleen op zondag. Doordeweeks zijn er vaste groepen voor Bijbelstudie en andere activiteiten. Dat is omdat jonge mensen structuur nodig hebben, zei het echtpaar Paauwe eerder in Trouw.

Kerken moeten volgens commissaris van de Koning Jaap Smit hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Je kunt niet zeggen: wij gaan onze goddelijke gang’

